Dolors Montserrat (PP): “Hemos sacado a España de la crisis económica dos veces y le hemos parado los pies al separatismo”

Eurodiputada desde el 3 de julio de 2019, tras las macroelecciones del 26 de mayo, Dolors Montserrat fue ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entre 2016 y 2018, con Mariano Rajoy. En virtud del artículo155 de la Constitución, ejerció de consejera del área equivalente en la Generalitat de Cataluña entre el 27 de octubre de 2017 y el 2 de junio de 2018. Ha ocupado un escaño en el Congreso durante las legislaturas IX, X, XI y XII. En la última etapa desempeñó la portavocía del grupo Popular, una responsabilidad que ahora ejercita en el Parlamento Europeo. De 2003 a 2015 estuvo de concejal en San Sadurní de Noya (Barcelona). Ha acompañado a sus compañeros de Canarias en el inicio de la campaña para la cita con las urnas del 10N.

-¿El subidón en las encuestas influirá en el estado de ánimo de los candidatos y del electorado?

“Bueno, esperemos que influya de verdad para que el 10 de noviembre podamos echar a Sánchez de la Moncloa. No solo a él, sino a todas sus políticas. Estamos asistiendo al inicio de una nueva crisis económica. Lo vemos en los indicadores: el número de hipotecas concedidas se ha reducido un 30%, la recaudación del IVA es la más baja de los últimos diez años, los datos de empleo de la EPA son los peores desde 2012… Por tanto, es urgente que vuelva el Partido Popular. Este es un partido que defiende con orgullo la unidad de España, que siempre ha hecho las reformas necesarias para poner a España en la senda del crecimiento, de la creación de empleo, para mantener y mejorar las pensiones y todo el Estado de bienestar”.

-Habrá que emplearse a fondo para consumar el vuelco…

“No nos olvidemos cómo nos dejó el Partido Socialista el país, con tres millones y medio de personas haciendo la cola en las oficinas de empleo. En cambio, el Partido Popular creó dos millones y medio de puestos de trabajo con el esfuerzo de todos los españoles. Durante este año y tres meses, Pedro Sánchez no se ha dedicado a gobernar, sino exclusivamente a dividir. No ha hecho ninguna reforma, ni para defender la unidad de España ni para poner a este país en la senda del crecimiento. El 1 de noviembre nos lo jugamos todo: la unidad de España, nuestras pensiones y nuestro empleo”.

-Si el PP no alcanza los cien diputados, ¿sería un fracaso?

“Nosotros siempre hemos salido a ganar. Somos un partido, y lo vemos aquí, en Canarias, arraigado en las comunidades autónomas, en los municipios, de abajo hacia arriba, de sus bases, de su gente, de sus afiliados, de sus simpatizantes… Me atrevo a afirmar que somos el único partido que habla de lo que verdaderamente importa a las personas, de las cosas de comer, y ofrecemos soluciones a sus problemas. Lo hemos hecho cuando hemos gobernado en Canarias, en muchos municipios y para toda España. Hemos sacado a España de la crisis económica dos veces y le hemos parado los pies al separatismo. Lo volveremos a hacer. A los españoles les diría que no nos equivoquemos: para echar a Sánchez y a sus políticas erráticas de la Moncloa, no podemos dividir el voto. El centroderecha obtuvo en abril más votos que la izquierda pero menos escaños. Dividir el voto supuso mantener a Sánchez en la Moncloa. El 10 de noviembre tenemos que unir el voto en el Partido Popular, que es la única alternativa real”.

-¿La integridad de España es compatible con eso que llaman plurinacionalidad?

“Pedro Sánchez no engaña a ningún catalán en particular y a ningún español en general. Está pactando con los nacionalismos, con aquellos que quieren romper España, con aquellos que están utilizando la violencia para romper España. Ha pactado con ellos la moción de censura, en cuarenta municipios de Cataluña y en la Diputación de Barcelona, en Navarra, en el País Vasco, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En consecuencia, a partir del 10 de noviembre nos volveríamos a encontrar, si se mantiene en la Moncloa, con que sus socios de gobierno son los nacionalistas, ese nacionalismo supremacista, totalitario, que usa la violencia para vulnerar la libertad del quien piensa diferente, como, por ejemplo, yo. Ahora tenemos la oportunidad de echar a ese Pedro Sánchez que mira más al pasado, para dividir, que al presente y al futuro”.

