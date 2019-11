Ana Oramas no bloqueará el acuerdo para un gobierno de PSOE y Unidas Podemos y recibe críticas en redes sociales

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria ha anunciado este viernes que está dispuesta a apoyar el Gobierno de coalición de PSOE e Podemos. Oramas ha señalado que “Coalición Canaria estará para desbloquear”.

“La campaña electoral, en vez de tender puentes, abrió nuevas grietas. En vez de ser prudentes con el tema de Cataluña, se usó electoralmente. Y no se fue capaz de cortar las mentiras a una fuerza como Vox, ni siquiera en el debate a cinco”, ha dicho.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Oramas ha explicado que la situación política tras las elecciones generales del 10 de noviembre es “muy complicada”, casi “diabólica”, dada la aritmética parlamentaria y los retos que debe afrontar el país, y ha querido dejar claro que lo importante no es sólo superar la sesión de investidura, sino asegurar la gobernabilidad.

“Y un país o una legislatura no pueden depender de fuerzas políticas a las que no les interesa el futuro ni la estabilidad del país. A ERC le trae al pairo este país, y está barajando si le interesa o no abstenerse o no pero en función de los acontecimientos en Cataluña y de sus intereses electorales. Y no hablemos ya de Bildu”.

