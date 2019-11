El pequeño Olly se afeita la cabeza para que su amigo con cáncer no sea el único sin pelo del colegio

Muchas veces los niños son el mejor ejemplo de solidaridad en la vida. Y lo que ha hecho Olly Spencer, un pequeño de siete años, es el claro ejemplo de ello y por eso su historia se ha hecho viral.

Un compañero de su clase tiene cáncer y para que no fuera el único niño sin pelo del colegio el pequeño quiso que le afeitaran la cabeza.

A Tommy-Lee Hetherington, de Anstey (Inglaterra), le fue diagnosticada leucemia el año pasado aunque, afortunadamente, tras pasar momentos muy difíciles ahora la enfermedad está remitiendo.

Después de perder su cabello por el tratamiento, Olly, su amigo del colegio, decidió que también se quitaría el pelo y desde entonces la pareja se ha hecho muy amiga, hasta el punto de volverse inseparables.

El pequeño Olly también recauda dinero para otros jóvenes

Pero el corazón y la solidaridad de Olly Spencer no quedan ahí, sino que el joven ha llegado a recaudar más de 1.400 euros que destinará a una organización benéfica que ayuda a otros jóvenes enfermos de Leicester.

“Llegué a casa del colegio y le pregunté a mi mamá si podía afeitarme la cabeza, así Tommy-Lee no sería el único niño en la escuela sin cabello”, dijo el pequeño Olly.

“Tommy-Lee se ha convertido en mi mejor amigo. Jugamos juntos en la escuela. Cuando no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera”, se sinceró.