Los cinco agónicos minutos de Candice: una mascarilla barata le ‘destroza’ la cara

Solo bastaron 15 minutos para que una crema que compró por cuatro euros en un supermercado de Southport (Reino Unido) le dejara la cara totalmente hinchada y roja. Este fue el calvario de Candice Paterson, de 29 años, que advirtió el pasado 3 de febrero en Twitter el peligro que supone el uso de la mascarilla de coco de la marca Beautifully Scrumptious.

When you think you’ll have a nice face mask and it ends up burning your face and causing and allergic reaction !!! Avoid @HealthpointUK faces mask at all cost was in so much pain!! #nothappy pic.twitter.com/SEEbOikn8j

— Candice Paterson (@CandicePaters12) February 3, 2020