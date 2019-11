Rubia y enfundada en dorado: filtran una foto de Angelina Jolie en el rodaje de ‘The Eternals’ en Fuerteventura

Angelina Jolie ha sido fotografiada con una peluca rubia y un ajustadísimo traje dorado en el set del rodaje de The Eternals, de Marvel, que está teniendo lugar estos días en la isla de Fuerteventura, según ha compartido este viernes el diario británico Daily Mail.

La actriz, que en estos momentos está triunfado en la taquilla con su última película Maléfica: Maestra del mal, dará vida a Thena, personaje que en los cómics servía originalmente como la representación física de la diosa griega Atenea.

En concreto, esta próxima entrega de Marvel, que también está protagonizada por Kit Harington, se centra en una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra y moldearon su historia y civilizaciones. De momento, imágenes como la de Angelina Jolie, es el único estímulo que nos deja este probable taquillazo.

Angelina Jolie dons tight gold suit and blonde wig as Thena in FIRST LOOK at Marvel’s The Eternals https://t.co/VKcSk8BnQ2

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 7, 2019