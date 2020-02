Lazcano (Cs): “Lo que nos trajo hasta el Ayuntamiento es que nunca íbamos a pactar con nacionalistas, y eso sigue siendo así”

Es un hombre discreto, pero, sobre todo, prudente. Lleva seis meses al frente de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, a la que llegó gracias al pacto que su partido, Ciudadanos, firmó con el PSOE de Patricia Hernández. Él y su compañera de formación, Matilde Zambudio, deben de ser dos de los concejales que más presiones han sufrido en España por cumplir con la palabra dada en campaña: regeneración democrática y negarse a pactar con partidos nacionalistas. Se trata de Juan Ramón Lazcano (Santa Cruz, 1967), quien admite, aún con cierta indignación en la voz, que tanto su compañera como él padecieron “una persecución mediática y política al principio de la legislatura que nos supuso soportar una presión durísima a todos los niveles”. Una presión que afrontaron, “siendo muy claros y absolutamente coherentes con lo que dijimos en campaña”. Precisamente esas promesas son las que, afirma Lazcano, desmontan cualquier posibilidad existente sobre una posible ruptura del pacto por su parte. Rumores que han surgido una vez que ha llegado a un acuerdo, y, oficialmente, vuelve a ser edil de Cs -aunque un juez, al menos cautelarmente, ya lo había ratificado como tal, tanto a él como a Zambudio-. “Lo que nos ha traído hasta aquí es que nunca íbamos a pactar con un partido nacionalista con tantos años gobernando en Santa Cruz, y eso no ha cambiado”, afirma Lazcano en la entrevista concedida en exclusiva a DIARIO DE AVISOS.

-¿Qué le llevó a meterse en política?

“Cuando regresé a Santa Cruz después de ocho años viviendo y trabajando fuera de la Isla, me encontré a una ciudad que, desde mi punto de vista, estaba bastante peor de lo que yo la dejé. Con mucho vacío, sucia, con menos actividad, tanto comercial como culturalmente, y, en general, muy deteriorada. Eso me impulsó a dar un paso para intentar aportar humildemente mi conocimiento y mi experiencia para participar en un proyecto político”.

-¿Por qué Ciudadanos?

“A mi me convenció por ser un partido liberal y progresista, con una idea muy clara de España, en defensa de la Constitución, y con claro espíritu europeísta. En lo referente a la administración local, que es lo que más me toca de cerca, su apuesta por una administración pública más eficiente y cercana a los ciudadanos es algo que me convenció definitivamente”.

-Una relación que llegó a romperse con su expulsión del partido, la misma que un juez desestimó cautelarmente, y que ahora vuelve a ser fluida con su readmisión oficial. ¿Puede contar cómo ha sido esa vuelta oficial a las filas de Cs?

“Ese es un tema que todavía está sujeto a un proceso judicial abierto (el de Matilde Zambudio), que no quiero perjudicar”.

-¿Y cómo ha sido su vuelta a la disciplina de Cs?

“Mi relación es muy buena con el resto de miembros del partido y me he encontrado con unos compañeros en el Cabildo con los que tengo muy buena conexión. Resulta muy gratificante poder trabajar con ellos y con Enrique Arriaga, compartiendo proyectos para Santa Cruz”.

-Cuando se conoció su incorporación a Cs se desataron todo tipo de rumores sobre si era una estrategia de su partido para, a través de usted, romper el pacto con el PSOE y pactar con CC…

“Estoy al tanto de esos rumores y en absoluto son ciertos. Estoy muy bien con el pacto que tenemos con el Partido Socialista. Estamos trabajando mucho para transformar Santa Cruz y no tiene nada que ver mi reincorporación a Cs con todos los rumores que se han desatado. Lo que nos ha traído hasta aquí es lo que dijimos en campaña, que nunca íbamos a pactar con partidos nacionalistas, y eso sigue siendo así, nada ha cambiado”.

-¿De dónde cree que han podido salir esos rumores?

“No tengo ni idea”.

– ¿Cómo está siendo el pacto con el PSOE?

“La relación es muy buena. Me agradó comprobar que el PSOE, con Patricia Hernández a la cabeza, asumiera todas nuestras propuestas sobre Santa Cruz. Estamos trabajando al máximo para ejecutar todo lo recogido en el pacto y lo estamos haciendo con personas muy comprometidas en trabajar al 100% por Santa Cruz. Nos queda mucho por hacer y transformar, y en eso es en lo que pensamos”.

