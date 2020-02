Germán Álvarez “Somos un grupo de “locos” que regalan su tiempo para convertirse en un Asdeman”

Hemos tenido la oportunidad de poder hablar con Germán Álvarez, docente del Colegio Nazaret de Los Realejos, y coordinador de la asociación deportiva Manyanet, que nos explica todo lo que se cuece en torno al Running Solidario que se celebra este fin de semana en el municipio norteño de Los Realejos, en Tenerife

-Séptima edición del Running Solidario Padre Manyanet, prueba afianzada y con prestigio del norte de la Isla. ¿A qué se debe el éxito?

“El éxito creemos que viene dado por el lema del Running, Cambiar el Mundo empieza por ti. Hemos intentado lograr que este mensaje entre en los corazones de todas las personas que han ido conociendo nuestro proyecto solidario. Han visto que hay seriedad, responsabilidad, transparencia pero sobre todo muchísimo amor para ayudar a las asociaciones que han recibido nuestro pequeño granito de arena para que tengan una vida más fácil.

Somos un grupo de “locos” que regalan su tiempo para convertirse en un ASDEMAN, un superhéroe solidario. Nuestro objetivo es buscar, y los hay, más Asdeman y así cambiar el mundo”.

¿Cómo ha evolucionado la prueba desde su primera edición hasta ahora?

“Todo comenzó en el Colegio Nazaret de Los Realejos. La primera edición la celebramos en el patio y en la Calle El Llano. En ediciones posteriores se fueron uniendo otros centros escolares por lo que nos veíamos en la necesidad de ir ampliando el recorrido. Al celebrarse un viernes en horario escolar, llegamos a unir siete centros, unos 2000 niños, nos encontramos con el hándicap del horario ya que algunos alumnos llegaban con retraso a sus casas.

Es por esta razón por lo que decidimos, en la edición anterior, celebrarlo un domingo para que los niños motivaran a su familia a ser solidarios. Pensamos que fue un acierto, ya no solo por los 1500 participantes ni por los 19000 € que le entregamos a la Asociación Visión Azul, sino porque se vivió un día solidario, familiar y deportivo muy especial”.

-¿Cuáles son los valores de una prueba solidaria como esta?

“Creemos que a través del deporte se pueden lograr todos los valores que nos propongamos. No hay valor que no aparezca en el Running Solidario Padre Manyanet Estación de Servicios El Mirador. Compañerismo, empatía, amistad, solidaridad, alegría, esfuerzo, superación y podríamos seguir sin temor a equivocarnos”.

-¿Orgullosa toda la organización de poder trasladar todos esos valores a los participantes?

“Todos los organizadores de este Running Solidario tenemos la suerte de estar vinculados con la educación, ya sea por pertenecer al gremio de los maestros o por ser padres.

Es por ello por lo que nuestro objetivo, como dije anteriormente, es cambiar el mundo a mejor. Y el día del Running nos llena de satisfacción observar como casi 5000 personas se unen para ayudar y hacer sentir a las familias, que ayudamos, su apoyo. No se puede pedir más. Por eso desde aquí queremos agradecer a las más de 300 empresas y podemos decir, miles de personas que han colaborado en esta próxima edición para que no falte de nada material y sobre todo humano. Desde ASDEMAN solo una palabra GRACIAS”.

-¿El deporte es un vehículo para acerca la solidaridad a todos?

“Ya lo decíamos antes, no hay mejor vehículo de integración, ayuda, colaboración, empatía, alegría, solidaridad, …que el deporte. Y desde nuestra humilde opinión el deporte que proponemos en nuestro Running, que no es competitivo. Cada participante podrá ponerse sus propios retos sin importarle el tiempo que ha hecho, el puesto en que ha quedado… Solo se debe preocupar de disfrutar y ponerse sus propias metas porque saben que el 9 de febrero todos se han ganado un corazón solidario”.

-Este año a que asociación irá destinada la recaudación de la prueba.

