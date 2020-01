Encuentra su propia lápida en un cementerio y culpa a su exmujer: “No me ha llamado nadie en tres meses”

Alan Hattel, de 75 años, se quedó de piedra cuando encontró su propia lápida en el cementerio de su pueblo, situado en Edimburgo (Escocia). Sin pruebas consistentes, el protagonista de esta surrealista historia culpa su exmujer, a quien acusa de haberlo organizado todo para que, llegado el momento, los enterrasen juntos. De hecho, en la lápida figuran los nombres de ambos.

Alan Hattel: Man assumed to be dead after ex-wife built a tombstone for him https://t.co/c8wOQvCZ08 pic.twitter.com/cYXffKZ5Vw

— Street Talk (@stree_talk) January 23, 2020