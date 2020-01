Nicasio Ramos Díaz, fundador de la Nick and Randy: “La canción más bonita que se ha compuesto sobre Canarias es ‘¡Ay, Santa Cruz!”

Hace como veinte años, el Ayuntamiento de Santa Cruz tuvo el enorme acierto de nombrarme presidente del jurado de las murgas, en unos Carnavales. Junto a mí, dos personas de extraordinaria valía. El periodista, crítico gastronómico, crítico de cine, poeta satírico, novelista, articulista, querido compañero, ya fallecido, Pepe Chela, y el enorme músico Nicasio Ramos Díaz, por entonces miembro de la Banda Municipal de Santa Cruz y de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Nicasio (Barranco Hondo, 1932) fundó, además, las famosas orquestas Columbia y Nick and Randy. Será porque escribo pasado el día de la croqueta, pero esta entrevista, que me había salido preciosa, se me borró enterita del ordenador cuando ya la tenía encarrilada. Y no hay nada que dé más rabia que eso. Me ha ocurrido tres o cuatro veces en mi vida y yo creo que en esta ocasión se lo debo o a la puta croqueta o a una implacable maldición de las murgas. Resulta que cantaban tan mal, eran tan poco originales en sus letras y desafinaban tanto que aquel jurado, de forma solemne, redactó un manifiesto animándolas a que se quejaran menos de desatender a sus familias por culpa del Carnaval e instándolas a que recuperaran el carácter trasgresor y crítico de la fiesta, en la que lo único que no podía faltar era la gracia que las murgas no tenían. La que se armó. Tengo delante de mí, en Los Limoneros, a Nicasio Ramos, para hablar de aquello, de su vida, de la Nick and Randy y de lo divino y lo humano. A sus 87 años conserva una lucidez y una memoria perfectas. Es un crack.

-Además, les decíamos a las murgas atolondradas que otorgábamos los premios porque no teníamos más remedio.

“Yo creo que después de aquello cambiaron un poco. Es que habían perdido la gracia. Recuerdo que una murga femenina subió al escenario y estuvo media hora afinando, o más bien desafinando. Tú le dijiste a la directora: “Oiga, o empiezan o se marchan, coño, no vamos a estar aquí afinando toda la puta noche”.

-Mira, Nicasio, para mí que no han mejorado nada. Ni tampoco han recuperado el sentido del humor.

“No, hombre, algo sí han mejorado. Ahora están más entonaditas, hay que ser justos”.

(Recuerdo que entregamos el comunicado y el resultado de la votación a un ujier y nosotros salimos disparados, para que no nos trincara allí la turba herida. Cuando dejé a Nicasio en su casa estábamos oyendo por la radio del coche la escandalera. Y nos descojonamos de la risa. Si nos cogen nos apalean, porque allí estaban todas las aficiones, todos los tifosi, que son bastante particulares; la élite de los barrios).

-Tú eres músico desde niño.

“Bueno, yo he vivido de la música y he mantenido a mi familia gracias a ella”.

-¿Y cómo empezó tu vocación?

“Con un violín viejo que sonaba de manera horrorosa que encontré en la casa de mi abuela. Aprendí solo. Empecé a tocarlo, un familiar me escuchó y me dijo que yo tenía que ser músico. Me fui a Santa Cruz, porque vivíamos en Barranco Hondo y dije eso, que quería ser músico. Y hasta hoy”.

-¿Acudiste al Conservatorio?

“No, porque asistí a la academia de don Antonio García Ferrera. Él me enseñó casi todo lo que sé. No me hizo falta el Conservatorio, aunque respete, por supuesto, su labor y su trabajo de formación”.

(Tocó el saxo y el fagot en la Banda Municipal de Santa Cruz y en la Orquesta Sinfónica de Tenerife, con Víctor Pablo. Formó parte de la orquesta de varios festivales de la Canción del Atlántico, bajo la dirección del maestro Rafael Ibarbia, fundó nada más y nada menos que las orquestas Columbia y Nick and Randy, como ha quedado dicho. Se considera a esta última la mejor que ha existido en el ámbito de las Islas y una de las mejores de España. Eso fue a partir del año 57. Actuaron los seis miembros de la orquesta en Tenerife, Las Palmas, Palma de Mallorca, Benidorm, fueron invitados a Israel, pero una guerra lo impidió. En Colonia (Alemania) fueron estrellas de la televisión y de la famosa Sala Goldene Gloque. Allí grabaron varios discos. Cada vez que tocaban fuera de Tenerife, Nicasio arrancaba con toda la familia).

