Ayoze Placeres: “Los jugadores ya tenemos en la cabeza a quién del Madrid le pediremos la camiseta”

Ilusión desbordante. Eso es lo que se vive estos días en Salamanca ante la visita del Real Madrid, que va a disputar mañana, y a partido único, la tercera eliminatoria de la Copa del Rey ante el modesto Unionistas de Salamanca. En este equipo milita Ayoze Placeres, un tinerfeño convertido en trotamundos (Tenerife, Marino, Las Palmas Atlético, Cartagena, Mérida y Burgos). El futbolista vive con intensidad las horas previas a un partido que pasará a la historia de un club modesto que lucha por no descender a Tercera División.

-Locura total en Salamanca y en Unionistas por la visita del Real Madrid en la tercera eliminatoria de Copa del Rey

“Es un premio que nos hemos ganado por las dos eliminatorias que superamos ante Atlético Baleares y Deportivo de la Coruña). Y que ahora nos haya tocado ese equipazo, pues ya se pueden imaginar como está la gente en Salamanca”.

-La plantilla de Unionistas vivió a tope el sorteo de la Copa, como se pudo apreciar por televisión. Real Madrid y Barca eran los preferidos por todos

“Si, sabíamos que nos tocaba un rival de los que habían jugado la Supercopa de España. A medida que iban saliendo los emparejamientos menos opciones había de que nos tocara uno gordo. Al final tuvimos la suerte que salió la bola nuestra con la del Real Madrid y se armó una buena fiesta en el vestuario”.

-Estos días ha existido una gran polémica en Salamanca para ver cuál era el escenario del encuentro. Se barajó jugar en Las Pistas, El Helmántico, Zamora e incluso el Bernabéu. Al final se jugará en vuestro terreno de juego

“Al disponer de poco tiempo, solo una semana, ha habido una gran polémica por dónde íbamos a jugar. Las Pistas cuenta con un aforo muy reducido [4.500 espectadores] y el club intentó montar unas gradas supletorias, que no se pudieron colocar por razones de seguridad. Pero jugaremos en casa porque es lo que ha decidido la directiva de Unionistas. Nosotros vamos a disfrutarlo porque es un partido que todo el mundo quiere jugar… y que quedará para siempre en nuestra memoria”.

-Se barajó el Santiago Bernabéu para jugar la eliminatoria. ¿Había ilusión en la plantilla por jugar en el coliseo madridista?

“Sí, por supuesto. Es lo que deseábamos, porque lo normal es que nunca hubiésemos jugado en ese escenario ni en el futuro lo vayamos a hacer. El Bernabéu nos tira a todos, pero también nos hace ilusión que venga el Real Madrid a nuestro campo”.

-¿Tiene Unionistas alguna posibilidad de apear al Real Madrid de la Copa del Rey?

“No sé que decirte (risas). El Madrid, con dos arreones, te mete cinco, pero nosotros ahora estamos bien y jugamos en nuestra casa, donde en los últimos meses nos hemos mostrado fuertes y no hay que perder la ilusión. Sabemos que es lo más difícil del mundo, pero vamos a jugar el partido y ya veremos qué pasa”.

-El club salmantino estará muy pendiente de la lista de convocados de Zinedine Zidane para ver qué jugadores vienen a disputar la eliminatoria

“En otras temporadas, con el formato a doble eliminatoria, hubiese combinado a habituales suplentes con alguna incorporación del Castilla, pero al cambiar el formato de la competición y jugar a partido único, es muy posible que vengan bastantes titulares. Estaremos expectantes para ver qué futbolistas vienen”.

-Según nos han contado, a Ayoze le tira el blanco. ¿A quién le hace ilusión pedirle la camiseta entre los componentes de la plantilla madridista?

“Los jugadores ya tenemos en la cabeza a quién le vamos a pedir la camiseta al final del partido. A mi siempre me ha gustado Sergio Ramos y, si viene, pues se la pediré a él”.

-Tendrá muchas peticiones de entradas para el partido por parte de familiares y amigos

“Todos los componentes de la plantilla tenemos multitud de pe-ticiones. Desde que salió el Real Madrid en el sorteo, el móvil no ha parado de sonar porque te salen amigos hasta debajo de las piedras. Muchos tendrán que verlo por televisión, porque el aforo de Las Pistas es muy limitado. Y los jugadores poco podemos hacer, porque cada componente de la plantilla dispone de poquísimas entradas, que serán para los familiaes y los más allegados.

-¿Como le va a Ayoze Placeres en Unionistas de Salamanca?

“Llevo año y medio en este club y la verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy contento y lo que peor llevo es el frío que hay en Salamanca en invierno, pero en cuanto a club, afición y el plano deportivo no me puedo quejar.”

-Como exjugador del CD Tenerife, ¿cómo está viendo al equipo de su tierra?

“El domingo ganaron al Girona y eso es un alivio, aunque en las últimas se-manas se habían ido complicando las cosas. Eso sí, creo que al final el Tete no tendrá ningún problema para salvar la categoría. Con todos los refuerzos del mercado de invierno y con el equipo que ya cuenta, no creo que pase apuros. Espero que se quede en Segunda y ya un año de estos podamos optar a otras cosas”.