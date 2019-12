“Tu mejor actuación desde que llegaste a Got Talent”: el canario Ismailah deja sin aliento al jurado en la Gran Final

La actuación de Ismailah, de 32 años y procedente de Las Palmas de Gran Canaria, en la Gran Final de Got Talent España emocionó a todos los miembros del jurado, incluido Risto Mejide. Paz Padilla y Edurne no pudieron contener las lágrimas. “Tu mejor actuación desde que llegaste a Got Talent”, dijo, por su parte, Dani Martínez. El canario interpretó ‘Yolanda’, una canción de Pablo Milanés.

Ismailah pisó hace unos meses el escenario de Got Talent con el propósito de cumplir su sueño: cantar. Este lunes, 9 de diciembre, ha vuelto a llenar el plató de magia y belleza con su interpretación de Gracias a la vida de la cantautora Violeta Parra.

El público espera impaciente la actuación de los otros canarios, Estrella y Leví, que también forman parte del elenco de artistas que aspiran a ganar Got Talent.