-Aunque estén divididos y a las greñas, los separatistas catalanes transmiten más unidad que los constitucionalistas…

“En diciembre de 2017, las últimas elecciones autonómicas en Cataluña las ganó el constitucionalismo, pero Ciudadanos no supo liderar esa mayoría, es verdad que no en escaños. Demostró que ha sido un voto inútil, porque Inés Arrimadas no administró esa victoria moral y real que habíamos conseguido después de cuarenta años de nacionalismo. Declinó presentarse de candidata a la presidencia de la Generalitat. Ella lo justificaba en que no daban los números. Se tiene que liderar el cambio. Cataluña es constitucionalista, está llena de demócratas que cada día defendemos la libertad, la convivencia, la paz y la ley. Queremos que Cataluña vuelva a ser esa tierra de oportunidades, de emprendimiento, de innovación, de investigación y admirada en el resto de España. Era una tierra de acogida”.

-¿Por eso Esquerra Republicana reina en los sondeos?

“Eso lo dirán los catalanes en las urnas. De momento, las elecciones autonómicas no están convocadas. ¡Veremos! Lo que tenemos muy claro es que debemos combatir al nacionalismo, que el Partido Popular es el antídoto, el freno. Siempre lo hemos hecho cuando hemos gobernado y desde la oposición”.

-España Suma se multiplicó por cero…

“Los electores sacarán cuentas. Como creemos que por encima de nuestras siglas están los españoles, propusimos lo que ya había funcionado con éxito en Navarra. Allí ganamos las elecciones y hubo un pacto de perdedores, de los socialistas con los nacionalistas y los amigos de ETA. Lo habéis visto aquí, en Canarias. Las recetas son las mismas: suben impuestos, aumentan las colas del paro y regresan la pobreza y la desigualdad. Cuando viene el Partido Popular llegan la bajada de impuestos, el incentivo a los autónomos, al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa, para ayudar a crear empleo; la riqueza, la igualdad y la libertad”.

-¿El PSOE y Vox comparten una estrategia?

“La mejor noticia para Sánchez es que el centroderecha se divida. Prometemos que, si sacamos un escaño más que él, nosotros vamos a gobernar España. Para ello, nos hemos de movilizar y apostar por Pablo Casado”.

-¿Por qué partido se presenta Franco?

“Nosotros hablamos del presente y del futuro. El señor Sánchez está anclado en el pasado y en la división, idénticamente que los nacionalismos, que lo que buscan en Cataluña es deteriorar la convivencia y vulnerar la Constitución con un golpe al Estado. El 10 de noviembre necesitamos un Gobierno con liderazgo, con las ideas claras, que defienda con firmeza la ley, que nos haga iguales a todos. Fuera de la ley solo hay totalitarismo”.

-Después de diez años, Gabriel Mato se ha quedado fuera del Parlamento Europeo. ¿Cómo se tratan ahora los asuntos específicos de Canarias, una región tan singular?

“Nuestro diputado Gabriel Mato va a estar en el Parlamento Europeo, porque se está desbloqueando el brexit. Europa ha hecho los deberes y ha trabajado con el Reino Unido para que haya una salida con acuerdo para salvaguardar los derechos de los ciudadanos comunitarios, así como los sectores económicos. Como el Reino Unido ha decidido irse, muy pronto estará Gabriel Mato de regreso en el Parlamento Europeo defendiendo a Canarias. En cualquier caso, el Partido Popular tiene una agenda política para Canarias, el compromiso firme con el plátano, la pesca y el turismo. Fue el Partido Popular español, y no otro, el que impulsó una iniciativa en el Parlamento Europeo ante la quiebra de Thomas Cook, con ayudas y para que Europa tome cartas en el asunto. Somos la voz de España en la Unión Europea y, a la vez, la voz de Europa en España”.

-¿Qué ha significado el brexit para Europa?

“El brexit nos ha enseñado que el populismo y el nacionalismo son el gran veneno de Europa, que genera incertidumbre, inseguridad y que rompe lo que tanto nos ha costado construir, el mayor espacio de libertades, de oportunidades y de derechos para los europeos”.

-Una reflexión final…

“A la hora de votar, habría que pensar en tres cosas: votar con el corazón para que el Partido Popular continúe defendiendo la unidad de España, votar con el bolsillo a ese Partido Popular que cuando gobierna es cuando mejor le va a la economía de todos los españoles (autónomos, pensionistas, jóvenes, familias) y votar con la cabeza a ese Partido Popular que gobierna para todos. Nos avala nuestra solvencia en la gestión. Y garantizamos la estabilidad y la legalidad en España”.