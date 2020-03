Un helicóptero Súper Puma lleva personal a Tenerife para ayudar en el centro de mayores de Fasnia

View this post on Instagram

Despega un Súper Puma del 802 Escuadrón del Ala 46 para una nueva jornada de duro trabajo contra el COVID-19. Volamos a Tenerife en auxilio del centro de mayores de Fasnia. Un vuelo para la esperanza, por nuestros mayores, que nos lo dieron todo y con los que estamos en deuda.