El CD Tenerife busca hoy un triunfo histórico frente al Athletic

Si hay una competición fetiche para el Athletic Club de Bilbao esa es la Copa del Rey. 23 títulos coperos distinguen las vitrinas del cuadro vasco, que fue durante muchos años el Rey de Copas. El club vasco prioriza una competición que se ha convertido en una agradable sorpresa para un CD Tenerife motivado por los últimos resultados cosechados. Blanquiazules y leones pelearán esta noche, en un Heliodoro que vestirá sus mejores galas, para seguir vivos en el Torneo del KO.

Tras dejar en la cuneta en la pasada eliminatoria al Real Valladolid, el Tenerife recibe ahora, nuevamente a partido único, a un Athletic de Bilbao que regresa a la Isla más de una década después. La visita más reciente de los vascos al Rodríguez López fue 23 de septiembre de 2009, en la que los locales ganaron gracias al acierto de Mikel Alonso en el minuto 87.

Obviamente el favorito para pasar de ronda es el cuadro de Primera División, que además viajó ayer tarde a la Isla con todos los efectivos posibles. Sorprendería que Garitano no eche mano de su bloque titular, pero todo dependerá de que juegue con tres centrales, por lo que apuesta mucho últimamente en LaLiga, o con defensa de cuatro.

Para el Tenerife derrotar al Athletic y plantarse en los cuartos de final de la Copa es todo un sueño, aunque también una distracción. Rubén Baraja recordó ayer que el choque importante esta semana se juega el viernes contra el Sporting. Lo de hoy es un premio y una oportunidad de seguir asentando la recuperación.

Debido a la acumulación de partidos que lleva el equipo en este mes de enero, Baraja prepara cambios en el once inicial. Lo más probables es que sean titulares tanto Joselu como Lasure, los dos fichajes que llegaron en el mercado de invierno. También Carlos Ruiz, quien fue expulsado en el derbi y no podrá jugar el viernes en liga por sanción. A partir de ahí, jugadores como Undabarrena, Moore o Sipcic, que no tienen la vitola de titulares en Liga, disfrutarán de bastante minutos de juego.