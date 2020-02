El proyecto ‘La cultura es femenina 2020’ entrega nueve de sus premios anuales a la mejor cultura en igualdad

< ► > Alejandra Galo

La Asociación El Laboratorio de Investigación e Innovación en Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Turismo Avanzado entregará, durante la inauguración de la exposición La cultura es femenina, este próximo 15 de febrero en el Espacio Cultural el Tanque, nueve de los premios La cultura es femenina 2020. La artista Cristi Pérez; el dúo artístico Aline Machado & Lara Estévez Mora; la música y activista experimental Maia Koenig y la periodista y escritora de novela negra Yanet Acosta; el periódico El País, en su corresponsalía de género, el festival Her, en su directora Alejandra Gago; La Regenta; la arquitecta Magüi González y la editora portuguesa Clara Capitão son las personalidades e instituciones galardonadas.

Retratos de Eva

La artista Cristi Pérez es la ganadora de la obra más feminista de esta nueva edición en la categoría de artes plásticas, con su serie de fotografías Retratos de Eva, en la que representa a una mujer actual, envuelta en sus ciclos, conociéndose bien, mostrando su yo interior “con y sin miedos”, desquebrajándose y multiplicándose para avanzar.

Tal como ella misma indica, “EVA se reinventa en cada gesto, en cada movimiento, se quiere mostrar tal como es, su parte clara, su parte oscura, en sus miedos, su locura, su cordura, porque se siente más libre que nunca, …y lo quiere hacer vestida y lo quiere hacer desnuda y lo quiere hacer por ella y para quién ella quiera, en el momento que ella decida”, añade esta creedora.

Arte Urbano

El dúo artístico Aline Machado & Lara Estévez Mora y su propuesta LIBERarte ha resultado ganador de la residencia de arte urbano 2020. En sus propias palabras, su intención es “recrear durante la residencia artística uno de esos intersticios culturales, donde mujeres de diferentes entornos puedan compartir a través del bordado un acto de reivindicación social.”Para ello, creará una instalación mural donde este colectivo y los ciudadanos puedan trabajar en conjunto.

Los ganadores explican que “el mural se llevará a cabo a través de la técnica del punto de cruz, utilizando de base de malla metálica o clavos colocados estratégicamente en el muro a trabajar, para después con lanas y de forma colectiva, crear una ilustración que represente las necesidades actuales de las mujeres artistas”.

Artivismo experimental musical

Dentro de la categoría musical, la ganadora es Maia Koenig, una artivista experimental que construye sus propios instrumentos e interactúa con sonidos de toda índole. Koenig ha estado inmersa en actividades como autoediciones poéticas, fanzines, teatro, retro-games y reciclado de juguetes. Ha pisado los escenarios de festivales y centros culturales en Bolivia, Uruguay y Argentina, país en el que presentó la obra Exe de Feminoise Latinoamérica. En 2019 recorrió, con su Tour Europia, España, Francia, Austria, Ukrania e Italia, con sus performance en vivo, y talleres sobre programación con gameboy. En la actualidad reside en Barcelona, donde expande sus conocimientos y los comparte en conciertos y workshops.

Residencia histórica literaria con aires de novela negra

La escritora, periodista y docente Yanet Acosta es la ganadora de la residencia histórica literaria. Autora de novelas tan reconocidas como El chef ha muerto (2011) No hay trabajo bueno (2013) el libro de relatos Noches sin sexo (2014) o Matar al padre (2017), es también es docente y ha colaborado en la redacción del libro de Paco Roncero, chef madrileño, Correr, cocinar y ser feliz (2014), premiado con el Gourmand World Cookbook Award en la modalidad de Mejor libro de Salud y Nutrición. Ha sido colaboradora en diferentes medios de comunicación generalistas y revistas especializadas en materia de gastronomía.

La propuesta ganadora lleva por título Las mujeres de Colón, con la que se adentrará en la tripulación de los viajes de Colón al Nuevo Mundo. La presencia de mujeres entre los tripulantes solo está documentada en el segundo viaje, pero no se descarta entre los investigadores la posibilidad de que ya desde el primer viaje subiera a bordo alguna mujer, incluso a su paso por Canarias.

