Concepción Rivero (Cs): “Las becas se retrasan por la mala gestión anterior; nos falta personal y una herramienta informática”

Concepción Rivero, consejera insular de Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes, se reincorporó recientemente a su partido, Ciudadanos (C’s), tras su expulsión por participar en la moción de censura que supuso el fin de 32 años de Gobierno de ATI-CC en el Cabildo de Tenerife. Su área de gestión es amplia y adelanta en esta entrevista, concedida a DIARIO DE AVISOS con motivo de los 100 días del nuevo Gobierno, cuáles van a ser sus retos: afrontar el retraso en la tramitación y concesión de las becas, colaborar en la recuperación del Ateneo y potenciar el deporte en todas sus modalidades.

-¿En qué punto se encuentra el trámite de las becas del curso 2018-2019?

“Hay algunas que están más avanzadas y otras que sufren atrasos. Las de concurso general ya se han sacado, están en trámite y se procederá al pago lo antes posible. Pero hay otras becas más pequeñas y con menos solicitantes que se están tramitando en la actualidad. Tenemos todo tipo de becas, para estudiar en la universidad en Tenerife, para irse al extranjero, para aprender inglés o francés, para formación en materia culinaria específica…”

-¿A qué se deben los atrasos?

“Cuando llegamos al Cabildo descubrimos muchas vacantes en materia de personal y una ausencia de previsión para cubrir jubilaciones. Si unes eso a que la legislación no permite contratar a todo el personal que se necesita, pues nos encontramos en situaciones problemáticas. Ahora se están intentando habilitar sistemas de urgencia incluso tirando de las bolsas de empleo de otros organismos públicos, de los consorcios y de otras administraciones. Lo que nos encontramos fue una muy mala gestión de recursos humanos. A todo esto se suma que no existe un sistema informático de gestión”.

-¿Es una cuestión de modernización de programas?

“No se trata de modernización, sino que se tenían que haber implementado. Se debió culminar cuanto antes la herramienta informática y se tuvo tiempo suficiente pero no hubo agilidad. Las administraciones públicas tienen que tramitar todo con expediente electrónico, no solo el inicio del trámite por parte del ciudadano. Todavía no hemos llegado a ese punto, ahora mismo la solicitud se cursa electrónicamente pero luego los servicios imprimen todo en papel y tienen que revisar los documentos que acompañan las solicitudes de cada uno de los jóvenes; requisitos fiscales, de empadronamiento, titulación…”

-¿Hay peligro de que se comentan errores?

“Piensa que ese funcionario el pobre, tiene que recoger cada papel, revisarlo con sus ojos sin ayuda de herramienta informática y volcarlo en una hoja Excel. Me han informado del servicio que cuando la hoja Excel falla, pueden haber serios problemas y que la baremación no se ajuste a la realidad. Desde que nos incorporamos al Gobierno nos hemos afanado en que se termine el desarrollo del programa informático y que se ajuste a las necesidades en la tramitación de las becas”.

-Como consejera insular de Juventud, ¿le preocupa la precariedad laboral de los jóvenes?

“Me preocupa que los estudios vayan enfocados a que los jóvenes consigan trabajo y para que eso sea posible, la vocación de ese joven tiene que estar enfocada a donde hay nichos de trabajo. No podemos ser todos licenciados en Derecho o Economía. Me gustaría incidir también en la Formación Profesional como mecanismo de capacitación de los jóvenes para incorporarse lo antes posible al mercado laboral. Lo ideal es que trabajemos con el área de Empleo para que las becas sirvan para enfocar la Formación Profesional a los ámbitos donde hay demanda de empleo”.

-¿Cómo contribuirá el Cabildo a la recuperación del Ateneo de La Laguna?

“Lo que se ha acordado es que nos vamos a sentar todos en una mesa técnica [Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna] para buscar la mejor solución y la más estable y va a depender de que la sociedad que gestiona el Ateneo decida que por sí misma, con sus recursos, no puede gestionar la reforma de la edificación y que necesita la colaboración con las instituciones para que la gestión de aquí a lo sucesivo sea con una programación estable, de calidad. Todo eso implicaría que todas las administraciones, por ejemplo, creando una fundación u otro tipo de personalidad jurídica, concurran aportando económicamente para adoptar esa solución estable que se necesita”.

-¿Y se sabe cuánto costará?

