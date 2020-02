Santi Castro, diseñador: “Sin las marcas y patrocinadores no habría reinas en el Carnaval”

Es el tercer año consecutivo en el que el diseñador Santi Castro y DIARIO DE AVISOS unen sus fuerzas en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La confianza mutua es el secreto para que, una vez más, diseñador y marca, este año además con el apoyo de Tu Alteza, acudan juntos el próximo día 19, en el Recinto Feial, a la Gala de Elección de la Reina con la fantasía Sugar. Mily Reyes es la candidata elegida para lucir el diseño del que el laureado creador solo desvela que tendrá un elemento identificativo con el que todo el mundo asociará el diseño. Como afirma Santi Castro, “revalidar la confianza con el patrocinador es vital, porque sin ellos no tendríamos Reinas”.

-¿Cómo lleva la preparación de este Carnaval 2020?

“Por mucho tiempo antes que empieces a prepararlo, siempre vas contra reloj. Yo siempre digo que el día debería tener 26 horas o más. Es un reto intentar que la empresa a la que representas esté en el podio, dentro de las premiadas. Es complicado. Cada año lo intentamos y luchamos para que sea así, buscando colores, formas, materiales… Nadie tiene la fórmula mágica. Todos sabemos que cuando llega el día de repente sale un diseño con algo diferente o muy normal, pero que tiene algo que el jurado entiende que debe ser el representante de este año, y eso es algo con lo que tenemos que contar”.

-¿Cree que es muy difícil innovar en los diseños para la Gala de la Reina?

“Está todo inventado. Creo que nuestro trabajo como diseñadores es darle a cada idea nuestra versión, la visión que sobre el tema tenemos. Sí que creo que tenemos que investigar y probar con formas nuevas, pero está todo inventado”.

-Mily Reyes es la candidata de DIARIO DE AVISOS y Tu Alteza. ¿Qué fue lo que vio en ella para elegirla como representante?

“Supongo que las ganas. Ella tenía muchas, muchas ganas e ilusión por ser candidata. Prueba de ello es que vive en Puerto Santiago y cada vez que tiene que venir a probarse es un gran esfuerzo y lo hace con muchas ganas. Es una chica guapa, muy dulce, a la que le podemos sacar bastante partido. Definitivamente, la ilusión es lo que ha primado a la hora de elegirla como candidata”.

-¿Qué puede contarnos de la fantasía, a la que ha titulado Sugar?

“Va a aportar un toque de frescura, sobre todo divertido. En cuanto a su formato será un traje clásico, con alguna figura identificativa, acompañado de plumas”.

-¿Cuánto tiempo le ha llevado elaborar el diseño?

“Lo más que nos costó fue decidirnos por qué elementos podía distinguirlo, porque siempre me gusta hacer un diseño en el que se identifique la fantasía con un nombre. Sugar va a tener un elemento que todo el mundo va a decir ‘ése es el traje de tal cosa’. Eso es lo que más me gusta. Dibujarlo no costó mucho, costó más definir el concepto de lo que queríamos reflejar”.

-¿Cómo definiría la relación que mantiene con DIARIO DE AVISOS en su tercer año de colaboración?

“Creo que se trata de confianza mutua. La tranquilidad que te da contar con una firma como DIARIO DE AVISOS y apoyados por Tu Alteza te hace trabajar con tranquilidad, sabes que hay una firma importante apoyándote y encima es un medio de comunicación con lo cual te sientes más cómodo, porque sabes que te arropan en todo momento. Si a esa confianza le añades el cariño que le ponemos a todo lo del Carnaval, porque somos carnavaleros de toda la vida, se fusionan dos cosas complementarias. Y sobre todo es importante que una firma apueste por seguir presentando trajes en el Carnaval, porque sin ellas nos quedamos sin Reinas”.

-Un año más usted presenta dos diseños con dos marcas distintas, ¿cómo se elige qué y para quién?

“No se trata de una elección. Imagina que tengo que hacer un traje de revista y una india. En el traje de revista irá todo lo que se me ocurra y en el de la india irá hasta con los caballos. No voy a definir cuál es la mejor fantasía, más que nada porque cuando lleguen al escenario van a representar a las firmas y van a llevar mi nombre, con lo cual tienen que identificar el conjunto de las dos cosas. Como siempre digo, hay un jurado que va a elegir esa noche, una fantasía, una puesta en escena, una luz propia que va a marcar quién va a ganar. Si ese jurado lo cambias o lo pones 24 horas después , igual el veredicto no es el mismo”.

-¿Conoce ya el jurado? ¿Tiene alguna preferencia?

“Nosotros no conocemos su composición hasta una semana antes. En cuanto a las preferencias, la verdad es que se podrían tocar muchas disciplinas. Gente de diseño, de otros Carnavales, de moda, alguien técnico como un arquitecto o un escultor que valoren las estructuras que hacemos. Creo que el campo artístico es muy grande como para elegir”.

-Este año Marco y María, gente de la moda, que han presentado candidatas al Carnaval y han ganado, dirigen las Galas, ¿cómo está siendo la relación con ellos?

“Hemos tenido con ellos dos reuniones y, de momento, va bien. Ahora lo que hay que esperar es a la Gala. Efectivamente, es gente que se dedica a la moda y que se supone que le van a dar una visión a la Gala diferente, entre otras cosas porque cuando cambias de director, lo haces para eso. Entiendo que el tema, los años 50, es muy difícil de enfocar e intentar reflejar. Por lo que hemos visto del primer acto es que han intentando reflejar un acto en esa época”.

-¿Le gustó esa Gala?

“No fui a verla, la vi a través del teléfono. A mi me gustó. Más que una Gala es un sorteo y me pareció muy bien que todas las candidatas dieran la misma imagen, que todas fueran con los mismos vestidos, porque ahí no vamos a diferenciar la firma ni nada, sino que cada una en su modalidad elija su número de participación, dentro de un espectáculo que ha sido creado por y para esas candidatas”.

-¿Cuál es el secreto de Santi Castro para llevar tantos años en el Carnaval?

“Que te guste el Carnaval. Te tiene que gustar mucho para no dormir, perder los amigos, no estar en casa, coger las vacaciones de verano para trabajar en esto… Tienes que se carnavalero de pura cepa”.

-¿Se puede vivir del Carnaval?

“No. Soy funcionario y, como digo yo, mi nómina es la que abre puertas. En el Carnaval se puede decir que muy poca gente vive de él. No te digo que no haya un pequeño colectivo de gente que elabora y demás que, aunque no viva del Carnaval al completo, sí se apoya mucho en él, pero en general es una dedicación muy sacrificada”.

-¿Cree que un Carnaval como el de Santa Cruz debería tener una industria detrás que sí permitiera vivir de la fiesta?

“No sé que decirte. Hay que tener en cuenta que si pasas de la manufactura a la industrialización de todo, corres el riesgo de que se pierda ese encanto y familiaridad que nos caracteriza. Creo que el esfuerzo que se hace, ese encanto de no industrialización, es otra de nuestras características”.