Obocho, empresario con solo 11 años: por esto abrió una tienda de segunda mano

Con 11 años, Obocho Peters, un estudiante de quinto grado de Brooklyn, Nueva York, se ha convertido en empresario de su propio negocio: una tienda de ropa de segunda mano para niños que ha abierto con la única misión de ayudar a las familias de bajos recursos. Obocho’s Coset comenzó siendo una tienda online de ropa y calzado en 2018. En diciembre de 2019 su negocio logró el objetivo de abrir su primera tienda física en el barrio de Flatbush de Brooklyn, justo cuando su fundador cumplió 11 años.

This 11-year-old runs a thrift shop to help low-income families save for their kid’s college fund.

