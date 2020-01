Aurelio González: “En el Gobierno de Fernando Clavijo faltó sensibilidad nacionalista”

Aurelio González González (El Tanque, 1951) fue director general de Cultura en el Gobierno de Hermoso, director general de Cooperación y Patrimonio Cultural en el de Paulino Rivero y, hasta hace unos meses, viceconsejero de Cultura y Deportes en el último Gobierno nacionalista presidido por Fernando Clavijo. Aurelio González no pertenece a Coalición Canaria (CC), sino al Partido Nacionalista Canario (PNC), que mantenía un acuerdo de colaboración electoral con CC, que se ha roto, o eso al menos parece. Maestro, periodista y filólogo, Aurelio González dejó de impartir clases por una afección grave en las cuerdas vocales que le impide forzar la voz. Pero también se pueden decir cosas, sobre todo en política, en voz baja. Me ha llamado para interesarse por la entrevista, preocupado porque apenas me vio tomar notas. No confía ni en mi sistema, ni en mi memoria de elefante. Se toma un pescado delicioso en Los Limoneros. Aurelio prepara un libro de artículos, que va a ser prologado por el periodista Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, y ha publicado (Burgado Ediciones), hace algunos años, Canarios al desnudo, un grueso tomo de entrevistas realizadas en la extinta y recordada –al menos para mí— Radio Burgado. El libro logró dos ediciones y es toda una referencia histórica la aportada por sus personajes, incluso por gente que ya no está entre nosotros. Actualmente, es secretario nacional de Educación y Cultura del PNC.

-¿Le queda al PNC algo de independentismo?

“Yo hablo hoy por mí, no por el partido”.

-La misma pregunta.

“Entonces te diré que yo no soy independentista, sino que me considero nacionalista y socialista”.

-Como tantos.

“No sé si seremos muchos o pocos, simplemente te traslado mi opinión”.

-Estarás, entonces, de acuerdo en que el Gobierno de Clavijo no ejerció precisamente de nacionalista.

“Estaré de acuerdo en que faltó en su Gobierno sensibilidad nacionalista”.

-¿Te consideras frustrado por Clavijo y su sistema?

“No personalicemos. El Gobierno de CC no estuvo a la altura. A mi departamento, que era nada menos que el de la cultura y el deporte, nos mantuvieron cuatro años sin dinero y sin personal. No aportó el Ejecutivo los suficientes recursos humanos ni económicos”.

-¿Así de duro?

“Así de duro. Y te diré algo más. No teníamos dinero ni para algo tan básico como era mantener abiertas las bibliotecas las horas necesarias. Y esto me parece intolerable”.

-¿Te hicieron fracasar en tu trabajo?

“Yo no considero que haya fracasado. No pude hacer todo lo que quería, ni llevar a cabo un programa nacionalista, ni pudimos editar lo que debíamos. Y aquí culpo también –por su falta de apoyo y comprensión- al secretario general técnico de la Consejería, Francisco Hernández Padilla, que ahora ejerce de lo mismo con Yaiza, la consejera de Turismo del actual Gobierno de coalición”.

-¿Cuál debe ser el objetivo del nacionalismo que preconiza el PNC?

“Nuestro objetivo es la conciencia nacional canaria. Que nos conozcamos por nosotros mismos, que recorramos nuestro propio país para empaparnos de él. Porque nuestro orgullo nace, o debe nacer, de nuestro conocimiento”.

-¿Y no lo consiguieron los sucesivos gobiernos de CC?

“Unos más y otros menos”.

-¿Niegan ustedes el derecho a la independencia de Canarias?

“No, no lo negamos, por supuesto que no”.

-Pero…

“Pues que la independencia parte de un estado de madurez y que no significa, o no debe significar, un suicidio por la propia precipitación”.

-¿Qué quieres decir?

“Nuestro Estatuto, el del partido, no habla de independencia, sino de democracia, de progresismo y de otros conceptos que en su día pueden valer para conseguirla, si llegáramos a ese estado de madurez del que te he hablado”.

-Tenemos que hablar de Ana Oramas.

“En realidad, no soy el indicado, porque Oramas no pertenece al PNC, sino a CC”.

-Antes me has dicho que hablabas a título personal.

“Entonces te diré que, en mi opinión, antes de cambiar una instrucción de su partido y de alterar su anunciado sentido del voto a la investidura (le ordenaron abstenerse) tenía que haber consultado a los órganos de decisión de CC, aquellos que eran los competentes para resolver esta cuestión”.

-¿Fernando Clavijo pasará a la historia?

