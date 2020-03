El Ayuntamiento de Santa Cruz idea un concurso extraordinario de dibujo y otro de redacción para estimular la actividad y creatividad de los más pequeños

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está desarrollando con carácter de urgencia y desde el conjunto de todas sus áreas iniciativas excepcionales destinadas a aliviar a las familias el tiempo que han de permanecer en sus casas en cumplimiento con las medidas decretadas para proteger la salud de las personas y frenar la expansión del COVID-19.

El Consistorio liderado por la alcaldesa Patricia Hernández, además del esfuerzo que está realizando para mantener el normal funcionamiento de la prestación de servicios municipales, se ha volcado en promover actividades, entretenimiento y una motivación adicional a la población chicharrera, especialmente a los niños y las niñas, para que cuenten con herramientas de distracción y participación que les hagan más llevadero el confinamiento que se ha establecido debido a la crisis sanitaria.

En esta línea, el Ayuntamiento de Santa Cruz, con la finalidad de promover la participación y el bienestar infantil, ha aprobado un decreto a través de su área de Educación y Juventud para conformar las bases y convocatoria del concurso de dibujos “Juego con mi familia”, para niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 12 años; y el certamen de relatos breves en prosa o verso “Lo que más me gusta de estar en casa”, para menores de entre 6 y 14 años.

El Consistorio convoca sendos concursos para que, tal y como explica la concejala de Educación, Elena Mateo, “a través del ocio creativo y la expresión escrita” los niños y niñas que residan en Santa Cruz “aprovechen este tiempo de estar en casa para mostrar sus capacidades artísticas y desarrollar su creatividad” e indica que la iniciativa facilitará que “los más pequeños y no tan pequeños”, que se encuentran cumpliendo con la orden de no salir de casa, “puedan también disfrutar y expresarse en ese espacio”.

Mateo destaca que ambos concursos son de “inscripción gratuita y participación online” y añade que se prevé una variedad de premios en las diferentes modalidades a las que pueden optar los aspirantes según su rango de edad. El plazo de admisión de las obras quedará abierto hasta el miércoles 1 de abril a las 10:00 horas, aunque según detalla la edila podría ampliarse de acuerdo a la participación que se despierte entre los chicos y chicas del municipio.

“Juego con mi familia” anima a la presentación de la foto de un dibujo que represente la temática del concurso infantil de la forma más creativa y original posible. Podrá realizarse en formato libre y con cualquier técnica pictórica (acuarelas, creyón, rotuladores, pasteles, témporas, medios digitales, etc.) que escoja el niño o la niña concursante.

Los escritos que se presenten al certamen de cuentos “Lo que más me gusta es estar en casa” deberán tener una extensión comprendida entre 50 y 300 palabras (texto electrónico) en el caso de ser prosa; y un mínimo de cinco versos y un máximo de 40, con el tipo de rima que desee cada participante, en el caso de los poemas.

Las bases de los concursos podrán consultarse en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife www.santacruzdetenerife.es y la presentación de las obras se hará a través del correo electrónico enviando el texto o el dibujo, junto con el nombre de pila del menor y su edad, a la dirección educacion@santacruzdetenerife.es.

PREMIOS

Tanto los dibujos como los textos galardonados serán publicados haciendo constar el premio obtenido en la web municipal en el plazo máximo de una semana desde la finalización del plazo para la recepción de las obras. Los premios serán comunicados por correo electrónico y su día de entrega se publicará en la web municipal y las redes sociales del Consistorio.

La participación en ambos certámenes se ha organizado por rangos de edad y en cada uno de ellos se contempla Primer y Segundo Premio junto con la publicación de los trabajos. Los participantes del concurso de dibujos “Juego con mi familia”se dividirán en las categorías de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años. Todos los primeros premios incluyen tres entradas al Parque Marítimo y los segundos, tres entradas al Jardín Botánico Palmetum.

Por su parte, el concurso de relatos “Lo que más me gusta de estar en casa” se divide en la categoría de 6 a 9 años y de 10 a 14 años. Los primeros premios de este certamen ofrecen tres entradas para disfrutar de una obra infantil a elegir de la programación del Teatro Guimerá y los segundos, tres entradas para visitar el Jardín Botánico Palmetum.

El jurado, que podrá otorgar los accésit que estime convenientes, estará compuesto por tres personas designadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una por cada una de las Concejalías de Educación, Deportes y Participación Ciudadana.