Mariano Zapata: “Cualquiera organiza un concierto con lo que se ha gastado en el Love”

Tiene 37 años y las ideas muy claras, especialmente, en lo referido al rumbo que quiere dar a la institución que en la actualidad preside. Mariano Hernández Zapata (Los Llanos de Aridane, 1982) cumple 100 días al frente del Cabildo palmero sin demasiados filtros a la hora de expresar su sentir y el del equipo que lo acompaña. En esta entrevista, de la que hemos adelantado algunos asuntos relacionados con el Isla Bonita Love Festival y la empresa pública Sodepal, habla un político que siente especial respeto por su socio de Gobierno, Anselmo Pestana (PSOE), y que ha sufrido en carne propia lo que es ser expulsado de su partido.

-¿Qué se ha encontrado al llegar a su nueva ‘casa’?

“Pues la administración más importante de la Isla de La Palma, que, probablemente, necesitaba un plus en la gestión y el seguimiento de los grandes temas. Estamos en un pacto sólido, leal, y también que el PSOE venga del Gobierno de la legislatura anterior nos ha ayudado a tomarle el pulso a muchos asuntos, que hay que reconocer, estaban arrancados”.

-¿Se ha hecho ya con la idea de que preside el Cabildo?

“Los consejeros del PP arrancamos con una situación muy complicada; no hemos estado al 100% hasta hace apenas una semana, cuando se incorporaron las tres consejeras, que permanecían en sus puestos de trabajo y solo podían acudir al Cabildo en horario de tarde, con lo que eso supone. La verdad es que son 100 días, hasta cierto punto, irreales, pero nosotros estamos adaptados. Tenemos un equipo equilibrado, con gente que acaba de llegar a la política y otra con mucha experiencia”.

-¿De qué le ha dado tiempo?

“De muchísimas más cosas de las que me hubiera esperado desde fuera, antes de tomar posesión. Nos ha dado tiempo de, por fin, expropiar los terrenos de la Fuente Santa, creo que es un hito de proyectos que estaban 20 años a la espera de que se pudieran resolver; revertimos los terrenos del antiguo Hospital de Las Nieves y también adjudicamos el traslado del Hospital de Dolores, que fue uno de los compromisos que tuvimos en campaña electoral. Pusimos en marcha un elemento clave para el desarrollo de esta isla como el órgano ambiental; aprobamos, en un plazo récord de 10 días, el presupuesto del año 2019, y estamos trabajando en el de 2020, que esperamos que durante el mes de enero también entre en vigor. Hemos podido reorganizar, saber lo que tenemos con exactitud, dentro de la empresa pública Sodepal, que está en una situación muy comprometida”.

-¿Qué parte sería atribuible al anterior Gobierno? ¿Y al suyo?

“Nosotros no nos atribuimos las cosas que hemos sacado ahora. Es un trabajo conjunto de todo un equipo de PP y PSOE, absolutamente. Los temas, aunque estuvieran arrancados, si no se le hace un seguimiento pueden quedar en el olvido, en ese baúl de los recuerdos, como muchos otros han quedado históricamente en la isla de La Palma”.

-¿Qué hay del Fdcan?

“Hemos llevado a cabo reuniones de seguimiento cada 15 días, y puedo asegurarle que nos hemos reunido con todos y cada uno de los ayuntamientos de la Isla, que también es uno de los hitos a poner en marcha: que los ayuntamientos se sientan participes de la toma de decisiones”.

-Antes las alcaldías hablaban de “dejación”, y ahora dicen que todo va “rodado y sin problema”

“Simplemente, tomamos la mano que nos tendían los ayuntamientos para incluirlos en este proyecto, porque son parte responsable, y yo creo que estas reuniones de seguimiento están surtiendo su efecto”.

-¿Queda algo de la ‘pachorra’ que ustedes achacaban al que ahora es su socio de Gobierno?

“Bueno, fue un concepto que sacó el PP en el Cabildo, hay que reconocerlo. He podido observar que Anselmo Pestana es un aliado comprometido, leal, que se ha sumado al ritmo que marcamos desde Presidencia, y es clave en la mejora que se ha dado al Fdcan. Creo que a la hora de acuñar ese término tiene mucha responsabilidad el ritmo que impregnaba Coalición Canaria a esta administración”.

-¿Cuáles sería la metodología de trabajo que quiere iniciar?

“Mucho seguimiento, muchas reuniones con todos los funcionarios, y que cada cierto tiempo sepamos cuánto se ha avanzado”.

-¿Es verdad que nos adelantan por los dos lados en astroturismo, como afirma el consejero?

“Raúl Camacho tiene el conocimiento de estar en el sector. No sé hasta qué punto ese adelantamiento se ha producido, pero creo que tenemos que hacer una valoración más profunda y detallada, porque creo que nos han adelantado en muchas cosas los últimos 20 años”.

-Hablaba de Sodepal, empresa pública del Cabildo. ¿Cuál es su valoración de la gestión hecha?

“La verdad es que Gobierno de Coalición Canaria y Sodepal han sido, hasta el momento, en esta isla, sinónimo de endeudamiento. Y creo que son datos absolutamente objetivos y claros. Estamos hablando de 1,4 millones de euros de déficit, y que ahora no nos cuenten que Sodepal presupuesta una cosa pero luego el Cabildo presupuestó menos. Es un ente que depende el 100% de su financiación del Cabildo, y por tanto, del presupuesto insular. Si apruebas diferentes proyectos por unas cantidades, tú no puedes gastarte más, porque si no va a pasar lo que estamos viviendo ahora. Claro y raspado, no hay nada más. Ha habido una gestión que ha estado en la mayoría de los proyectos, por no decir en todos, gastando por encima de lo que se tenía, y de aquellos barros, ahora estos lodos”.

