Anatael Meneses (PSOE): “No podemos repetir en Fonsalía el disparate que se hizo en el Puerto de Los Cristianos”

Pedro Anatael Meneses se presenta a las elecciones generales de este domingo como segundo por Tenerife en la lista del Partido Socialista al Senado. Anatael Meneses, con una vinculación al PSOE que roza los 40 años, es conocido por su oposición al Puerto de Granadilla, que ahora extiende también al de Fonsalía. En esta entrevista, además de opinar sobre la actualidad canaria, plasma el papel que en su opinión deberá tener el Senado en la próxima legislatura, anticipando acontecimientos como la aprobación de los presupuestos generales o criticando la posible aplicación del artículo 155.

– El Partido Socialista (PSOE) ganó las pasadas elecciones y ahora vamos a una segunda convocatoria, ¿cómo se explica esto a los votantes?

“Creo que debió hacerse un esfuerzo pero no se trata ahora de buscar culpables; se plantearon diferentes fórmulas, hubo mil causas y al final no fue posible. El juego de la democracia una de las cosas buenas que tiene es que los ciudadanos puedan votar. Lo peor que puede haber es la abstención y si queremos que algo cambie y haya un Gobierno fuerte, para eso hay que ir a votar”.

– Vuestro lema de campaña es ‘Ahora, sí’. ¿Qué ha cambiado para que vaya a haber Gobierno?

“Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hizo Pedro Sánchez en su última visita a Tenerife. Él dijo que si ganamos las elecciones, cosa que ambos creemos que pasará, en el mes de diciembre tendremos Gobierno. La situación económica del país no está en este momento como para jugar y tendremos que buscar soluciones consensuadas con los otros partidos políticos”.

– El último barómetro del CIS augura al PSOE buenos resultados… ¿confían?

“Las encuestas marcan la tendencia y el momento en el que se hacen. Puedes hacer una encuesta hoy y que mañana las cosas cambien, de hecho, el PSOE ganó unas elecciones porque algunos intentaron culparle de un atentado terrorista a tan solo un día de los comicios, cuando ya se daba por ganador al Partido Popular (PP). Es cierto que el CIS nos da una horquilla generosa y se plantean diferentes opciones para gobernar; una coalición entre el PP y el PSOE, un acuerdo con Unidas Podemos o un pacto con Ciudadanos (C’s). Con quien no hay posibilidades es con Vox. ¿Por dónde irá el camino? Sánchez ha dicho que la política es el arte de negociar y habrá que hacerlo para tener un Gobierno fuerte, deseando que sea progresista y de izquierdas”.

– Desde hace años se viene planteando una reforma del Senado… ¿Por dónde debe ir?

“Tenemos dos cámaras legislativas, una de ellas es la de Diputados y la otra; el Senado. El Senado es de segunda lectura, eso significa que las leyes se cuecen en la Cámara de Diputados y luego, pasan al Senado para posibles mejoras en el articulado. Esas mejoras podrán o no ser aprobadas por la Cámara de Diputados, por lo que el Senado queda supeditado. El Senado tiene además otras funciones, las de Cámara territorial, que bajo mi punto de vista no las ha ejercido. En países como EE.UU el Senado tiene gran importancia; al ser Estados federales, cada uno tiene su propia estructura. En España copiamos la Constitución japonesa, una Carta Magna que tiene de todo, nos inventamos las autonomías y no quisimos hablar de un Estado federal. Si el Senado tuviera en España las funciones territoriales, el problema de Cataluña no existiría”.

– Es función del Senado aprobar los presupuestos generales, que llevan prorrogados desde la etapa de Rajoy. Ahora se habla de desaceleración… ¿qué cabe esperar?

“La política económica es lo que permite actuar en una dirección y otra. Pero algunos piensan que en España podemos manejarnos por nuestra cuenta sin valorar que estamos dentro de un club llamado Unión Europea. Hay normas que nos impiden pasarnos de endeudamiento para no causar daños a otros países o a la moneda común. Esta es la tercera legislatura en funciones y lo que más preocupa es la economía. Hemos tenido un resfriado con Thomas Cook y con un Gobierno en funciones tuvimos que hacer de tripas corazón. Los problemas económicos generan paro, en situaciones así hay que atender al más débil, no podemos hacer lo mismo que en la última crisis, por eso el PSOE ha presentado un programa con 35 propuestas sociales”.

