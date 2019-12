Un preso sale de la cárcel por un error y viola a 11 mujeres y niños en 15 días

Se llama Joseph McCann, es británico y podría ser condenado a cadena perpetua después de que, aprovechando un error de la cárcel en la que se encontraba interno, cometió un total de 37 delitos en 15 días, entre otras aberraciones, violó a 11 mujeres y niños.

McCann entró en prisión por haber cometido un atraco a mano armada y un hurto, pero estas últimas atrocidades han provocado la estupefacción de la opinión pública inglesa.

Boris Johnson speaks out after evil Joseph McCann wrongly freed by mistake https://t.co/TyBk3wQVAO

Según recoge Antena 3, el director ejecutivo del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de HM, Jo Farrar, se ha disculpado y ha reconocido en el diario ‘The Guardian’ que “hubo fallos” y están “comprometidos a hacer todo lo posible para aprender de este terrible caso”.

Joseph McCann launched rampage because he was left behind without the siblings who grounded him & # 39; https://t.co/RprVGl7PrU pic.twitter.com/OgmeODQIZd

— XpressNews (@xpressnewsasia) December 7, 2019