-Y con su compañera de partido, Matilde Zambudio, ¿cómo es la relación? ¿Hay algún tipo de distanciamiento ante la actual situación?

“Trabajo perfectamente con ella. Lo que sí quiero recordar es que, tanto ella como yo, padecimos una persecución mediática y política, al principio de la legislatura, con una presión durísima a todos los niveles. Pero ambos tenemos muy claro que fuimos absolutamente coherentes con lo que dijimos en campaña, y lo seguimos siendo”.

-¿Cómo vivió esa acusación de tamayazo?

“Desde luego no fue cierta. Pero, ahora, lo que queremos es centrarnos en desarrollar el pacto que firmamos, un acuerdo en el que los principales objetivos son los de conseguir una mejor Santa Cruz a través de la regeneración urbana, ejecutando planes urbanísticos, consiguiendo que los vecinos puedan disfrutar con dignidad de los servicios con calidad, con un transporte público sostenible, eficiente y asequible, incentivando nuevos negocios, construyendo áreas urbanas de promoción económica, simplificando los trámites administrativos y reduciendo los tiempos de respuesta a los vecinos…”.

-Todo eso será posible gracias también al respaldo de Unidas Podemos, ¿se sienten cómodos con ese apoyo?

“Unidas Podemos tiene su acuerdo con el PSOE, no con nosotros. La muestra de ello es que ha habido votaciones en el Pleno en las que sus concejales han votado de forma diferente a nosotros. El Plan Especial de Las Teresitas es el mejor ejemplo, nosotros votamos a favor y ellos se abstuvieron”.

-Hay voces que hablan de una eventual desaparición de Cs en Canarias. ¿Qué opinión tiene sobre el presente y futuro de su partido tras la dimisión de Albert Rivera y la asunción del liderazgo por parte de Inés Arrimadas?

“Ahora estamos en una época de congreso y creo que Arrimadas puede levantar el partido. Creo que es el momento de mirar hacia delante y trabajar creyendo en nuestros valores y cuando llegue el momento, creo, trabajando duro, se puede remontar”.

-Es optimista entonces con el futuro de su partido…

“Lo soy”.

-¿Tiene intención de presentarse a algún cargo orgánico en el partido?

“Ahora mismo lo que toca es trabajar todo los días, tanto dentro como fuera del partido. Vamos a esperar a ver que pasa en marzo con el congreso y a seguir trabajando”.

-Ese trabajo del que habla, en su caso es el urbanismo de Santa Cruz, ¿cuál es su visión para el municipio?

“Lo primero que tenemos que hacer es solucionar los problemas del día a día con el planeamiento. El principal objetivo es aprobar el Plan General, pero sin olvidar que la ciudad debe adaptarse a los ciudadanos. Hay que transformar la relación que existe entre la ciudad y sus habitantes y llegar a conseguir una ciudad más resiliente en el sentido de que sea capaz de sobreponerse a las amenazas que tiene, y con capacidad de aprender de otras ciudades para abrirse más al mundo y aprender más de ellos, así como intentar obtener una ciudad más inteligente y con una gestión administrativa más eficaz”.

-Tras seis meses en la Gerencia de Urbanismo, ¿cómo se la ha encontrado?

“La Gerencia ya la conocía desde el otro lado, por mis 20 años de trabajo profesional como arquitecto. Hay muy buenos profesionales dentro, trabajan muy bien, no siempre con la rapidez que todos desearíamos, pero eso es por la carga de trabajo que tienen, que es elevada. En general, como todo, la gestión es mejorable. Ahora mismo nos encontramos con un planeamiento anulado, otro Plan General en marcha, en previsión de la anulación definitiva, y con planes especiales también en marcha pero trabados por diversos motivos, así que tenemos mucho trabajo por delante”.

-¿Cómo valora el trabajo que se ha hecho con el PGO?

“El nuevo planeamiento surge por la anulación del anterior, es cierto, pero el actual tiene la ventaja de que por un lado respeta las determinaciones del de 2013 , y por otro, se adapta a la nueva Ley del Suelo, además de dar respuesta a los problema detectados durante el periodo de vigencia. Pero, sin duda, lo más importante es que se va a evaluar el plan según la nueva legislación ambiental”.

-¿Y en qué punto está esta nueva tramitación?