“No lo sé, esto lo dirá la propia historia. Para mí fue un periodo un tanto decepcionante. Pero no me ha decepcionado sólo a mí, sino también a muchos otros canarios”.

-¿Fue el culpable de que la cultura se estancara cuatro años?

“No digo eso. Pero es algo obvio que sin medios la cultura no puede extenderse. Es imposible. Y nos hizo el Gobierno, presidido por él, mucho daño a la hora de ayudar a que lo que hacen los canarios en este ámbito lo conocieran otros canarios y también se conociera fuera de las islas. Fue toda una decepción”.

-¿Por qué se edita constantemente a los mismos? ¿Por qué a unos se les desprecia y no se les admite en el grupito de siempre?

“Puede que tengas razón. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Con qué medios podíamos dedicarnos a promocionar a gente valiosa aunque poco conocida?”.

-Oye, ¿y por qué a mí se me ha vetado en la Academia Canaria de la Lengua, cuando mi candidatura fue avalada por Juan-Manuel García Ramos, Eligio Hernández, Ramón Trujillo y el pobre Arturo Maccanti, nada más y nada menos?

“No me consta que nadie te vetara. Pero sí me consta que un académico comentó que alguien que despotrica de la Academia, como has hecho tú, no debía pertenecer a ella”.

-Vale, tiene razón quien dijo eso. Aurelio, algunos premios Canarias claman al cielo.

“Es cierto”.

-¿Han privado cuestiones políticas a la hora de concederlos?

“En ciertas ocasiones, sí”.

-¿Te gusta el pacto de Gobierno de Sánchez?

“Es el menos malo, pero no el ideal. Estoy con Ana Oramas en que es muy duro salir elegido con la colaboración de algunos que han intentado dar un golpe de Estado y de otros que tienen delitos de sangre en sus manos”.

(Aurelio González es hijo de emigrantes a Venezuela y nieto de emigrantes a Cuba. Él y todos sus hermanos siguieron estudios superiores. Su infancia transcurrió en Garachico, donde fue alumno de Carlos Acosta García, maestro, articulista, historiador, cronista oficial de Garachico y gran amigo de quien esto escribe. Carlos ronda los noventa, ha sufrido recientes achaques, pero felizmente sigue al pie del cañón, aunque ha regalado parte de su biblioteca a los amigos y su archivo pasará a ser propiedad del municipio norteño).

-¿Cuál debe ser el referente de los escritores canarios?

“Me imagino que cada uno tiene el suyo, pero el mío es don Benito Pérez Galdós. Ahora se conmemora el centenario de su muerte”.

-Un hombre que amó profundamente a doña Emilia Pardo Bazán.

“Se cuenta una anécdota. Ambos, ya mayores, se cruzaron en una escalera, en el Ateneo de Madrid. Y doña Emilia, al pasar don Benito, le dijo con sorna: “Adiós, viejo chocho”. El escritor volvió la cabeza y, muy digno, le respondió: “Adiós, chocho viejo”.

-Volviendo a Canarias, ¿tiene muchas cosas que decir el PNC?

“Claro que las tiene. Mi partido alberga gente más moderada que otra en sus ideas nacionalistas. Hay quienes son independentistas sin reservas y hay quienes prefieren mantener la prudencia y llegar a esa madurez de la que te ha hablado. Naturalmente que todas las posturas son respetables”.

-¿Son ustedes, el PNC, la verdadera conciencia nacionalista?

“Yo creo que somos quienes más hemos aportado argumentos para formarla. Otra cosa es que hayamos tenido o no los apoyos necesarios. Yo no los tuve ni en la propia Viceconsejería. Pero nadie puede dudar de nuestra honestidad, ni de nuestra colaboración a la hora de sentir el orgullo de ser canario, nuestra conciencia nacional”.

-¿A qué dedicas ahora tu tiempo?

“Preparo un libro de artículos, selecciono los que van a integrar el volumen. A estas alturas uno ha escrito muchas cosas y quiere que queden recogidas y analizadas. Le he pedido a Leopoldo (Fernández Cabeza de Vaca), que dirigió este periódico, que me escriba el prólogo de este libro y ha aceptado. Yo trabajé muy a gusto con él durante años”.

-Oye, por cierto, ¿se ha alejado el PNC de CC?

“Bueno, me remito a las decisiones oficiales de mi partido. No tengo nada que añadir a ello. Yo sigo las directrices de los órganos de decisión del PNC y no tengo nada más que decir”.

-Pues a disfrutar, viejo amigo.