-Ustedes acompañaron al gran Antonio Machín.

“Mira, Machín vino una vez a actuar aquí sin orquesta. Traía a un pianista, inseparable suyo, al que llamaban Botafogo, por si acaso no encontraran músicos cantar sólo con el sonido de un piano. Entonces nos pidieron una prueba y elegimos dos canciones al azar, de las sesenta o setenta de su repertorio. A la segunda, Botafogo le dijo a Machín: “Antonio, vete a descansar que con esta orquesta no hay problema. Son más profesionales que ninguna de las que han tocado con nosotros”. Esa era la Nick and Randy”.

-¿Qué es lo más extraordinario que le has visto hacer a un músico?

“Mira, mi sobrino Tinito Ramos (autor, entre otras melodías, de Santa Cruz en Carnaval) es un músico fuera de serie. Toca todos los instrumentos. Todos, pero lo que se dice todos. Una vez estábamos en un local de la calle de La Marina, por tanto cerca del muelle. Y un barco que zarpaba emitió el sonido de la sirena. Un músico peninsular presente, que tocaba en otra orquesta, un gran pianista, dijo: “Mira, está tocando la sirena en sol sostenido”. Y Tinito, como quien no quiere la cosa, lo contradijo: “No, no, es en fa y además anda un poco desafinado”. El peninsular se mosqueó, fue al piano, interpretó la nota y dijo: “Joder, tienes razón. ¿Pero cómo lo captaste de entrada?”. Ese es Tinito Ramos, que además ganó un segundo premio en el Festival Internacional de la Canción del Atlántico con Qué bonita es la vida, que interpretó Ivana”.

-¿Es verdad que fueron “tan” estrellas en Alemania con la Nick and Randy?

“Sí, lo fuimos. Nos renovaron el contrato un año, pero a Paquito, uno de los miembros de la orquesta, le entró la nostalgia y nos tuvimos que venir. Es el sino del canario, qué se le va a hacer”.

(A la entrevista asiste su hija Mari. Los otros dos hijos de Nicasio y su esposa, Andrés y Vicente Ramos, tocan uno en la Banda Municipal y otro en la Sinfónica. Nicasio reconoce que para que el director valenciano de la Banda Municipal de entonces dejara a los miembros de la Nick and Randy que pertenecían a ella salir a actuar fuera de la isla les traían regalitos a su mujer y a su hija y así conquistaban al director también. Vaya tiempos).

-¿Cuántos discos grabaron?

“Muchos, perdí la cuenta. Tanto vinilos como casetes. Se vendieron por todo el mundo. Date cuenta de que la orquesta se creó en el 57 y se deshizo en los 90. Luego le modificamos el nombre por el de Nicanrandy, no me gustaba mucho. Yo permanecí en ella todo el tiempo”.

-¿Echas de menos aquellos tiempos?

“Ya tengo 87 años. Alguna vez hablamos de reunirnos los que quedamos y ofrecer un concierto, por ejemplo, en el Guimerá. Pero estamos desentrenados, menos mi sobrino Tinito, que en los tenderetes le da por tocar el acordeón”.

-Tú fuiste como un padre para él. Yo lo entrevisté en esta sección.

“Yo leí esa magnífica entrevista. Yo fui como un hermano mayor. Es hijo de mi hermana y desde chiquitito vi las dotes que tenía para la música. Fue catedrático del Conservatorio, ya está jubilado, miembro de la Banda, de la Sinfónica, ha actuado en conciertos memorables con la Sinfónica. Es un músico fuera de serie”.

(Nicasio Ramos tiene tres Medallas al Mérito del Ayuntamiento de Santa Cruz: oro, plata y bronce. Con la orquesta Nick and Randy actuó en locales junto a otras como Los Pekenikes, el Dúo Dinámico y acompañó a cantantes como Raphael, Conchita Bautista, Luis Aguilé, Andy Russell, José Guardiola, el citado Machín, Carmen Flores. A lo mejor de aquellos años).

-¿Quiénes son los verdaderos fundadores de la Nick and Randy, que por cierto se llama así por ti?

“Vamos por partes. Un camarero peninsular del Parque Recreativo, en donde íbamos a actuar, nos preguntó cómo nos llamábamos, en los días de la fundación, para imprimir los programas. Y le dijimos que no teníamos nombre”.

-¿Y entonces?

