Dolores fallece en menos de un mes por la ‘chapuza’ que le hicieron en el dentista

“Tengo que volver al dentista, que me sacó una muela y me duele. Quizás sea porque no haya cicatrizado”. Estas palabras pertenecen a Dolores Sales Girona, de 55 años, enfermera en Palma de Mallorca, quien alertó a su familia de que algo no iba bien tras la extracción de una muela en la consulta de un odontólogo balear, que tuvo lugar el 31 de julio 2018. Pasado casi un mes, Loli, para los más íntimos, perdió la vida en el Hospital de Villarreal como consecuencia de un fallo multiorgánico. El motivo, la infección de la pieza dental mal extraída.

Los familiares de la fallecida han presentado una querella contra el dentista por homicidio imprudente grave, que acaba de ser admitida a trámite.

“Fue al dentista para una operación teóricamente rutinaria. La extracción de una pieza dental, un molar de la parte derecha”, confiesa a EL ESPAÑOL su cuñada Marisol.

Dolores regreso al dentista el 3 de agosto de 2018 para que le examinasen la herida, porque le dolía más que el primer día. Estaba infectada y ahí el odontólogo se dio cuenta de que se había quedado un fragmento de pieza dentro. Se la extrajo, pero el problema no remitió en los días posteriores.

Llegó el día 16 de septiembre y Dolores presentaba ya evidentes problemas en el lado derecho de su cara. Acudió al ambulatorio porque los dolores no cesaban. Allí le diagnosticaron una infección y le recetaron antibiótico e ibuprofeno.

El viernes 21 volvió a la consulta porque el dolor iba a más. Le recetaron un antibiótico de espectro más potente. El sábado 22 la situación era ya insostenible: su estado había empeorado mucho, le pusieron una mascarilla de oxígeno y Urbason (cortisona) para reducir el hinchazón.

El día 23 de septiembre, desesperada y muy débil, su familia la llevó al Hospital de La Plana, en Villarreal. Ingresó en dicho centro hospitalario a las 13:45. No paraba de sangrar y su rostro estaba deformado. Hasta tenía dificultades para respirar. No había nada que hacer. La infección le provocó un fallo multiorgánico que acabó con su vida a las 14:55: “Habíamos quedado en vernos el 25 de septiembre. Ese fue el día que la enterramos”, sentencia su cuñada.

