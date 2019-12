Jorge Marichal: “Hay que poner al sector alojativo en el lugar que le corresponde; nunca se nos ha tratado como merecemos”

El próximo miércoles 11 de diciembre, Jorge Marichal saldrá elegido presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ya que no se ha presentado ninguna candidatura más. Un cargo que, asegura, asume con “responsabilidad” y “mucho orgullo”, convencido de que, desde la organización turística más importante de España, podrá trabajar “más y mejor” por los intereses de Canarias.

-¿Le sorprende que no haya ninguna otra candidatura?

“No. Llevamos varios meses trabajando en esto y cuando uno da un paso tan importante como este, lo da en función de los apoyos que pudiera tener y, por tanto, yo tenía los apoyos necesarios para tener la osadía, el orgullo y la responsabilidad de dar el paso y ser elegido”.

-¿Qué le ha llevado a presentarse?

“Bueno, el primer motivo es que se abría una puerta después de los 12 años del mandato de Juan Molas. Era el momento del relevo. Es cierto que ha dejado el pabellón muy, muy alto, pero entendí que contando con el apoyo de Ashotel, podíamos posicionarnos, y que Canarias, y Tenerife, tuvieran algo que decir. Y, ¿por qué no una candidatura canaria? Sobre todo, porque somos una parte muy importante del turismo alojativo del país. Por eso, consideré la posibilidad de presentarme”.

-¿Es compatible este cargo con el de presidente de Ashotel?

“Son compatibles estatutariamente y, además, creo que es necesario que lo sean, porque yo no concibo una patronal empresarial cuyo representante no sea un empresario; y no concibo una Federación de representantes empresariales cuyo presidente no sea el presidente de una asociación local o regional. No podemos, desde mi punto de vista, dejar la representatividad de los empresarios en manos de gente que no sea empresaria. Es como si en un sindicato, el secretario general es un ejecutivo, lo mismo en las patronales”.

-Llega a la Presidencia de la Confederación en un momento de cambio del sector y con el modelo turístico en cuestión…

“Es cierto que en el turismo vacacional hay un cambio de paradigma, pero el turismo de ciudad está viviendo un momento muy bueno. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao son partes del país que están teniendo buenos resultados, están mejorando sus tarifas y ocupación. Esto demuestra que España es algo más que el turismo vacacional. Por tanto, siempre hay motivos para trabajar. Vivimos una etapa bonita de este tipo de turismo de sol y playa, sacando rédito de la Primavera árabe, pero no cabe duda de que, ahora, el turismo de ciudad está pasando por su mejor etapa. Recuerdo momentos en Madrid donde los índices de ocupación comenzaron a ser peligrosos. Por tanto, no siempre llueve a gusto de todos, pero se trata de tomar medidas para lanzar a España, porque al fin y al cabo España es un marca”.

-¿Cuáles van a ser sus primeras líneas de actuación?

“Hay cosas que ya vienen de esta Legislatura, como el tema de la vivienda vacacional o los derechos de autor, que también están sobre la mesa. La formación o el imserso también son asuntos que hay que afrontar, y rápido. Hay muchos frentes abiertos, pero quizás el principal es poner al sector alojativo turístico español en el lugar que se merece, no solo a nivel de la sociedad civil, si no también para las Administraciones Públicas. Protagonizamos el 12% del PIB y nunca se nos ha dado el cariño y el roce que necesitamos porque, entre otras cosas, es un sector que siempre ha dado y dará alegrías a cualquier gobierno que lo apoye un poquito”.

-Bueno habrá que esperar a que se forme…el Gobierno, me refiero.

“Sí, bueno, formarse se tiene que formar. Pero mire, le pongo un ejemplo, ¿qué sector es capaz de organizar, en un par de semanas, una cumbre como la que se está haciendo en Madrid del cambio climático? Por la parte hotelera no ha habido ningún problema. Estamos preparados para dar respuesta inmediata, y, sin embargo, desde las propias administraciones no se nos tiene en cuenta, y no se nos da tanta importancia como sí nos dan organismos internacionales. Por tanto, hay que trabajar en esto y reforzar un lobby que, en estos momentos, es lo que necesita el sector alojativo ”.

-¿Lobby?

“Sí, como lo hay en otros sectores y juntos iremos a Europa para hablar de temas que también nos afectan, como la tasa al queroseno o la sostenibilidad. Siendo un país eminentemente turismo, tenemos mucho que decir en estos asuntos”.

-¿Está cambiando el modelo turístico de Canarias?

“Todo el mundo dice que hay que cambiarlo, que no sirve, pero le puedo decir que lo que tiene que cambiar son los procesos del modelo, que tienen que ser más dinámicos y ágiles, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Se insiste en que el modelo de la turoperación va a desaparecer, pero sinceramente, no lo creo. El que sí desaparecerá será el tradicional. Lo que está cambiando son los métodos para llegar al cliente, que tienen que ser novedosos y adaptados a la nuevas tecnologías. Como ejemplo tienes a JET2 que comenzó siendo una aerolínea, y ya es un turoperador. De hecho, es el segundo operador en el mercado británico. Mire, la turoperación es necesaria en un destino como el nuestro, donde la conectividad aérea es nuestro Talón de Aquiles, porque si tuviéramos la suerte de que fuésemos un hub y vinieran un montón de compañías aéreas, fuera barato, fácil e inmediato, no estaríamos hablando de una gran exposición a la turoperación. Pero como estamos donde estamos, hablamos de que el riesgo sea soportado por gente que se dedique profesionalmente a cargar esos riegos a cambio de un margen. ¿Qué pasa?, pues que hay turoperadores que se han adaptado a las nuevas tecnologías a tiempo y otros que no. Los que lo han hecho siguen sobreviviendo; los que entran nuevos, irrumpen con fuerza; y los que no se han adaptado, han tenido que cerrar.

– Cómo Thomas Cook.

“Exacto, como en cualquier otro negocio”.

-¿Qué pasa ahora que el decreto de las ayudas por la quiebra ha decaído?

“Pues nada, que se empieza de nuevo. Ya todo el mundo se olvidó de Thomas Cook. Eso sí, todos quedaron muy bien en la foto. Ahora lo que dicen es que la conectividad ya está recuperada, cuando eso no es así. Solo se ha recuperado el 58%. Alguien está haciendo mal los números. Además, este es un problema que va a más con la reciente unión de Iberia y Air Europa”.

-Afectar nos va a afectar, pero ¿en qué grado? ¿Es para alarmarnos?

“Mire, estamos esperando el informe de la CNMC. Nosotros somos parte implicada. Nos hemos personado como parte porque, sinceramente, no me gusta nada lo que está pasando. El 72% de la conectividad con la Península se la quedaría Iberia y, ese importe, para un Archipiélago ultraperiférico como Canarias, con una subvención del 75%, y 15 millones de visitantes, de los cuales tres millones son turistas peninsulares, me da vértigo. Esto está yendo demasiado rápido y se tendrán que tomar medidas. Al principio nos dirán que no cambia nada, sino todo lo contrario, que mejorará, pero al final, se aumentará la capacidad de los aviones, se quitarán aviones y frecuencias, y en el medio-largo plazo, al estar subvencionado y en un mercado de oligopolio, se subirán los precios. Esto es de primero de Economía”.