“Al iniciarse desde un centro escolar este proyecto, siempre hemos tenido claro que las asociaciones a quien ayudamos estén compuestas por niños. Niños que ayudan a otros niños y sinceramente creemos que lo conseguimos y tenemos la fortuna de poder asegurarlo con el paso de los años. Los niños siguen acordándose y preguntando por los protagonista de ediciones anteriores.

Este es el verdadero regalo que nos hacen los niños a quiénes organizamos el Running Solidario Padre Manyanet E.S. El Mirador.

Este año ayudaremos a la Asociación Down Libre 21 de Arona para que sus familias, tanto niños como padres, tengan más facilidades para mejorar las grandes capacidades que poseen estos niños”.

-¿Cuántos colegios participan este año?

“Todo comenzó en Los Realejos, nuestra idea era unir los 10 centros escolares del municipio pero por unos motivos, aún seguimos sin entender algunos, o por otros nos resultó imposible. Fue entonces cuando decidimos sembrar la semilla de la solidaridad en otros municipios.

Este años han sido 15 los centros escolares que han recibido la charla informativa de la Asociación Libre 21 para visibilizar e informar sobre el Síndrome de Down. Decir que esto no hubiera sido posible sin dos pilares muy importantes, el primero de ellos las quince comunidades educativas que desde el primer momento mostraron su apoyo, ayuda y muchísima implicación para que fueran posible las charla. Y por otro lado la presidenta de Libre 21, que como representante de todas las familias, se desplazó a los quince centros para impartir las charlas, nos referimos a Pilar Pérez.

Desde ASDEMAN, FELICIDADES por sembrar solidaridad y GRACIAS por creer en nuestro proyecto, tanto a los 15 Colegios como a Libre 21”.

-¿Cuál es el mayor hándicap de organizar una prueba con más de 1500 corredores y donde muchos son niños y niñas?

“No sabemos si es por nuestra condición de docentes pero nuestra primera y mayor atención es la seguridad de los niños. Esto conlleva la tranquilidad de las familias. Y esto lleva a que todo el ambiente esté relajado y solo pendiente de disfrutar el momento.

Por ello nuestro principal foco es intentar, siempre se nos escapa algún detalle por pulir, tenerlo todo controlado. Empezando con el horario, ya que de no cumplirse lo programado puede alterar negativamente todo el evento. Y terminando con la recogida de material prestado para que el Running luzca en su máximo esplendor.

Si algo tenemos claro es la seriedad, no podemos prometer algo que no estamos seguro que podemos hacer y creemos que ese es uno de los factores por lo que ha ido creciendo nuestro Running. Vamos de frente y lo bueno que todos los que componemos ASDEMAN lo saben y lo demuestran con hechos, no engañamos a nadie.

Y en cuanto a cuestión organizativa, ¿hándicap? muchísimos pero cuando llega un niño de la asociación a la que hemos ayudado y te dice al oído después de un abrazo verdadero “GRACIAS”, sólo hay Paz”.

-Háblanos sobre el tipo de distancias y pruebas de esta séptima edición

“Después de varios años intentándolo, por fin en esta edición estrenamos un recorrido mucho más cómodo y asequible que el de la edición anterior, que somos los primeros en reconocer que fue muy exigente.

El Running Solidario Padre Manyanet E.S El Mirador está compuesto por 9 carreras según las edades de los participantes.

Van desde los más pequeños, de 0 a 3 años que correrán una distancia aproximada de 200 metros llanos que empezará a las 10:00 horas. Así sucesivamente de dos en dos años irá ampliándose el recorrido hasta llegar a los adultos. Estos tendrán que recorrer una distancia de unos 5200 metros aproximadamente en un circuito al que habrá que darle tres vueltas.

A continuación tendrán un exquisito avituallamiento. Para los más pequeños de la casa habrán actividades infantiles y para cerrar el evento tendremos la actuación del grupo Ni 1 Pelo De Tonto”.