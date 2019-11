Detenido por simular que le habían robado la cartera con 250 euros en Santa Cruz

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de simulación de delito al denunciar un hecho falso.

La detención de este hombre fue consecuencia de la investigación llevada a cabo para esclarecer un delito de robo con violencia o intimidación previamente denunciado por el propio detenido.

Este hombre había denunciado en dependencias policiales que dos hombres, que habían entrado con él al inmueble en el que vive, se le aproximaron en el rellano e, intimidándole con un destornillador, le robaron la cartera, en la que tenía 250 euros que había sacado de un cajero automático minutos antes.

Los policías nacionales practicaron las correspondientes diligencias de investigación para esclarecer el hecho. No obstante, conforme avanzaba la investigación, las averiguaciones realizadas por los agentes apuntaban en un sentido diferente a lo narrado por la víctima en su denuncia.

En particular, se comprobó que este hombre no había sacado dinero del cajero automático el día del supuesto robo, como había denunciado.

Igualmente, el visionado de diferentes cámaras de seguridad existentes en las proximidades, no corroboró el relato del denunciante. Ante todas las pruebas obtenidas, los agentes procedieron a la detención de esta persona como presunto autor de un delito de simulación de delito, siendo trasladado a dependencias policiales, para trámite de diligencias.

La Policía Nacional recuerda que simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente, provocando actuaciones procesales, es un delito sancionado en el código penal.

El detenido, en unión del atestado realizado por la Policía Nacional, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Comisaría de Distrito Sur de Santa Cruz de Tenerife.