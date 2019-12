Álex Socas y Carlos Siverio: “La Travesía Alcaraván está hecha por nadadores para nadadores”

Alex Socas y Carlos Siverio son las cabezas visibles del Club Isora Swim, un colectivo en constante movimiento que se encarga, entre otros muchos asuntos, de organizar la Travesía a Nado Alcaraván. Además de nadadores en activo, el presidente y el vicepresidente de la entidad sureña no descansan para que cada año, allá por el mes de mayo, los deportistas que acuden a las aguas del litoral de Guía de Isora tengan las mayores facilidades posibles. Es algo que se consigue con la fórmula de trabajo, trabajo y trabajo y ello se lo ha reconocido la Federación Canaria de Natación al incluir a Alcaraván en el trío de mejores travesías de 2019 junto a las de Bajamar y Mar de las Calmas. Socas y Siverio atienden a DIARIO DE AVISOS una vez que ya se ha abierto la inscripción para la prueba de 2020.

-¿Qué novedades trae esta tercera edición de la Travesía Alcaraván?

A.S.:“Esta edición seguirá entrando en la Copa Canarias de Aguas Abiertas y como novedad hemos apostado, junto con la Federación Canaria de Natación, a que sea una etapa Premium por lo que hemos tenido que aumentar la distancia en 1.000 metros dejando la prueba en un total de 4.000 metros. Hemos seguido siendo fieles a la fecha de las dos últimas ediciones y las inscripciones se abrieron desde el primer lunes de diciembre”.

-Después de la experiencia de años anteriores, ¿qué cree que tiene de especial la travesía y en qué tiene que mejorar?

C.S.: “Desde la primera edición hemos apostado por el nadador y esto es lo que realmente tiene de especial, el lema que llevamos tres años gritando es que Alcaraván está hecha por nadadores para nadadores, sabemos lo que a los participantes les gusta y motiva, también lo que menos les agrada. En cuanto a lo que deberíamos de mejorar creemos que sería en la parte que no pertenece directamente a la deportiva y sería la de animación tanto para los nadadores como para sus familias y asistente. Pero ya estamos trabajando en ello”.

-¿Cuál es el mejor halago que ha recibido la organización? ¿Y la mayor crítica?

A.S.: “A todos nos gusta un halago y una palmita en la espalda, sobre todo si te has esforzado hasta el límite para que todo en la prueba salga de la mejor forma posible, aunque, para ser sinceros, te diremos que la mejor recompensa es la sonrisa, tanto de los nadadores como de todos y cada uno de los que con su granito de arena hacen posible dicho evento. Si te refieres a la mayor crítica negativa hemos de decir que nunca viene de fuera ya que los mayores críticos negativos hemos sido nosotros. Intentar superar la edición anterior requiere tener una mejor organización y dedicación 100% y si algo no nos parece lo suficientemente bueno para cualquier nadador lo intentamos corregir rápidamente. Deben tener en cuenta que la travesía está organizada, en lo que económicamente se refiere, por nuestro club y cada vez es más difícil realizar todo aquello que queremos y que el bolsillo del nadador no se vea afectado”.

-Supongo es consciente que el litoral por donde discurre la prueba es uno de los mejores de Canarias al estar al abrigo de la orografía y el puerto deportivo…

C.S.: “Es uno de los atractivos de la zona, puedes nadar durante todo el año independientemente del estado de la mar, tienes asegurado el sol, los accesos y las instalaciones son perfectos, en definitiva, un verdadero lujo para practicar el deporte de la natación en aguas abiertas”.

-Año a año se superan pero es gracias al apoyo de mucha gente…

A.S.: “Sí, cierto. Desde el Ayuntamiento de Guía de Isora, voluntarios, empresas colaboradoras, los propios nadadores, kayistas voluntarios…sin ellos no sería lo mismo”.

-La pérdida de una figura tan emblemática como la de Carmelo Santana fue un mazazo para la natación de aguas abiertas de Canarias. Él siempre tuvo un cariño especial por el Isora Swim y por la Travesía Alcaraván…

C.S.: “Carlos déjame tu camisa que voy a subir al pódium. Esta frase me la dijo antes de subir al pódium como segundo clasificado en una de las ediciones de la travesía Isla de la Palma en la distancia de 20 kilómetros siendo el primero un tal David Meca. Y con ella, la camisa de nuestro club, subió solo para agradecernos que le hubiéramos dado alojamiento durante el fin de semana de competición. Aparte de esta anécdota nuestra admiración por Carmelo no es muy distinta al resto de nadadores y no nadadores de Canarias, gran deportista y un gran espíritu competitivo. En la primera edición no pudo estar por un problema de salud y cierto es que esto le disgustó bastante y nos prometió que Alcaraván sería una prueba fija en su agenda. En lo que al plano personal se refiere una auténtica e ilógica pérdida de un amigo y gran persona”.

– ¿Qué resumen hace de la temporada 2019?

A.S.: “En lo que a nuestro club se refiere en esta temporada hemos reestructurado el club en sus distintas secciones, quedándonos solo con la sección masters. Esto nos ha generado algún que otro quebradero de cabeza pero con el apoyo de los socios y con una nueva e ilusionada junta directiva todo está saliendo mucho mejor de lo que esperábamos. Actualmente, estamos trabajando en futuros proyectos y no tan futuros como el convenio con el prestigioso centro de entrenamiento Tenerife Top Training T3, referente mundial en lo que se refiere a entrenamiento tanto a nivel amateur como profesional, para que nuestros nadadores puedan entrenar en dichas instalaciones”.

– En su opinión, ¿cómo ha sido la evolución de las aguas abiertas en los últimos años tras la puesta en marcha de la Copa de Canarias?

A.S.: “Canarias es un archipiélago nadador en aguas abiertas, su orografía y clima invitan a ellos. Muchos son los nadadores de gran nivel que surcan sus mares. Y esto no ha pasado desapercibido a la Federación Canaria de Natación, por ello apostó por una competición que pueda congregar a los mejores nadadores e intentar que estos deportistas naden en las mejores pruebas. Los principios siempre son difíciles y seguramente con las ediciones se irá consolidando. Personalmente, echo de menos una competición, bajo la tutela de la Federación Canaria de Natación, de aguas abiertas de larga distancia”.