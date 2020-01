Yaiza Castilla: “Los esfuerzos en Fitur serán para mejorar la conectividad, afianzar al turista nacional y en apoyar a las empresas”

Canarias acude a la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2020, que se inaugura mañana, con el firme propósito de afianzar el turismo peninsular, único mercado que ha sido capaz de crecer en el último año. El turismo nacional ha sido fiel al destino Islas Canarias con un alza del 14% en 2019 y, por ello, el Archipiélago trabajará con turoperadores, aerolíneas y agentes turísticos para consolidar la recuperación de este mercado. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha atendido a DIARIO DE AVISOS, minutos antes de partir rumbo Madrid para hablar de las sensaciones con las que viaja a la capital de España. Es su primer Fitur como consejera de Turismo, aunque no su primera feria turística, ya que en noviembre acudió a la World Travel Market de Londres.

-El turismo nacional parece que es el único que le da buenas noticias…

“Pues sí, pese a la bajada de otros destinos, el turismo peninsular creció el año pasado un 14% hasta alcanzar los dos millones de visitantes españoles. Una cifra que ha servido para consolidar este destino, que se había dañado con la crisis, y también para amortiguar el descenso de extranjeros, tras un cierre de año que estimamos en 15,1 millones de turistas totales, un 4% menos que en 2018”.

-¿Cuál va a ser su agenda en Fitur?

“Pues no voy a parar. Los primeros días mantendré encuentros con responsables de turoperadores y aerolíneas como Volotea, Jet2, Vueling, EasyJet, Eurowings, Wizz Air, Iberia Express, Air Europa, TUI e, incluso, Ryanair. Además, también me reuniré con directores de agencias de viaje online, entre las que se cuentan Edreams, Destinia, o Last Minute-Rumbo y operadores turísticos como Globalia y Via Sale. Asimismo, están previstas reuniones con las Oficinas Españolas de Turismo de ciudades como Berlín, Estocolmo, Polonia, Londres, Oslo, Singapur Mumbai, Toronto, Viena y Bruselas, para conocer el comportamiento de estos mercados. Como verá, los esfuerzos del Gobierno regional están centrados en tres ejes: mejorar la capacidad aérea, afianzar el mercado peninsular y apoyar institucionalmente a todas las empresas que acuden a la feria y que se dedican al sector turístico”.

-Dice que se va a reunir con Ryanair, ¿le pedirá que vuelva a Canarias?

“Sí, han sido ellos los que han concertado una reunión con nosotros y me imagino que será para darnos a conocer su operatividad para este año. Nosotros, por supuesto, escucharemos lo que tengan que decir y estamos convencidos de que volverán al Archipiélago porque Canarias es rentable. Otra cosa es la política que han llevado como aerolínea y que han desarrollado en el resto de Europa, en la que no podemos entrar, pero no cabe duda de que las Islas son rentables. Escucharemos su business plan”.

-Dentro del encuentro que mantendrá con Iberia y Air Europa, ¿le preguntará sobre su fusión y la posible pérdida de rutas con Canarias?

“Estoy segura de que se hablará de ello, aunque tendremos que esperar a cómo queda todo el asunto tras el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Lo que está claro es que para ambas compañías Canarias es esencial y dicha fusión no puede mermar la conectividad”.

-¿Se hablará de la política de precios de las aerolíneas?

“Es algo de lo que se hablará, seguro, pero está claro que este es un asunto que afecta más al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Obras Públicas”.

-Sin duda, una de las novedades de Fitur este año será el decreto que acaba de aprobar Baleares, prohibiendo el turismo de borrachera. ¿Se ha planteado Canarias copiar esta medida?

“Es cierto que es una medida novedosa, pero no veo que, a corto plazo, Canarias tenga que adoptar una medida de este tipo. La casuística en Baleares es totalmente diferente y en las Islas no se ha magnificado el problema para llegar a tener que tomar una decisión de esta envergadura. No obstante, de ser así o de producirse de repente una situación similar, siempre, siempre, siempre, se adoptaría en acuerdo con todos los sectores”.

-¿Aspira Canarias este año a obtener de nuevo el premio al mejor estand?

“Eso esperamos. El pabellón canario ya obtuvo reconocimientos en la última edición de Fitur cuando recibió el premio al mejor estand en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas, donde el jurado destacó el diseño que combina a la perfección la naturaleza de las Islas con la tecnología de última generación y un espacio impecable que invita a circular libremente entre sus mostradores. Este año, el estand reutiliza diseño, elementos y equipamientos respecto al montaje en la feria londinense World Travel Market, y se caracteriza por la funcionalidad, necesaria para el desarrollo de los múltiples encuentros profesionales que se van a desarrollar allí. No en vano, se espera que asistan más de 250.000 personas, de las cuales unos 140.000 son profesionales”.