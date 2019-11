Posible secuestro de un avión en Amsterdam con destino Madrid

La Policía militar holandesa ha comunicado que está investigando una situación sospechosa que se ha produciendo en el interior de un avión en el aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam. Sobre las 20:00 horas, las autoridades han comunicado que los 27 pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo y fuera del avión.

Fuentes militares informaron al canal NOS de que se trata de un posible intento de “secuestrar la aeronave” y que “el capitán habría presionado el botón de alarma de secuestro”.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT

— Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019