-¿Le consta que se haya cometido alguna irregularidad?

“Bueno, ahora estamos hablando de las cuentas, de lo que se ha gastado de más. Evidentemente, si existiera algún tipo de irregularidad lo pondríamos en conocimiento, antes que nada, de los organismos competentes y el Consejo de Administración de Sodepal, que en las próximas semanas aprobará las cuentas del año 2020 y que le aseguro, van a coincidir con el presupuesto del Cabildo, no con esa ‘cuenta de pata’ que nos quieren hacer para intentar justificar la lamentable gestión al frente de esta empresa”.

-¿En qué plan de actuación están pensando para atajar el déficit generado en estos años?

“La prioridad número uno es pagar las deudas a esos proveedores de la isla de La Palma que estamos ahogando. Para eso ya estamos preparando un expediente de inyección monetaria por parte del Cabildo, y luego, a partir de ahí, una reestructuración de todos y cada uno de los proyectos. Cada uno tiene que gastar lo que tiene y no se puede exceder de ese objetivo, que tiene que ser la marca y seña de este nuevo Gobierno”.

-¿Eso podría implicar suspender alguno de los proyectos?

“En este ejercicio hemos cancelado uno, Fotonature, por la escasa participación. En principio no tenemos previsto que se anule ninguno de los proyectos que inició la anterior Corporación, aunque probablemente no tendrá continuidad la parte de Raid de La Palma Ecuestre, porque la participación ha sido muy baja. Pero en todos vamos a intentar buscar inyecciones económicas privadas, para que la carga para los ciudadanos palmeros pueda ser menor”.

-La decisión de trasladar el Love Festival a Santa Cruz de La Palma en 2020, ¿es irrevocable?

“Hay que ser conscientes de que no podemos tener dos megaeventos en un mismo mes en dos municipios distintos. Tenemos que intentar que el Love Festival se nutra de las visitas que genera la Bajada de la Virgen, para que pueda seguir creciendo. Los números del Love Festival 2019 no son buenos; la venta de entradas fue mala para las espectativas que había. Esperamos que en el 2021, con energías renovadas, con un nuevo impulso, volvamos a Tazacorte con un Love Festival potente, que crece y que sigue mirando al futuro”.

-¿Ha tenido oportunidad de hablar con las asociaciones comerciales del Valle?

“Con ellas tengo muy mala experiencia. Varias veces han salido con asuntos de enfrentar al final a la sociedad palmera. Yo creo que poco o ningún favor le hacemos cuando salimos con este tipo de mensaje de se traen se llevan o nos quitan, porque al final La Palma es una. Somos apenas 80.000 habitantes y parece que hay un pastel que nos dividimos que realmente no es tal; vamos a disfrutar todos en nuestra isla de todos los eventos que se realizan. Creo que es una decisión razonable”.

-¿Y el Ayuntamiento?

“He de reconocer que en la primera reunión que tuvimos, ellos nos hacían llegar que ya tenían conocimiento de esta situación por el anterior consejero, y que, bueno, no les parecía bien del todo pero que lo entendían. Entiendo que muchas personas no lo compartan, y que otras hayan sido influenciadas por el movimiento político. Me hubiera gustado que ese consejero hubiera sacado la misma fuerza y el mismo interés en que cobraran todos esos proveedores que ha dejado enganchados por su gestión en la empresa pública Sodepal”.

-¿Cómo se estructurará el concierto del próximo año?

“Al final, con el dinero que se ha gastado en el Love un concierto lo organiza cualquiera, no es necesario sino tener dinero y pagar a los artistas que crees que pueden tener cierto tirón, pero lo importante y lo que debe quedar del evento tiene que ser la parte social”.

-¿Se va a mantener la misma producción que hasta ahora?

“Vamos a sacar un concurso público para todos y cada uno de los asuntos. Lo primero que hemos hecho en Sodepal es contratar una empresa de asesoramiento para que se cumpla con la Ley de Contratos del Sector Público, que hasta el momento, no estaba muy claro que se cumpliera”.

-Críticas por los cambios en Transvulcania, pero halagos por recuperar al speaker ‘Depa’. ¿Una de cal y otra de arena?

“Para mí todas son de arena. El eslogan deber ser que ‘vuelve Transvulcania’, después de pasar unos años un poco dormida. Son cambios que tomamos porque pasamos por la Caldera Taburiente, que es Parque Nacional, y eso nos obliga a tomar medidas. Si se fija, las grandes carreras que marcan el trail mundial, como Montblanc, tiene pruebas durante toda una semana. Nosotros haremos lo mismo, e iremos anunciando más medidas y cambios, referidos a modificaciones de circuito y sobre grandes estrellas que ya han dicho que van a volver”.

-Parece que Salomon fue una pérdida importante, y fue cuando usted era consejero de Deportes

“En ese momento Transvulcania ingresaba 100.000 euros de patrocinios, y yo me fui de Sodepal con unos ingresos que rozaban los 400.000 euros; buscábamos mejorar la salud económica de la prueba. Es verdad que no llegamos a un acuerdo con Salomon, pero el patrocinador fue Plátano de Canarias, que es nuestra insignia, y ninguna marca mejor para salir al exterior. Ahora estamos trabajando en tener un patrocinador textil que también tenga corredores. Además, hemos abierto la puerta a Salomon para que sus corredores estén en la prueba y explorar posibilidades”.