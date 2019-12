Deportivo de La Coruña y Tenerife se juegan la vida hoy en Riazor

Esta noche, a partir de las 20.00 horas, se ven las caras dos de los peores equipos de la categoría, Deportivo de la Coruña y CD Tenerife, como demuestran los números en lo que se lleva de primera vuelta. Ambos están en descenso, con un cuadro gallego, colista, que acumula 19 jornadas sin ganar, por 12 el representativo.

Ni que decir tiene la importancia que tienen los puntos de esta noche, no solo en el terreno deportivo, sino también en el anímico, porque son dos equipos que no están acostumbrados a jugar en posiciones de descenso. El que salga derrotado, quedará muy tocado. Un empate no le sirve a ninguno de los dos y, si este no se da, el que sume los tres puntos se irá con mejor sabor de boca al nuevo año 2020.

Luis César Sampedro, entrenador del Deportivo de la Coruña, será destituido en caso de empate o derrota, y ya se baraja el nombre de Fernando Vázquez como su relevo. Los números del exentrenador del CD Tenerife hablan bien a las claras: cuatro puntos en diez partidos, tras cuatro empates.

Por su parte, el CD Tenerife, al igual que su rival de hoy, logró pasar la primera ronda de la Copa del Rey tras eliminar, sin demasiados apuros, al peor CD Mensajero de los últimos años. Los tinerfeños ponen fin a un año para olvidar, en el que no se puede hacer peor en el plano deportivo. Esta noche tiene una ocasión pintiparada para despedir el 2019 de la mejor manera posible, con una victoria para salir el descenso, y acabar con una racha de 12 partidos sin ganar.

Será el primer partido de liga tras la lesión de larga duración de Borja Lasso, por lo que el principal interrogante en la alineación es el sustituto del sevillano. Álex Bermejo, José Naranjo, que firmó un doblete en Copa, o Malbasic, podrían situarse por detrás de Dani Gómez. La otra duda se encuentra en el lateral derecho, puesto que Luis Pérez entró en la convocatoria, aunque no ha podido entrenar con normalidad después de haberse retirado lesionado en el choque ante el Alcorcón. Además, tampoco serán de la partida por lesión Nahuel, Miérez, Shashoua y Undabarrena.

Alineaciones probables

Deportivo de la Coruña: Dani Giménez; Bóveda, Lampropoulos, Montero, Salva Ruiz; Aketxe, Peru Nolaskoain, Vicente Gómez; Mollejo, Christian Santos, Koné.

CD Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Alberto, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Javi Alonso; Malbasic, Naranjo, Bermejo; y Dani Gómez.

Árbitro: Vicandi Garrido (Comité vasco).

Estadio: Abanca-Riazor

Hora: 20.00 horas (GOL)