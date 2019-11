Juan Rafael Zamora Padrón: “He vivido el fenómeno de la migración como algo normal; mis padres, abuelos y tíos han sido emigrantes a Venezuela”

Juan Rafael Zamora Padrón, licenciado en Biología, es natural de la isla de El Hierro. Tomó posesión como viceconsejero de Acción Exterior en el Gobierno de Canarias el pasado 7 de agosto y su carrera profesional ha estado vinculada, desde sus inicios, a la docencia. Desde 1991 hasta la actualidad, ha desempeñado funciones de profesor de Biología y Geología en el IES Garoé de Valverde. Zamora Padrón ha desarrollado su carrera política dentro del PSOE, principalmente, en el Cabildo insular, donde ha gestionado distintas áreas.

-¿Qué funciones principales tiene la Viceconsejería de Acción Exterior dentro del Gobierno de Canarias?

“La Viceconsejería coordina toda la acción exterior de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y, además, gestiona de forma directa las delegaciones y oficinas del Archipiélago, junto a sus entidades instrumentales, situadas fuera del territorio nacional. También se encarga de realizar los informes previos de convenios, protocolos y acuerdos de colaboración suscritos con administraciones y entidades públicas extranjeras, que son radicadas en los países en que este departamento actúa. La Viceconsejería a su vez presta apoyo directo a Presidencia del Gobierno como representación institucional de la Comunidad Autónoma”.

-¿A qué organismo superior está adscrita la Viceconsejería y qué significado tiene esto? ¿Quizá la importancia real que le da el presidente de Canarias a los asuntos que gestiona?

“La Viceconsejería de Acción Exterior depende directamente del presidente del Gobierno y está bajo su superior dirección. Ya el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su discurso de investidura, ponía a las personas como eje vertebrador de las políticas aplicables por este Gobierno. En ese sentido, trabajamos directamente con todos los emigrantes canarios, a los que ayudamos, sobre todo a los que tienen dificultades y problemas en el exterior. También participamos en múltiples proyectos de cooperación internacional enfocados al desarrollo de otros pueblos”.

-¿Cuál es el organigrama de la Viceconsejería y de qué manera se reparten las competencias entre las direcciones generales?

“La Viceconsejería se estructura en dos direcciones generales. La Dirección General de Emigración, que tiene como competencias principales las de dirigir y coordinar la asistencia y el apoyo a los emigrantes canarios y a sus descendientes, la ejecución de programas de carácter sanitario y asistencial, y la gestión de todo tipo de ayudas y subvenciones tanto a personas físicas como a instituciones. Esta se encarga del fomento y la promoción de la identidad canaria en el exterior y dirige los actos institucionales que se realizan en los países de residencia de los emigrantes canarios, junto a las relaciones con los órganos estatales de participación en materia de residentes españoles en el exterior. La otra dirección general es la de Relaciones Exteriores, cuyas competencias son las de gestionar los actos institucionales y de apoyo al presidente en sus relaciones en el exterior. Desde este departamento se dirigen las delegaciones del Gobierno de Canarias situadas en territorio iberoamericano y se gestionan las actuaciones de cooperación para el desarrollo en los países receptores de dichas ayudas”.

-¿En qué países hay mayor presencia de canarios y cómo se presta apoyo a los emigrados que lo necesitan desde el Gobierno de Canarias?

“Actualmente, la mayor presencia de canarios fuera de nuestras fronteras se localiza en Sudamérica. Destacan Venezuela, donde hay unos 65.000 canarios, seguida de Cuba, con 60.000. En Argentina, hay unos 2.000, y en Uruguay, en torno a 800. Como se puede observar, esos son los países receptores de las diferentes oleadas de emigración canaria en el siglo pasado. Muchas son las necesidades de nuestros emigrantes, derivadas de la grave crisis económica y social que sufren sus respectivos países de residencia. Desde el Gobierno de Canarias se intenta paliar, en la medida de lo posible, esas dificultades con distintas actuaciones y ayudas que se gestionan de manera directa o bien con la inestimable colaboración de todas las entidades canarias radicadas en esos países, que hacen una labor encomiable. Las ayudas van destinadas, principalmente, al grupo de edad más vulnerable: las personas mayores de 65 años y sin recursos. En estos momentos, además se está prestando ayuda a otros segmentos de población para la compra de alimentos básicos y medicamentos, así como apoyos individuales derivados de necesidades de carácter sanitario (intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, adquisición de prótesis…) de personas que se encuentran en situación de precariedad económica”.

-¿Qué le aporta el hecho de ser herreño en el conocimiento de esa realidad exterior?

“El hecho de ser herreño creo que aporta una sensibilidad especial hacia las necesidades de los emigrantes, pues no podemos obviar que el herreño ha sido históricamente un pueblo de emigrantes como consecuencia de las dificultades económicas, sequías, lejanía y doble insularidad. Además, en mi caso particular, desde niño he vivido el fenómeno de la emigración como algo normal, pues mis padres, abuelos y tíos han sido emigrantes a Venezuela, y en algún caso hasta a Argentina. De hecho, todavía tengo familia directa viviendo en ambos países”.

-¿Cómo será el viaje a Venezuela que tiene previsto iniciar el 17 de este mes para acercarse a la problemática de los emigrados? ¿Cuál es el programa cerrado y con qué objetivos se ha organizado esta actividad?

