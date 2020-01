Llama a la Guardia Civil tras quedar ‘atrapado’ en un bar: “Fui al baño y me quedé dormido de la borrachera”

Esta historia es surrealismo puro. Un hombre se quedó dormido “de la borrachera” en el baño de un bar en León y se despertó con el local cerrado a cal y canto. Atrapado, decidió que lo correcto era llamar a la Guardia Civil para que le sacaran de allí lo antes posible.

“Estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño”, explicó el afectado, de nombre David, según informó León Noticias. Lo gracioso es que no sabía ni en qué local se encontraba.

“Estaría abierto hasta las 12, pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy”, afirmó.

La Guardia Civil derivó el caso a la Policía Municipal, cuyos agentes accedieron al interior del bar para sacar al hombre de allí, que les esperó tomándose una ‘cañita’.