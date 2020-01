Más de 16 orquestas profesionales tinerfeñas y Pepe Benavente, “muy preocupados” porque aún no tienen ni una fecha en el Carnaval de Santa Cruz

Alrededor de una veintena de orquestas de Tenerife, entre ellas las más conocidas como Revelación, Columbia, Acapulco, Maracaibo, Guayaba, Corinto, Gomeray, Sabrosa, Tenerife, Sensación Gomera, Gomeray, Malibu, etcétera, y el propio Pepe Benavente, todo un símbolo de las fiestas de cada rincón de las Islas, además de dos productoras musicales que llevan la representación de dichas orquestas, se muestran muy preocupadas por su ausencia de los bailes del Carnaval de la edición de este año.

“Hoy, lamentablemente, tenemos que bajarnos del escenario y nos vemos en la obligación de salir a los medios de comunicación para llamar la atención y comunicarles una situación que nos preocupa muchísimo, ya que, al parecer, no contamos para la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, por lo tanto, parece que nos quedaremos fuera de las actuaciones previstas en los diferentes actos del Carnaval de este año”, anuncia uno de los productores, Ismael del Rosario, de Canariasmusic.

“A día de hoy –continúa del Rosario-, ninguna de las orquestas aquí representadas, entre las que se encuentran las más afamadas y profesionales del panorama tinerfeño y canario, ni tampoco Pepe Benavente, disponemos de fechas de actuación ni hueco en la fiesta más internacional de cuantas se realizan en Tenerife y Canarias”.

Las dos productoras, las 16 orquestas y el propio Pepe Benavente no se explican por qué sucede esto. “Nosotros, como profesionales, no le encontramos explicación. Cada una de las orquestas a las que representamos tiene una media de 16 componentes, lo que significa igual número de familias que dependen económicamente de esta actividad profesional, y no sabemos qué pensar ni qué hacer”.

Ismael del Rosario asegura que “no somos un pasatiempo o un grupo de amigos o amigas, somos profesionales que disponemos de una trayectoria y carrera profesional que muchos de nosotros llevamos ejerciendo toda una vida, con las incertidumbres de las crisis económicas vividas, que nos afectaron y mucho, por el estado de las administraciones locales en todo ese tiempo. Salimos adelante y fuimos sobreviviendo gracias a que la propia gente de esta tierra y sus municipios nos pedían actuaciones para hacer lo que mejor sabemos hacer: procurar que todos los que nos demandan se lo pasen bien, bailen y disfruten de las fiestas”.

“Por eso nos preguntamos ¿qué es lo que hemos hecho mal para la actual corporación santacrucera ni siquiera nos haya atendido como es debido desde que accedió al gobierno municipal? ¿Es porque trabajamos con cualquiera de las anteriores administraciones? ¿A qué viene que las mejores orquestas del panorama insular se queden fuera de los bailes del Carnaval tanto de noche como de día?”, preguntan tanto productoras como orquestas y el propio Pepe Benavente.

Para acabar, recuerdan “a quienes tienen en sus manos arreglar esta injusta situación, que piensen en nuestras familias, en nuestro prestigio y en nuestra trayectoria de esfuerzos y pasión. Sí, pasión, porque sin esa pasión jamás hubiéramos aguantado las inclemencias e incertidumbres económicas durante tanto tiempo sobre los escenarios de Tenerife, de las Islas”.