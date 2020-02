Investigan a dos menores por difundir una foto íntima de otra menor en redes sociales

Agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Costa Teguise, en Lanzarote, han esclarecido este mes un delito de revelación de secretos a raíz de un caso de sexting, investigando el pasado día 19 como presuntos autores del mismo a dos menores de edad, una adolescente de 15 años y otro de 16 años.

La investigación comenzó a inicios del presente mes, cuando la madre de la menor afectada denunció los hechos en la Guardia Civil, informando a los agentes que una fotografía íntima de su hija menor de edad estaba siendo compartida en Whatsapp entre los menores de su entorno.

Con los datos aportados por la denunciante, los agentes comenzaron las correspondientes pesquisas para localizar a los presuntos autores del delito, reuniendo los indicios policiales necesarios para investigar como presuntos autores de un delito de revelación de secretos a los dos menores citados, ya que presuntamente el varón recibió primeramente en su teléfono la fotografía en cuestión, y posteriormente la otra adolescente investigada la difundió por WhatsApp.

Las diligencias policiales han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

El ordenamiento jurídico en España ha tipificado como delito, a través de su artículo 197, el descubrimiento y revelación de secretos, castigando con penas de prisión y multas a las personas que capten y difundan a terceros, sin el permiso del afectado/a, imágenes o grabaciones audiovisuales menoscabando gravemente su intimidad.

La Guardia Civil lleva a cabo distintas actuaciones y charlas a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos para concienciar a padres, docentes y alumnos de la existencia de estos delitos y la importancia de denunciarlos, entre las que se incluyen consejos como no proporcionar o compartir imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales con nadie, ya que al hacerlo se pierde el control sobre esas imágenes.

Si se recibe una fotografía íntima de otra persona hay que romper la cadena, no compartirla y ponerla en conocimiento de los docentes si se cursa estudios en un centro educativo, y/o de los padres y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En Internet y en las redes sociales no todo el mundo es quien dice ser, por lo que no hay que agregar a personas que no se conozcan y no creer todo lo que dicen.

Hay aplicaciones para jugar pero no hay que dejar que nadie juegue con uno mismo, en los juegos online hay riesgo de que aparezca algún acosador. Si alguien extorsiona en redes sociales, no hay que ceder al chantaje, contárselo a los padres, profesores o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo, ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.