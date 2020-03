Cabrera atiende la petición de los agricultores y permite la entrada de los técnicos, incluido Soler, al túnel de Trasvase

El consejero de Aguas del Cabildo palmero, el popular Carlos Cabrera, ha confirmado que la próxima semana “todos los técnicos” entrarán en el túnel de Trasvase. Se refiere así a los expertos que comparecieron en las asambleas del Consejo Insular de Aguas, en dos sesiones distintas, y con posiciones contrarias al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Soler, quien también será invitado a formar parte de esta comitiva.

Aunque el consejero no detalla quienes más formarán parte de ese grupo, sí se presupone que él mismo acompañará a los técnicos, liderados por la gerente del Consejo Insular de Aguas, y otros miembros del equipo del Cabildo. Pese a la visita, el consejero aclara que la decisión que se adopte con respecto al uso de lo recursos hídricos en esa zona del subsuelo palmero, no se supeditará más que por los órganos colegiados del ógano insular. Dicho de otra forma, no se perforará el túnel tal y como plantea Soler, decisión en virtud de la negativa del Ingeniero Agrónomo Francisco Martín, responsable técnico del visto bueno a esta actuación.

El túnel de Trasvase se ha convertido en el eje central de una controversia que tiene como fin el abordaje de la sequía que la isla padece desde hace ya cinco años. Pese a las inversiones asignadas para la reapertura de algunos de los pozos cerrados décadas atrás, así como otras obras para frenar las cuantiosas pérdidas de agua en un sistema de distribución obsoleto, los agricultores de la Plataforma Agraria y otras 25 organizaciones del agro palmero, sociales y empresariales, señalan la necesidad atender los postulados de Carlos Soler.