“Mi primer viaje oficial fuera de España como viceconsejero se inicia esta semana y tendrá como destino Venezuela. Quería que fuera así por los vínculos especiales de los canarios con ese país, y por ser donde mayor número de emigrantes isleños residen. Iré acompañado de mis directores generales y del recién nombrado delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela, que tomará posesión de su cargo en esos días. Estaremos 10 días con un amplio programa y conoceremos de primera mano las distintas entidades canarias: sus logros, sus actividades y sus demandas y necesidades. Igualmente, interactuaremos con nuestra gente, oyendo sus inquietudes para poder establecer líneas o programas de ayudas específicas que cubran dichas demandas y para corregir aquellas otras que estando implantadas no estén dando los resultados adecuados”.

-¿Qué ayudas más significativas se prestan a los canarios en el exterior y cómo se gestionan?

“Son varios los programas de ayudas activados para atender las necesidades más perentorias de los canarios en el exterior. Destacan los programas de pago de medicamentos para personas que carecen de recursos económicos, los de asistencia domiciliaria y dependencia, o el programa de ayuda de emergencia para la obtención de alimentos básicos a través de una tarjeta de alimentación, en el caso específico de Venezuela. Hay otros programas muy importantes, como son los de ayuda a emergencia en atención sociosanitaria, de ayuda a los hijos de canarios residentes en Cuba mayores de 80 años, de colaboración con los gastos de funcionamiento de los centros de acogida y con los gastos de funcionamiento de los consultorios locales en las entidades canarias radicadas en Venezuela. También existen programas de colaboración con los gastos de funcionamiento de los centros de día y programas de apoyo a los presos canarios en el exterior, así como un convenio suscrito con la Fundación España para la Salud (FES) para la asistencia sanitaria de canarios mayores de 65 años y residentes en Venezuela. Dependiendo del tipo de ayuda, se gestionan a través de convocatorias públicas o como subvenciones directas de carácter humanitario, previo informe socioeconómico de los trabajadores sociales o, en caso de enfermedad, de los respectivos informes médicos actualizados que acrediten tal circunstancia”.

-¿Cuál suele ser el perfil del canario que recibe ayuda de esta Viceconsejería?

“El de una persona mayor de 65 años, con grandes necesidades económicas, que carece de recursos para poder adquirir alimentos básicos y para cubrir sus necesidades de tratamientos médicos y acceso a los correspondientes medicamentos. Muchas de estas personas mayores no tienen familia y necesitan internarse en centros de acogida o bien acudir a centros de día. A veces se les presta ayuda domiciliaria en su misma vivienda”.

-¿Qué retos afronta su Viceconsejería a corto plazo? ¿Y a medio y largo?

“Son muchos los retos que nos proponemos, tales como incrementar las ayudas a los canarios que carecen de recursos económicos, manteniendo los programas existentes e implantando nuevas medidas con el objetivo de conseguir el bienestar social de los canarios en el exterior. Además, queremos seguir contribuyendo económicamente con los gastos derivados del normal funcionamiento de las entidades canarias en el exterior, de manera que estas puedan cumplir sus objetivos, así como participar en la financiación de encuentros relacionados con la difusión de la cultura y tradiciones canarias fuera de las Islas, de forma que se contribuya a la cohesión de la comunidad canaria y a que los jóvenes descendientes de isleños no pierdan el vínculo con sus orígenes y se impliquen en la conservación de dicho patrimonio cultural. Otro de nuestros objetivos es incrementar la financiación de obras de reparación, ampliación, mejora y equipamiento de las entidades canarias en el exterior, además de mantener el convenio con la FES, incrementando el presupuesto asignado para ofrecer cobertura sanitaria a un mayor número de canarios y disminuyendo así la lista de espera existente para acogerse a dicha prestación. Además, queremos poner en marcha un programa de ayuda para financiar parcialmente la cuota de un seguro colectivo, en convenio con la FES, para canarios residentes en Venezuela y en edad laboral,. También apostamos por que se incrementen paulatinamente los fondos destinados a la cooperación internacional”.

-El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2020 ya está en el Parlamento regional. ¿Cómo ha quedado su área? ¿Está satisfecho?

“A falta de su tramitación parlamentaria y su definitiva aprobación, los Presupuestos Generales de Canarias para 2020 recogen un incremento del 28,79% en el área que dirijo, pasando de 5.575.936 euros en el ejercicio 2019 a 7.181.340 en 2020, lo que supone un incremento de 1.605.404. Ese incremento permite una mayor prestación de servicios a nuestros emigrantes. También se elevan de forma significativa los capítulos IV y VII de la Dirección General de Relaciones Exteriores, los destinados a ayudas a la cooperación. Ello supone una mayor convergencia con el resto de comunidades autónomas en cuanto a los fondos destinados a la cooperación internacional. Se deben seguir incrementando para acercarnos a la media española”.

-¿Cómo contacta, cómo puede solicitar ayuda, un emigrado canario al Gobierno de su tierra de origen? ¿Qué protocolo hay que seguir?

“En el caso de Venezuela, puede acudir a la Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas, donde el personal lo asistirá dándole toda la información y ayudándolo con la tramitación. También lo puede hacer a través de las diferentes entidades canarias distribuidas por el resto de los estados venezolanos que de forma desinteresada ayudan en esos trámites. En el resto de países, se puede hacer a través de las entidades canarias o también poniéndose en contacto con el personal de la propia Viceconsejería por diferentes medios: contacto telefónico, correo electrónico, web…”