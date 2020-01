Torres sopesa aplazar los cambios en su Gobierno ante el acoso a Cruz Oval

No le gusta nada que le marquen la agenda al presidente del Gobierno de Canarias. Es el sentir, según personas de su entorno, de Ángel Víctor Torres ante la necesidad de ponerle fecha a la inevitable remodelación de su equipo de Gobierno, provocada por el nombramiento de Carolina Darias como nueva ministra de Política Territorial y que, como ha informado DIARIO DE AVISOS, ha despertado todo tipo de especulaciones sobre el cese de la actual consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, o su cambio hacia la de Educación.

Si bien para sustituir a Darias al frente de Economía son muchos los dedos que señalan hacia Antonio Olivera, un hombre de confianza para Torres (si bien se muestra renuente al cargo), mucho menos claro está el caso de Oval, pero todo apunta a que no será en el Consejo de Gobierno previsto para hoy cuando se materializará la referida remodelación, al menos en el caso de la socialista tinerfeña.

Ello se debe a la presión que sufre en la actualidad Cruz Oval, a quien se le van a poner en huelga los médicos especialistas temporales el próximo día 12 de febrero, tal y como anunciaron ayer los sindicatos CC. OO., UGT y CEM-Satse.

En el PSOE entienden que estos sindicatos son afines al anterior equipo (controlado por Coalición Canaria) y que ello motiva su ofensiva de protestas, bajo el amparo del conflicto abierto por la convocatoria de nuevas plazas para especialistas.

El hecho de que, simultáneamente con el anuncio de dichos sindicatos, la presidenta del Partido Popular en Canarias, María Australia Navarro, haya solicitado públicamente la dimisión de Teresa Cruz Oval, no ha hecho más que reforzar la idea de Torres de aplazar cualquier decisión sobre ese respecto. El hecho de que Cruz sea una de las consejeras que aporta el PSOE tinerfeño, donde el nombramiento de Darias como ministra ha resucitado la sensación de que no cuentan como deberían dado su aporte al proyecto común, hace que el también secretario regional del PSOE esté tentado de tomarse las cosas con calma para no alimentar ese ruido de fondo en las agrupaciones socialistas de esta Isla.

Sin embargo, los nuevos datos sobre las listas de espera tampoco ayudan a la consejera tinerfeña, por mucho que, como es obvio, sigue cargando con el lastre de una herencia de décadas por la gestión llevada a cabo en dicho departamento por CC y PP. Es sabido que Sanidad es la principal competencia de la Autonomía canaria, no solo desde la perspectiva presupuestaria, sino también desde el punto de vista partidista, dado que los canarios siempre se muestran particularmente sensibles con una administración como la sanitaria.