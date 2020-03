Xiomara Díaz, árbitra de fútbol: “Unos hombres se rieron de mí en la grada y gritaron que me iban a violar entre los cuatro”

La irrupción de la mujer en el mundo del arbitraje es un hecho, y en el Comité Técnico de Árbitros de Tenerife no iba a ser menos. Un mundo, el del arbitraje, en el que siempre ha predominado el machismo, y en muchos casos, la discriminación por ser mujer. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y quien mejor que la colegiada tinerfeña, Xiomara Díaz, para que hable del significado que tiene esta fecha en el difícil y poco valorado mundo del arbitraje.

-¿Qué significado tiene para usted el Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy?

“Se trata de un día de reivindicación, aunque la reivindicación se hace todos los días, pero se unifica el 8 de marzo para recordar cada año lo importante que es. Estoy con la gente que dice que el feminismo tiene que ser todos los días y no solamente en una fecha. De todos modos, estaré presente junto con unas amigas en la manifestación que arranca en la Plaza Weyler”.

¿Cree que hay mucho que avanzar aún en la igualdad o piensa que las reclamaciones de las feministas son desmedidas?

“Queda mucho por avanzar, ya que a lo largo de la historia la mujer siempre ha estado en un segundo plano en todos los aspectos sociales. En los últimos treinta años se ha avanzado mucho pero en comparación a todo el tiempo que se ha perdido, se necesita un mayor impulso para equilibrar una balanza que aún no está equilibrada”.

-¿Qué opina de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres?

“En el colectivo arbitral no cobras más o menos por ser mujer, sino por la categoría que arbitras. Obviamente un partido de Primera División femenina no se cobra igual que uno de Primera División masculino, al igual que ocurre con las jugadoras que no cobran lo mismo que sus colegas hombres. Esto tiene su origen en la omisión de la figura de la mujer a lo largo de la historia en el deporte. Poco a poco si lo vamos trabajando seguramente en el futuro sin que queden eliminadas esas diferencias”.

-¿Recibe el mismo trato que sus compañeros de género masculino en el Comité Técnico de Árbitros de Tenerife?

“Por supuesto que sí. Es cierto que en el aspecto físico tenemos unas pruebas físicas hasta Tercera División un poco diferenciadas por cuestiones biológicas. Quitando ese tema de las pruebas físicas de resto se nos trata por igual”.

-En el fútbol de formación es donde más episodios de machismo y discriminación vive una árbitra. ¿Cómo se puede acabar con esta lacra?

“Soy muy radical en este tema. Si una persona no está preparada para comportarse en espacios públicos con el resto de personas mejor que no vaya. Si estuviera en mi mano, personas que hacen comentarios machistas, racistas homófobos o violentos no deberían pisar un campo de fútbol”.

-¿En el plano personal ha vivido algún episodio de machismo o discriminación en un terreno de juego?

“Lamentablemente sí. Me acuerdo de uno muy feo que me ocurrió en el campo de Ofra arbitrando un partido de benjamines. Había cuatro o cinco hombres en la grada que se estaban riendo y diciendo: “guapa”, “cuando salgas de aquí te vamos a violar entre los cuatro”. Fue una burrada y yo apenas tenía 16 años, y no disponía de herramientas para combatir. Si eso me pasa a día de hoy paro el partido, y si no se van me marcho yo”.

La progresión de Xiomara Díaz como árbitra no tiene límites

Xiomara Díaz comenzó en el mundo del arbitraje con 16 años adscrita a la Delegación Capital del Comité Técnico de Árbitros de Tenerife. Comenzó pitando partidos de formación, y luego partidos de Segunda Regional. En Primera Regional arbitró un año y de ahí dio el salto a la Preferente. El pasado mes de diciembre ascendió a Tercera División alternando esa categoría con partidos de la Primera Iberdrola femenina.