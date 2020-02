Ana Luisa Herrera García: “En mi fantasía no hay carromato; el protagonista es el cuerpo”

Trabaja como enfermera en una clínica privada en Santa Cruz de Tenerife. Y este año se han alineado todos los astros para cumplir su sueño: ser Reina Adulta del Carnaval capitalino. Asegura que su diseño es diferente a cualquier otro y se siente enormemente agradecida a todo el equipo que hay detrás de su fantasía. Como carnavalera que es, después de asistir a todos los actos institucionales, garantiza que saldrá con sus amigas al Carnaval de la calle vestida de extraterrestre. “¡No me lo pienso perder por nada del mundo!”, afirma.

-¿Por qué se presenta a Reina del Carnaval?

“Pues la verdad es que, aunque suene a tópico, es mi sueño desde que tengo uso de razón. Lo he intentado en varias ocasiones. En otros casting, con otras empresas y diferentes diseñadores, pero parece ser que este es mi año, porque, además, me han pasado muchas cosas buenas a finales de 2019 y que me aceptaran para representar al Centro Comercial Rosa Center Playa Paraíso ha sido la culminación”.

-Parece que los astros están alineados. ¿Está esperanzada?

“Creo que todas las candidatas tenemos posibilidades, pero confío en mis aptitudes y, sobre todo, en el diseño. Lo voy a dar todo en el escenario. Luego será el jurado el que decida, pero que no sea porque yo no lo doy todo”.

-Sin revelar ningún secreto, ¿qué es lo que más le gusta de su fantasía?

“De mi fantasía me gusta todo. No me puedo quedar con una cosa en particular. Me gusta el conjunto”.

-Según ha explicado su diseñador, Miguel Ángel Castilla, su traje no es un diseño al uso, es decir, no lleva carromato.

“Exacto. Es un conjunto y la atención va a estar en mí; en el cuerpo”.

-¿Qué color predomina?

“Tampoco hay un color predominante. Es una combinación perfecta de muchos colores”.

-¿Le dará tiempo de salir estos Carnavales?

“Por supuesto. No faltaré a los actos a los que tenga que asistir, pero soy muy carnavalera y no pienso faltar al Carnaval en la calle”.

-¿Y de qué se va a disfrazar? Eso sí lo puede decir…

“Uno de los disfraces que tenemos pensados, porque tenemos varios, es el de extraterrestre, que estamos en ello”.

-¿A qué se dedica?

“Soy enfermera en una clínica privada de Santa Cruz de Tenerife”.

-¿Qué le dicen sus compañeras?

“Me apoyan mucho. Todas tienen ya la entrada comprada para ir a la Gala. Me piden que les sople como es la fantasía, pero no suelto nada. Mis labios están sellados”.

-Sale en el puesto 4. ¿Le gusta su posición?

“Pues si te digo la verdad yo quería que me tocara en el puesto número 5 y me tocó cerca, así que no me puedo quejar”.

-Bueno, se van cumpliendo sus sueños…Imagine que el próximo 19 de febrero los presentadores dicen su nombre, ¿qué cree que será lo primero que se le pasará por la cabeza?

“Creo que más bien me quedaré en blanco. Porque es una cosa que por mucho que una se lo imagine, al final no te lo esperas. Me emocionaría muchísimo y no podría pensar en nada más que en mi familia, mis diseñadores y la gente que me ha apoyado para llegar hasta aquí”.

-¿Qué aporta ser Reina del Carnaval chicharrero?

“Pues yo creo que es la experiencia porque es un certamen diferente. No es un concurso de belleza. Los actos, llevar la fantasía y vivirla y, sobre todo, para la gente que le gusta el Carnaval, ser candidata es único. Creo que todas las chicas que reunimos estas características soñamos en algún momento con ser Reina del Carnaval”.

-¿Qué opina de quienes critican este tipo de certámenes al considerarlos sexistas?

“Creo que la gente que lo critica es por falta de información porque no saben el enorme trabajo que hay detrás y la ilusión que le ponemos las chicas y todo el equipo. Toda la gente que lo critica debería informarse más para tener una opinión más objetiva. En una fantasía que sale al escenario y se luce durante solo tres minutos, hay muchísimo trabajo. Diseñadores y mucha gente que se pasa meses trabajando para que el diseño sea perfecto. Hay mucho sacrificio y esfuerzo y por eso soy consciente de que tengo una enorme responsabilidad”.

-Le deseo mucha suerte y espero que los astros se alineen.

“De momento, ya puedo decir que he cumplido mi sueño, porque con vivir la experiencia ya he ganado”.