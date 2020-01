“Por las abuelas canarias”: iniciativa en Change.org para recaudar la multa de 1.000 euros a Ana Oramas

Una curiosa iniciativa ha visto la luz en el día de hoy en Change.org, plataforma que se dedica a aglutinar diferentes campañas de crowdfunding en todo el planeta.

En esta ocasión, un usuario ha decidido abrir una “por las abuelas canarias” y así recaudar los 1.000 euros que Coalición Canaria impuso como multa a Ana Oramas después de que esta, en la investidura de Pedro Sánchez, decidiera votar ‘no’ saltándose la disciplina de partido. “Ana Oramas ha sido multada por su partido con 1.000 euros. No hay derecho. En nombre de las abuelas canarias, esas que no se acostaban embostadas si sabían que su nieto no ha comido, ayuda a Ana Oramas a pagar la infame multa”, dice su promotor.

Hasta el momento, más de 20 personas han firmado esta ingeniosa iniciativa.