Nayluisa Cáceres: “Muchas veces no puedo comunicarme con la familia porque no hay electricidad en Venezuela”

La guardameta venezolana, Nayluisa Cáceres, vivió el pasado sábado el debut soñado por cualquier debutante. La internacional criolla mantuvo su portería a cero y su equipo, la UDG Tenerife Egatesa, se apuntó un triunfo crucial de cara a la permanencia en la Primera Iberdrola, tras derrotar al Valencia por 2-0, con un doblete de la otra protagonista del encuentro, la sevillana Cristina Martín-Prieto. DIARIO DE AVISOS pulsó las sensaciones vividas por la venezolana en su debut horas antes de coger un avión tras ser convocada por La Vionotinto absoluta, con la que disputará la Copa de Turquía que se celebrará del 2 al 11 de este mes en la ciudad de Alanya frente a las selecciones de Hungría, Rumanía y Hong Kong. El próximo fin de semana se detiene la Liga en las tres categorías nacionales por los compromisos internacionales de las distintas selecciones.

-Muy feliz con las sensaciones que vivió el pasado sábado: debut con el primer equipo, victoria y portería a cero

“Fue un día muy emocionante, único, que viví al máximo. No tengo palabras para expresar lo que sentí. Estoy muy feliz por debutar con el primer equipo”.

-¿Cuándo se enteró que iba a jugar contra el Valencia, ¿cómo afrontó las horas previas al debut?

“Hasta unas horas antes del partido no sabía si Aline iba a jugar o no. Estuve preparada para ambos casos. Cuando supe que iba a jugar yo me emocioné. Tenía una gran ilusión en debutar con la UDG Tenerife Egatesa”.

-¿Recibió algún consejo o apoyo por parte de sus colegas de portería, Aline Reis y Pili González?

“No sólo de ellas. El resto de compañeras y cuerpo técnico también me dieron confianza y apoyo por el debut. Si le digo la verdad lo esperaba porque trabajo con ellas todos los días”.

-¿Su meta, más pronto que tarde, es subir al primer equipo y ser una más de la plantilla de Francis Díaz?

“Es para lo que trabajo día a día, pero es una decisión que no depende de mi sino del cuerpo técnico y de la Directiva de la UDG Tenerife”.

-Es venezolana y habrá dejado familia y amistades en su pais. ¿Qué le motivó a cruzar el charco y venir a Tenerife?

“En estos momentos las cosas no están muy bien por Venezuela y todo jugador venezolano anhela jugar fuera del país. Era uno de mis sueños jugar en Europa, a pesar de los obstáculos, problemas, y situaciones difíciles por los que pase, pero al final lo conseguí. Dejar a toda la familia y amigos cuesta mucho si estás fuera de casa”.

-Entonces mantiene comunicación con la familia y amistades por medio del teléfono y las redes sociales

“Si es la única vía que tengo para estar cerca de ellos, pero a veces ni eso porque no hay electricidad en Venezuela”.

-Este lunes se marcha para jugar con la selección absoluta de Venezuela la Copa de Turquía en la ciudad de Alanya.

“Siento emoción e ilusión cada vez que representó a mi país con la selección de Venezuela. Trabajo duro para ganarme un puesto y ser una habitual en las convocatorias de la seleccionadora Pamela Conti”.

-Cuando regrese a la Isla lo más normal es que retorne al filial. ¿Lo tiene asumido pese al subidón del sábado?

“Sí, por supuesto. Soy consciente que me llegó la oportunidad de jugar con el primer equipo y creo que la aproveché, aunque lo más probable es que siga jugando en el equipo B”.

-¿Como se definiría como guardameta? Cuáles son los puntos fuertes de Nayluisa Cáceres bajo los palos y cuáles tiene que mejorar?

“No soy la más indicada para contestar a esa pregunta. El preparador de porteros es el más indicado porque me ve todos los días en el entrenamiento. Eso sí, trabajo duro para acercarme lo más posible a la perfección”.

-¿Ha dispuesto de tiempo para conocer Tenerife?

“La verdad es que no soy mucho de salir. Aquí en Tenerife me dedico por entero al fútbol e ir al gimnasio. Pero si he conocido algunas playas, y lo que he visto me ha gustado mucho”.