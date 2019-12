Un aviso desde Canarias en la aproximación del Apolo XI a la Luna evitó el fracaso de la NASA en pisarla

El documental ‘Moon on the Man’ recoge la importancia de Maspalomas (Gran Canaria) en la historia no oficial del Apolo XI y la llegada del hombre a la Luna a través de las vivencias de vecinos y trabajadores de la época.

En un comunicado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ellos son los protagonistas del trabajo audiovisual porque son los que vieron nacer las instalaciones del INTA en Maspalomas.

También fueron testigos de la llegada de los americanos, la integración de estos con la población local y el contraste que se produjo entre el trabajo de los aparceros y la tecnología punta que sería necesaria para la llegada del Apolo XI.

La importancia de Maspalomas en la consecución de tan importante hito histórico es tal, que sin la base al sur de Gran Canaria “el resultado hubiese sido muy distinto” ya que desde ella se avisó a los astronautas de una desviación milimétrica en la trayectoria que, si no se hubiese corregido, jamás hubiese sido posible el alunizaje.

El documental realizado por el director grancanario Gerardo Carrera, se estrenó esta semana en la Casa de la Cultura de Maspalomas con la asistencia de los protagonistas del mismo, “aquellos que vivieron la historia oficial, pero que cuentan en el documental sus historias personales”.

“Este trabajo audiovisual es un registro para las generaciones futuras, además de un reconocimiento a los 50 trabajadores del INTA y a la población que acogió a los americanos visitantes con el la amabilidad que caracteriza a nuestro pueblo”, señaló Carrera.

El documental incluye además el relato de historiadores, cronistas, periodistas, investigadores de la ULPGC, empresarios… que narran en primera persona el cambio que produjo en la sociedad canaria y mundial las investigaciones sobre la Luna, cómo convivieron los aparceros con los investigadores o la importancia de Canarias a nivel mundial como base geoestratégica.