La Justicia belga suspende las euroórdenes contra Puigdemont y Comín por su inmunidad parlamentaria

El juez de instrucción belga ha decidido dejar en suspenso el proceso de extradición del presidente Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín, por su inmunidad como eurodiputados. El juez que debía resolver si acordaba la entrega a España de Puigdemont y Comín ha considerado que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los dos tienen la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados.

Puigdemont ha anunciado la decisión en su cuenta de Twitter, pidiendo a España que actúe de la misma manera. “¡La justicia belga reconoce nuestra inmunidad y decide suspender la orden de arresto y extradición! Pero ahora todavía estamos esperando el la liberación de Junqueras, que tiene la misma inmunidad que nosotros. España debe actuar de la misma manera que Bélgica y respetar la ley”, ha escrito en la red social.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law

