Muere a los 24 años Remilia, la primera ‘gamer’ de la liga profesional de League of Legends

Luto en el mundo de los esports tras conocerse el pasado sábado el fallecimiento a los 24 años de la gamerMaria Creveling, conocida como ‘Remilia’, que hizo historia al convertirse en la primera jugadora profesional de League Of Legends (LOL).

La noticia de su muerte la dio a conocer a su amigo Richard Lewis en Twitter: “Con gran tristeza les informo que ayer mi mejor amiga, Maria Creveling, falleció pacíficamente mientras dormía. Su ausencia dejará un vacío que nunca se podrá llenar”.

Pocos detalles se saben sobre la muerte de la joven transgénero, que recientemente fue sometida a una operación que podría haberse complicado. Sin embargo, ‘Remilia’ estaba pasando por una depresión, algo que según algunos podría haber derivado en un posible suicidio.

El hecho de ser transgénero le causó muchos problemas, sufriendo el acoso en redes sociales cuando comenzó en el mundo profesional de League Of Legends y teniendo que luchar contra los insultos y amenazas que recibía tras fichar por el equipo norteamericano Renegades, que abandonó poco tiempo después a causa del acoso que sufría. Posteriormente se uniría al equipo chileno Kaos Latin Gamers, pero por problemas de salud tuvo que abandonarlo.

La noticia de su muerte ha causado gran impacto y numerosas personalidades del sector han expresado sus condolencias.

We are deeply saddened by the passing of Maria "Remilia" Creveling, who was a former member of our LCS team. She was a major inspiration and role model to many in the esports community. Our deepest condolences to her family and friends. pic.twitter.com/VMGS6nloz8