“En estos momentos el Plan está en evaluación ambiental estratégica, con remisión del documento al órgano ambiental en la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Una vez se reciba el documento de alcance y tras el periodo de consulta de 45 días, se procederá a la redacción y posterior exposición al público. Se prevé que el avance y exposición pública tenga lugar a lo largo de 2020”.

-¿Eso significa que la aprobación inicial estará lista en 2021?

“Concurrida la tramitación del avance, analizadas las alegaciones y los informes sectoriales, se procederá a redactar el documento para su aprobación inicial. Así que, siendo prudentes, esperamos que, efectivamente, la tramitación de la fase concluya en el primer semestre en 2021. Con la idea de que en el primer semestre de 2022 se apruebe definitivamente”.

-¿Y se van cumpliendo los plazos?

“Vamos con un mes de retraso sobre el cronograma inicial, pero estamos intentando acelerar para sacar cuanto antes el documento para la consulta pública de 45 días”.

-¿Teme que, al igual que ocurrió con los planes especiales del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles, se pueda ver paralizado de alguna manera el documento en el Gobierno de Canarias?

“Por ese lado estamos tranquilos, porque ya le hemos enviado el borrador del documento, lo revisaron y nos lo devolvieron con las modificaciones a introducir. Metimos los cambios y lo reenviamos. Así que por esa parte no debería haber mayor retraso”.

-¿Sabe algo sobre el recurso a la anulación del Plan General que aún está en vigor?

“Aún no tenemos noticias, pero si se anula de forma definitiva entrará en vigor el planeamiento anterior, así que Santa Cruz seguirá teniendo un Plan General”.

-Si eso ocurriera, ¿habría algún problema con las licencias concedidas en este periodo?

“No. Las que se han dado con este planeamiento no se anulan, están en vigor”.

-¿Y las que se soliciten a partir de la anulación del PGO y a la espera de que se apruebe el nuevo planeamiento?

“En principio tampoco debería haber problema. Habrá que ver cada caso”.

-Los planes especiales están casi en el mismo punto de gestión que el Plan General…

“Lo cierto es que sí, documentalmente se encuentran ahora casi en las mismas fases. En el caso del Antiguo Santa Cruz, el equipo redactor renunció, pero el trabajo realizado por ellos se tiene en cuenta y lo asumirá el nuevo equipo redactor. El trabajo que hicieron está en el documento de alcance que ya nos ha devuelto el Gobierno de Canarias, así que los nuevos redactores asumirán ese trabajo y continuarán a partir de ahí, con las correcciones que ha marcado el Gobierno de Canarias”.

-¿Y hay nuevos redactores?

“Aún no. En breve sacaremos la licitación”.

-¿Y en el caso del Plan Especial de Los Hoteles?

“En este caso, es el mismo equipo redactor el que continúa su tramitación, documento de alcance, periodo de consulta, por lo que la siguiente fase consiste en realizar el documento inicial, el estudio ambiental estratégico y la consulta con otras administraciones. Luego vendrá la exposición pública y los informes sectoriales, antes de poder hablar de aprobación inicial”.

-La burocracia eterniza los planeamientos…

“Toda la tramitación es muy lenta, sobre todo por todos los informes sectoriales, también por los plazos de información, siempre es todo muy farragoso… Es necesario agilizar la burocracia para que el paso por la administración local, insular y autonómica, y en algunos casos estatal, no se prolongue tanto en el tiempo como ahora”.

Ocho años por el mundo de la mano de la arquitectura

Juan Ramón Lazcano, a sus 53 años, es uno de los miles de canarios que, durante la crisis, tuvo que marcharse fuera de Canarias para buscarse la vida. Natural de Santa Cruz, es arquitecto y urbanista. Especializado en arquitectura sostenible y con un máster en energías renovables. Estudió en Las Palmas de Gran Canaria y parte de su carrera profesional la ha desarrollado aquí en Canarias. “Cuando empezó la crisis yo me fui despatriado a trabajar en el extranjero. Estuve en Qatar, Chile, Perú… Eso me dio la oportunidad de hacer proyectos muy interesantes”, cuenta el edil. Entre esos proyectos están algunos como el de arquitectura sostenible en Chile. Cuando regresó a España recaló en la Universidad de Cantabria, donde impartió clases de Ecodiseño y Arquitectura sostenible. Admite que el estado en el que encontró Santa Cruz, después de ocho años de ausencia, fue lo que le animó a presentarse en una lista a las elecciones municipales. Lo hizo con Cs porque “son un partido liberal y progresista que representa muchos de los valores que yo defiendo”.