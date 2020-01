Un protagonista de The Witcher: “Casi me quedo ciego en La Palma por las piedras volcánicas”

La primera temporada de ‘The Witcher’, rodada en La Palma, está siendo toda una sensación. Numerosos seguidores han elogiado la grabación, además de los impresionantes escenarios que pueden verse de la isla de La Palma en la misma, pero uno de sus protagonistas tiene un mal recuerdo debido a las “piedras volcánicas”.

Henry Cavill, que da vida al protagonista Geralt de Rivia, ha confesado que casi se queda ciego rodando la serie.Al estar obligado a llevar unas lentillas para cambiar el color de sus ojos, y debido a que es él mismo el que rueda las escenas arriesgadas, su oftalmóloga le dio una serie advertencia: “No me importa que tengas que rodar. Quítate las malditas lentillas porque empezarás a quedarte ciego después de un tiempo. Te las tienes que quitar ahora”.

Cavill no hizo caso, lo que le provocó serios problemas en sus ojos: “Hay mucha roca volcánica en las Islas Canarias por lo que el aire puede volverse muy polvoriento. Se metió polvo detrás de las lentillas, por lo que mis ojos terminaron siendo dañados… Me dolían mucho pero lo achacaba a que estaba muy cansado y a no haber dormido bien”.

Finalmente, el actor desveló que se vio “obligado” a quitarse las lentillas debido a que su visión se vio “seriamente alterada”.