Mónica ‘Kika’ Fumero: “No pondré el contador a cero, ni esconderé la catastrófica realidad”

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) tiene por delante una dura tarea, acabar con la sonrojante estadística de mujeres fallecidas por violencia de género. 90 mujeres han muerto desde el año 2003 víctimas de violencia de género en las Islas (1.027 en toda España). Es la escalofriante realidad que vive una sociedad que debía avanzar hacia la igualdad. En lo que va de año 51 mujeres han sido asesinadas (y otras cuatro están en investigación) en el país, y en el Archipiélago se han contabilizado 7 feminicidios (además del fallecimiento de un menor), siendo la tercera comunidad en asesinatos machistas, la segunda con mayor número de denuncias y la que lidera la media por 100.000 habitantes, con 22,6. Además, las agresiones sexuales entre menores han crecido más del 21%.

Para la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, debemos “impulsar programas para erradicar la violencia de género en las Islas” y es consciente de que será “una carrera de fondo”. Quiere que las instituciones hablen de feminicidios y afirma que “no pondré el contador a cero” cada 1 de enero, ya que “también es violencia y una falta de respeto y de consideración a las víctimas. No voy a esconder la catastrófica realidad que tenemos”.

-Llega el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Por desgracia, tenemos poco que celebrar en Canarias

“Es un día reivindicativo en el que necesitamos seguir reclamando a la sociedad la eliminación de la violencia contra las mujeres. Desde el Gobierno de Canarias y el ICI afrontamos esta jornada con una declaración de intenciones, focalizando nuestro mensaje en las masculinidades. Creemos necesario que los chicos, los hombres y los mayores se sumen a la lucha y actúen. Les invitamos a que reflexiones sobre la masculinidad hegemónica, agresiva y opresora, y que actúen en pro de la igualdad. Daremos pasos como empezar a nombrar las cosas por su nombre. Empezar a hablar de feminicidios desde las instituciones y no pondré el contador a cero cada 1 de enero, porque hacer borrón y cuenta nueva es también violencia y una falta de respeto y de consideración a las víctimas. No esconderé la catastrófica realidad que tenemos, y que viene desde 2003. Nos encontramos a la cabeza entre las regiones con más asesinatos y denuncias, un apartado que creo que no es algo tan negativo, sino el resultado de la sensibilización y concienciación de la sociedad. Por nuestra parte, es necesario seguir trabajando para que las mujeres que quieren salir de esa situación tengan un servicio de atención inmediata y desde ICI destinamos la mayor parte de nuestros recursos a su protección y prevención”.

-Tiene un duro trabajo por delante ¿Por dónde comenzará?

“Trabajaremos para lograr una Canarias libre de violencias machistas, esto es una carrera de fondo, y estamos concienciadas todas las personas que estamos involucradas y apostamos por la igualdad. Sabemos que todo pasa por educar y sensibilizar las conciencias, con actitudes, mensajes y conductas igualitarias. Otro objetivo es llegar a la transversalidad con todas las áreas del gobierno de Canarias. Considero que es necesario que las consejerías de Sanidad, Justicia, Educación, Presidencia y Derechos Sociales, trabajen coordinadas con el ICI y se impliquen y presenten proyectos con el fin de impulsar programas para erradicar la violencia de género. Trabajaremos en diseñar y poner en marcha un plan integral contra las violencias machistas y buscaremos ejecutar los créditos que nos lleguen para la prevención y la actuación de la violencia de género. Incluso a la hora de diseñar los presupuestos también tenemos que aprender a aplicar la perspectiva de género”.

-Parece que la sociedad no va por el buen camino en relación a la igualdad entre géneros

“Las cifras se han disparado y creo que también tiene mucho que ver el contexto político en el que nos encontramos desde hace años, especialmente en España, lo que yo denomino la era Trump. El discurso de la ultraderecha atenta contra los derechos humanos fundamentales, niega la violencia y opresión contra las mujeres y ha entrada en nuestras vidas, en los medios y en el Congreso. Me preocupa que esté calando y está legitimando muchas situaciones de violencia, actuaciones, actitudes y comportamientos machistas que se dan en la vida cotidiana y, desde luego, es un peligro, por lo que ahora más que nunca hay que estar en alerta y desde las instituciones debemos incidir en la prevención y sensibilización desde las instituciones”.

-¿Ante este preocupante panorama la lucha femenina debe durar los 365 días del año?

“Desde luego, tenemos 365 días, y no solo el 25 de noviembre y el 8 de marzo, para trabajar en sensibilizar a la sociedad, realizando prevención y actuando en todos los casos que nos requieran. Desde nuestra propia Red de recursos contra la violencia machista, y desde la igualdad que supone el área de prevención. En el ICI hemos establecido un protocolo de cooperación con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para trabajar en la coeducación, planificando y programando muchas acciones de prevención y sensibilización”.