– ¿Cómo valora la actuación del Gobierno regional que encabeza el PSOE en estos asuntos sobrevenidos?

“Les doy un diez, han cogido el toro por los cuernos. La situación caótica de nuestra tierra es consecuencia del desgobierno de Coalición Canaria. Quitarnos de encima ese lastre que tenemos nos va a costar mucho tiempo, tenemos unos índices de paro altísimos y no podemos culpar al Gobierno de la nación constantemente, alguna responsabilidad tendrán quienes durante tanto tiempo gobernaron nuestra región”.

– En esta campaña el 155 se ha usado como arma arrojadiza de la derecha. ¿Cree que es la solución al problema catalán?

“¿Sirvió de algo el 155 cuando lo aplicó el PP apoyado por el PSOE? Yo creo que todo lo contrario; ahora tenemos un follón más gordo. El 155 es el único en el que el Senado tiene capacidad para actuar y permítanme que use una expresión que no es políticamente correcta, pero ese artículo es una putada, es una entelequia que dice lo que dice sin más. Hay que ser respetuoso con las leyes, pero en este caso habrá que modificarla y se requerirá el consenso. El PP se ha retractado en su aplicación pero C’s sigue erre que erre. La situación de Cataluña es culpa de todos, tenemos que remontarnos a cuando se cargaron el Estatuto de Autonomía, porque en el País Vasco también hay independentistas y se convive, allí sí tienen su Estatuto. Lo de Cataluña no se arregla ni con palos, ni con la aplicación de leyes a la fuerza, ni con la cárcel. Se requieren actuaciones de tipo político y ojalá yo tuviera la piedra filosofal para resolverlo”.

– Usted ejerció durante un tiempo una fuerte oposición al Puerto de Granadilla, ¿Cómo valora todo lo sucedido?

“Dicen que el tiempo da y quita razones. Yo presidí la Autoridad Portuaria de Santa Cruz durante años y fui uno de los que metió Granadilla como de interés general en la Ley de Puertos. Sin embargo, en un momento determinado se planteó cargarse el de Santa Cruz y trasladarlo a Granadilla. En las hemerotecas se puede ver la monstruosidad que quería hacerse y que derivó en una dársena grande que aún no está terminada. Se alegó que el de Santa Cruz estaba colapsado, que no tenía capacidad de ampliación… Miremos lo que ha ocurrido, los ecologistas tenían razón. Yo centré mi razonamiento en la falta de operatividad que causaría el viento reinante y las condiciones del mar. Hoy es sabido que un portacontenedores no podría operar en Granadilla al ritmo que se exige y el gas natural prácticamente acabó, por fortuna. ¿Qué más queda cuando el viento ni siquiera permite la reparación naval?”

– Sorprende que los mismos argumentos que recuerda sobre Granadilla, se usan ahora para apoyar el de Fonsalía…

“Hace poco el Parlamento de Canarias me invitó a una charla para buscar soluciones al Puerto de Los Cristianos en el tráfico interinsular entre mercancías y pasajeros. Yo les propuse usar Granadilla porque una vez hecha una construcción que costó 300 millones y que necesita una inversión de 300 millones más, toca buscarle rentabilidad. Ahora no vale decir que yo tenía razón y destruir lo hecho”.

– Hace poco sustituyó en el Senado a José Antonio Valbuena, que en este periódico se ha expresado contrario a Fonsalía…

“Hemos colaborado juntos muchas veces y coincido totalmente en su planteamiento, no se puede volver a reproducir ahora en Fonsalía el disparate que se hizo en Los Cristianos, pero se está intentando hacer lo mismo: mezclar tráfico comercial, pesquero y turístico en una sola dársena y que para poder pasar por él haya que atravesar la ciudad, porque por eso se ha producido el follón que se ha producido. ¿Vamos a hacer otra vez lo mismo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Mejorar la comunicación con La Palma, La Gomera y El Hierro porque la distancia por vía marítima es más corta? Y ojo, ese proyecto tiene una inversión prevista de 300 millones de euros… ¿de dónde van a sacar tanto dinero cuando aún falta completar Granadilla? En Fonsalía no solo está el problema medioambiental, que también, sino el operativo. Porque un puerto no es solo un lugar de refugio, es un lugar de actividad comercial”.