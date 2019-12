El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias anuncian la construcción de 100 nuevas viviendas sociales en el municipio

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, y el consejero de Obras Públicas y Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunciaron hoy en rueda de prensa la próxima construcción de 100 nuevas viviendas sociales en la capital de Tenerife, gracias a la firma de un convenio entre ambas partes para la inclusión de estas obras dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Según detallaron ambos líderes se trata de un convenio para la promoción de dos grupos de viviendas en la zona de La Gallega que constarán de 50 viviendas cada uno y cuyo acuerdo de financiación establece que serán destinadas al fomento del parque de vivienda de alquiler que establece el citado Plan Estatal.

La alcaldesa de la capital tinerfeña, empezó su intervención agradeciendo al consejero su presencia después de un breve tiempo ausente como consecuencia de un problema de salud y quiso dejar patente que “hoy hay buenas noticias para Santa Cruz, puesto que el Ayuntamiento y el Gobierno canario han firmado este convenio que acaba definitivamente con la parálisis de los últimos años”.

No obstante, Patricia Hernández señaló que “el ayuntamiento no se conforma y sigue trabajando para dar más buenas noticias como estas para los jóvenes que están secuestrados en sus casas y no tienen alternativas o las familias que no pueden pagar los altos precios; ellos son nuestra prioridad política”.

Igualmente aludió al “problema habitacional serio que existe en la capital tinerfeña y que ha convertido la vivienda en uno de los asuntos prioritarios para este equipo de gobierno”, recordando a que el ayuntamiento capitalino no ha construido ninguna vivienda nueva en los últimos 20 años.

Para finalizar, la regidora municipal recordó que existe un compromiso del gobierno municipal de construir 400 viviendas y que estas 100 viviendas de nueva construcción se incorporan a las 44 que ya se están ejecutando en El Tablero, más las 215 previstas en Cuevas Blancas y las 40 de María Jiménez.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis, destacó como “objetivo fundamental del Gobierno de Canarias la construcción de viviendas sociales” y se refirió al Pacto político y social por la vivienda digna en Canarias “que lo que intenta es establecer una hoja de ruta y un espacio de encuentro para sumar sectores para entre todos impulsar la construcción”.

En este punto detalló que “hoy se inicia una nueva etapa con estas dos promociones que no las va a parar nadie y que verán acompañadas de muchas más en otros municipios y que cristalizarán el próximo mes en un Plan de Vivienda que llevaremos al Parlamento y al que se van a incorporar más viviendas de las que ya está comprometidas, empezando por estas de Santa Cruz”.

Franquis también recordó que “desgraciadamente” hacía casi una década que no se construía una vivienda pública en nuestra comunidad.

INVERSIÓN DETALLADA

Respecto al convenio, se establece que al ayuntamiento le corresponde ceder el suelo, mientras que respecto a la financiación de la primera promoción, el Ministerio de Fomento aportará 1,025 millones de euros, lo que supone un 19,19% de la inversión total, mientras que el Gobierno de Canarias aportará 25.000 euros por un lado y otros 4,290 millones de euros a través de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) lo que se traduce el porcentaje restantes, siendo la inversión total de 5.340.958,32 euros.

En el caso de la segunda promoción, también en La Gallega, cuenta con una inversión de 1,025 millones por parte del Ministerio de Fomento y de 4,577 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias, asumiendo este cerca del 84% del coste total que asciende a 5.627.255,42 euros.

En total se trata de una inversión de cerca de 11 millones de euros en viviendas sociales para alquiler en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El convenio también establece que las nuevas viviendas deberán tener una calificación energética mínima B y se destinarán a arrendamiento o cesión del uso durante un plazo mínimo de 25 años.