Otros galardones

La Asociación El Laboratorio ha decidido premiar fuera de convocatorias varias iniciativas, instituciones y personalidades de la cultura que tienen como estandarte la lucha por la igualdad de género.

El periódico El País por su corresponsalía de género

Uno de los premiados es al periódico El País, medio de comunicación que ha sabido adaptarse y ponerse a la cabeza de este cambio social, que ya desde 1976 informaba cuando nadie más lo hacía sobre los vuelos chárter para abortar en Londres, iniciando 42 años atrás su comprometida andadura con la igualdad y la mujer. También en 2001 fue pionero contabilizando el número de víctimas mortales de violencia machista, adelantándose incluso a las propias administraciones. Este periódico cuenta con una corresponsalía de género, cuyo objetivo es planificar y mejorar la cobertura actual sobre estos temas. La primera corresponsal es Pilar Álvarez (Granada, 1977), una periodista con una trayectoria de más de 15 años en la profesión, que ha cubierto temas sociales y que desde hace un año está especializada en temas de igualdad.

Festival ‘Her’

La cultura es femenina premia este 2020 a la directora del Festival HER, Alejandra Galo, por la influencia de eta iniciativa, desde una perspectiva reivindicativa pero también lúdica, en las cuotas a favor de las mujeres, sirviendo de plataforma para visibilizar el trabajo de mujeres artistas canarias, nacionales e internacionales. En declaraciones de Galo, “pensé que sería interesante investigar qué pasaba sobre todo en el mundo de la música, utilizando los datos que otras asociaciones van recopilando y llegué a lo que imaginaba: La igualdad de la que presumimos no es real. La desigualdad sigue afectando a todos los sectores e industrias, y la industria cultural, musical y de los festivales no podía ser menos. Para luchar contra esa desigualdad surgió HER”.

Artistas en el museo

Dentro del apartado de instituciones canarias y el campo artístico/museístico, el jurado de La cultura es femenina ha querido galardonar a la sala de arte contemporáneo La Regenta, como entidad que ha trabajado en los últimos años en equidad y que ha presentado los mejores datos en participación de mujeres artistas en sus exposiciones.

Contra el techo de cristal

Por último, el jurado de los premios ha distinguido a dos mujeres de gran importancia en el panorama cultural, que han conseguido romper el techo de cristal en el panorama de la cultura. Una de ellas es la arquitecta canaria Magüi González, Premio Canarias de Arquitectura 1996 y 2006 y finalista de los premios Fad 2006 y X Bienal de Arquitectura Española. Su trabajo se caracteriza por ser una arquitectura meditada y medida en donde la luz y el mar tienen una gran influencia. A lo largo de su carrera, Magüi González ha ganado concursos internacionales de arquitectura como la Rehabilitación del Gabinete Literario de Las Palmas actualmente en ejecución, la ampliación del Centro de Producción artística La Regenta o el Frente Marítimo de Puerto del Rosario.

La otra profesional que ha conseguido romper el techo de cristal en su sector es la directora general de la oficina portuguesa de Penguin Random House GrupoEditorial, Clara Capitão, responsabilidad que comparte con Patxi Beascoa, membro del Comité Directivo de Penguin Random House España. Capitão es también Directora Editorial, directamente responsable por los dos sellos literarios de Penguin Random House en Portugal: Alfaguara y Companhia das Letras.

Convocatoria abierta a adolescentes

Los jóvenes entre 15 y 24 años, de cualquier parte del mundo, tienen todavía la posibilidad de participar en la convocatoria abierta queremos cambiar la narrativa y la representación de la mujer en el arte de hoy, y generar con ello un discurso contemporáneo de igualdad. Esta iniciativa debe desarrollarse en Instagram, mediante la publicación de una foto en su perfil que muestre su visión de lo que las mujeres representan en la cultura actual, con el hashtag #culturaenfemeninohoy. El plazo está abierto hasta el 14 de febrero.

El Festival La Cultura es Femenina cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Fundación CajaCanarias y el Cabildo de Tenerife.