“Todavía nos faltan las cifras, se están haciendo estimaciones. No solo hay que pensar cuánto cuesta reconstruir el Ateneo, sino cómo se va a hacer, cuánto va a aportar cada administración, cómo se va a gestionar no solo la edificación sino el patrimonio que está dentro…”

-¿Seguirá financiando el Cabildo a clubes deportivos que son sociedades privadas?

“El CD Tenerife y el CB Canarias son dos referentes de la Isla, nuestros máximos representantes deportivos de cara al exterior. Sin embargo, los técnicos del Cabildo nos recuerdan que no solo los clubes y federaciones son referentes del deporte, también lo son los profesionales a nivel individual que están triunfando en el exterior en las distintas competiciones y habrá que apoyarles. La problemática que nos encontramos es que desde distintas áreas se han lanzado líneas de apoyo a los mismos clubes y federaciones deportivas; desde Turismo hay un apoyo al CD Tenerife que se deriva a través de patrocinios con la empresa pública ‘Spet’ y luego están los contratos de patrocinio desde Deportes y otras áreas, incluso me han citado alguna de Agricultura”.

-Entonces, ¿se va a moderar esa financiación?

“Este equipo de Gobierno lo que quiere es racionalizar. Seguiremos apoyando a estos dos clubes, pero tenemos que impulsar también las categorías absolutas, el deporte base, el deporte femenino y facilitar la inclusión de los deportistas con alguna discapacidad, que no son solo aquellos que juegan en el deporte adaptado. En el deporte profesional hay que apostar por el rigor, la profesionalidad y el llevar las cuentas claras. No somos sus enemigos y ellos tienen que venir con actitud colaboradora. Hay determinadas federaciones a las que los cambios no les gustan, no quieren hablar ni de deporte femenino ni adaptado, solo quieren recibir más subvenciones y en mayor cantidad, cada año las exigencias son mayores. Los recursos son limitados y desde una administración pública tenemos que racionalizar los recursos y hacer una buena gestión”.

-¿Confiaba en que usted y su compañero Enrique Arriaga pudieran reincorporarse a Cs?

“Estábamos trabajando para ello. Un acuerdo es fruto de un consenso y en este caso concurría nuestra voluntad, porque seguimos apostando por el proyecto, y la del partido. Creemos en el programa de C’s; en la economía socioliberal, y eso nos acerca a la línea socialista de Pedro Martín; pero la parte liberal nos inclina al centroderecha. Ni estamos totalmente conformes con la política económica de la izquierda más radical, ni con la línea de gestión económica de la derecha. Si te inclinas demasiado a la derecha te olvidas de los autónomos y las pequeñas empresas. En el Cabildo no se gestionan impuestos, por eso aquí es mucho más fácil llegar a acuerdos con el Partido Socialista que a nivel regional o estatal”.

-¿Qué cambios implica la reincorporación de ambos?

“ Como consejeros no adscritos no podíamos ser nombrados integrantes de los consejos de administración. Ahora, volvemos al grupo mixto y formaremos parte de algunos consejos de administración. Afectará también a las comisiones plenarias, en la actualidad asistimos los dos adscritos y a partir de ahora intervendrá el portavoz o su suplente”.

-¿Cómo valora la repercusión que tuvo la expulsión de su asesor de prensa condenado por acoso?

“Se dice en prensa que he ejercido la labor como profesional de la abogacía de representar y asistir a una persona que ha tenido algún tipo de problema jurídico. Tengo que decir que los abogados tienen el deber del secreto profesional, y como cualquier manifestación que yo haga puede interferir, me voy a mantener callada sobre cualquier tema que afecte a cualquier representado tanto por mí como por cualquier otro abogado. Lo que sí te digo es que cualquier ciudadano tiene derecho a la intimidad y a mí me gusta la garantía de los derechos fundamentales, me gusta que se respete a los ciudadanos, tanto a los que cometen errores como a los que no los cometen”.

-¿Entiende que los hechos trascendieran?

“Se utilizó políticamente. Coalición Canaria y otros que luego se subieron al barco usaron a una persona que era anónima, intentando degradarla a nivel personal y profesional, vulnerando su derecho fundamental a la intimidad y sacándola a escarnio público con el mero propósito de hundirle al mismo tiempo que denigrar a los dos consejeros de C’s”.

-Las elecciones están cerca… ¿Cómo acude C’s a la convocatoria?

“Melisa Rodríguez nos solicitó el apoyo y nosotros la vamos a ayudar en todo lo posible. Pondremos nuestro granito de arena para que el proyecto tenga los mejores resultados. A nosotros nos ilusionaría mucho que todo aquel afiliado que se fue decepcionado, volviera”.