“El tío se quedó de piedra. “Una orquesta tiene que tener un nombre”, nos dijo. Y me preguntó cómo me llamaba yo. Le dije: “Nicasio Ramos Díaz”. “Pues ese no es nombre para una orquesta”, respondió. “Vamos a buscar algo inglés, que suena mejor”. Y así fue: Nick, de Nicasio; y Randy de Ramos y de Díaz. En medio le colocamos el and para hacerla todavía más inglesa. Y así nació la Nick and Randy”.

-¿Y los fundadores?

“Pues, con un servidor, Agustín, Valentín, Rafael, Navarrito y Pacolín. Un poco más tarde queda integrada definitivamente por Nicasio, Paquito, Tinito, Domingo, Valentín y Paco Rodríguez. Siempre fuimos seis”.

-Para ti, Nicasio, ¿cuál es la canción más bonita que se ha compuesto sobre Canarias?

“¡Ay, Santa Cruz!, del maestro Morcillo, nacido en Valdemoro. El músico no conocía Tenerife, sólo de oídas, y la compuso sin saber nada de los paisajes sobre los que escribía la letra. Si acaso vería alguna postal. Tiene una melodía y una letra fantásticas. No te digo nada cuando la interpreta la Sinfónica. Me pone los pelos de punta”.

-Se dice que Tarridas tampoco conocía la isla cuando compuso el pasodoble Islas Canarias.

“También se dice que fue el empresario de cine Baudet quien le sugirió algunos acordes que había compuesto y Tarridas, que era catalán, terminó finalmente el pasodoble, que es el verdadero himno de nuestra tierra. Esto no creo que se sepa mucho por ahí”.

-¿Qué fue de aquel viejo violín con el que comenzaste a ser músico?

“Por alguna parte debe estar”.

-¿Te atreverías a tocar hoy el saxo o el fagot… o quizá el violín?

“Si me pongo, los tocaría; pero tengo 87 años. Que conste que todavía conduzco bien. Me ha traído mi hija (ya dije que su hija Mari asiste a la entrevista) porque ella está más familiarizada con estos sitios”.

-¿Tiene nuestra música posibilidades fuera, bien adaptada?

“Te voy a responder con un ejemplo. Un día de la Candelaria, en agosto, tocábamos en un famoso local de Mallorca. Nos entró la nostalgia de nuestra tierra. El empresario era un alemán. Aburridos de tocar lo mismo para contentar a los guiris, le dije a mis compañeros: “Nos arrancamos con una isa”. Además, la mujer de uno de los miembros de la orquesta cantaba muy bien y la hicimos subir al escenario. Tuvimos tal éxito que el alemán, muy excitado, subió a la tarima. Yo creí que nos iba a echar la bronca, pero el hombre gritaba, en su español chapurreado: “Yo querer esta canción todas las noches, ¡tres veces!”. Y eso hicimos. La música canaria es hermosa y exportable, por supuesto”.

-Recuerdo músicos extraordinarios, como Foronda. Dicen que una vez iba conduciendo y se le cayó un burro encima desde un puente. Tenía miles de anécdotas.

“Yo lo del burro no lo sé. Pero una vez estábamos en el bar Caballo Blanco, en ese norte, y Foronda vio la vitrina de los dulces y dijo que se los comía todos. El del bar le respondió que si se los comía todos, él los pagaba. Foronda empezó a comer y cuando iba por la mitad, el hombre salió del bar, gritando: “¡Me va a arruinar!”. Y entonces Foronda paró. Le pasó lo mismo con un queso de bola y se comió más de medio queso, hasta que el dueño también lo mandó a parar”.

-Foronda era mucho.

“Estaba tocando en el Oasis del Puerto de la Cruz y, entre acorde y acorde, y canción y canción, le preguntaba al que entraba: “Oye, ¿vienes de Santa Cruz? ¿Cómo quedó el Tenerife?”. Y seguía tocando y cantando”.

(Nicasio tiene un gran sentido del humor y creo que eso se nota. Repasamos fotos y programas de la Nick and Randy, que estrenaba un traje cada día de actuación, confeccionado por el famoso sastre Verón, un catalán afincado en Santa Cruz. Siete trajes distintos en una semana, luego se repetían. Eran presumidos, competentes y se llevaban de maravilla).

“Inventamos un sistema para no discutir: lo que decidía Tinito, eso se hacía, estuviéramos de acuerdo o no”.

-Por cierto, en cuanto a violinistas tinerfeños…

“Mañero, sin duda. Un maestro de maestros. También me enseñó muchas cosas sobre el violín”.

(Tenemos que terminar, pero este hombre es un estuche de sabiduría. Repaso la entrevista y me alegro de que se haya perdido en el fondo de mi ordenador la primera. Esta ha salido mejor).