Yaiza Castilla: “El impacto del coronavirus ha sido peor que la quiebra de Thomas Cook”

En la primera entrevista que Yaiza Castilla concedió a DIARIO DE AVISOS como consejera de Turismo del Gobierno canario, la diputada gomera hablaba de lo satisfecha que estaba de caer en un departamento que en realidad marcha solo y que, por regla general, suele dar buenas noticias al Archipiélago. Sin embargo, nada más aterrizar en la Consejería, Castilla se tuvo que enfrentar a la quiebra del principal turoperador británico, Thomas Cook, al cierre de las bases de Ryanair en las Islas y, ahora, a la crisis del coronavirus. Un virus que ha hecho circular por medio mundo la peor imagen posible de Canarias: un hotel clausurado con más de 800 turistas aislados. Para contrarrestar, Turismo ha puesto en marcha rápidamente un plan de contingencia basado en lanzar mensajes positivos sobre la capacidad de las Islas para gestionar una crisis sanitaria. De camino a Berlín, donde la consejera mantiene su agenda con aerolíneas y turoperadores tras la cancelación de la ITB, Castilla atiende al DIARIO y admite que el virus ha provocado cancelaciones y que “hoy se hubiera actuado de otra manera”. Señala que las repercusiones de esta crisis han sido peores que la de Thomas Cook.

-Parece que era un mandato sencillo y en menos de un año se ha tenido que enfrentar a la quiebra de Thomas Cook, a la crisis de las aerolíneas y ahora al coronavirus…

“Pues sí, la verdad, pero yo creo que a todo esto que ha pasado en los últimos meses hay que darle la vuelta y verlo como una oportunidad. Hemos gestionado esta crisis sanitaria de manera excelente. Somos el único destino del mundo que hemos sabido gestionar esta crisis de primer nivel. Por eso, en la reunión del Consejo de Turismo del pasado martes decidimos convocar un foro, que aún no sabemos cuándo, pero si sabemos que se celebrará en Tenerife, para analizar conjuntamente con turoperadores y aerolíneas la gestión de esta crisis y cómo actuar en el futuro. La verdad es que el Consejo fue muy enriquecedor, y para convocarse con carácter de urgencia, acudieron casi todos los representantes del sector”.

-¿Ya tienen datos de las cancelaciones y de las repercusiones en el sector?

“No. Las hemos solicitado, pero aún nos dicen desde las patronales que no están cuantificadas. Sabemos que ha habido cancelaciones, sobre todo las que son gratuitas; y retardos, es decir, personas que pensaban venir ahora a Canarias y que, tras esta crisis, lo han pospuesto. En cualquier caso, para conocer las repercusiones y tomar medidas económicas desde el Gobierno es necesario que se cuantifiquen las pérdidas, pero me insisten en que aún es pronto. Yo, por lo menos, sigo trabajando y, aunque la ITB de Berlín se ha cancelado, mantengo las reuniones que tenía previstas en la capital alemana con turoperadores y varias aerolíneas porque no lo podemos dejar pasar. La próxima semana volveré a convocar al Consejo de Turismo, esta vez de forma ordinaria y, ahí, ya podremos decir más”.

-¿Las repercusiones de esta crisis han sido peores que la de Thomas Cook para el destino Canarias?

“Sí, porque dese cuenta que, en este caso, la gente ha tomado decisiones desde el miedo y esto es lo peor que puede ocurrir. Fíjese que cuando en septiembre quebró el turoperador, no hizo falta convocar el Consejo de Turismo, y ahora, estimamos que era absolutamente necesario. Además, en este caso la afección no es solo en turismo, como ocurrió en el caso de Thomas Cook, sino en toda la economía. Lo que creo es que ahora, cumpliendo con los criterios sanitarios, toca apelar a la sensatez y a la cordura para que, en la medida de lo posible, seguir con la actividad porque el coronavirus no se va a erradicar de un día para otro. Vamos a tener que convivir con él, y mientras que llegue la cura, hay que seguir las instrucciones médicas y continuar con nuestra vida. Tenemos que empezar a analizar las cosas en su justa medida. Estar pendientes de las personas con determinadas patologías, pero, por lo demás, insisto, tomar las medidas sanitarias que sean necesarias y olvidarnos, por otro lado, de tomar decisiones desde el miedo, porque sí le digo que eso sí nos hace daño”.

-¿Se valoró el impacto económico y turístico que podría tener para Canarias cerrar el hotel? ¿A día de hoy aislarían a los turistas?

“Bueno, tenemos que admitir que fuimos primerizos. Nos llega un caso como el que nos llegó, con unas directrices sanitarias muy claras y una orden de la autoridad judicial y, en ese momento, no entras a valorar otra cosa que la salud pública. Pasada una semana, y con la información que tenemos ahora, a lo mejor hay que valorar cada caso y que las medidas sanitarias sean proporcionadas. No es lo más deseable que circule la imagen de un hotel cerrado en Tenerife, pero me consta que la cadena hotelera está haciendo un esfuerzo enorme y lo están pasando mal. Es de justicia, por eso, reconocer lo bien que han respondido tanto su personal como la propia empresa. ¡Ojalá que no se repita! pero si se repite, ya sabemos las repercusiones que tendrá en la imagen del destino. Fuimos primerizos y actuamos conforme a los criterios sanitarios del momento. Hoy se contemplan otras variables. Lo que sí le puedo asegurar es que el Gobierno hará un reconocimiento a todos los trabajadores de la cadena por su entrega y dedicación en momentos complicados, así como al propio hotel y la manera en la que ha gestionado el problema. El sector ha demostrado que está a la altura”.

-Es que si de lo que se trata es de dar imagen de normalidad y los ciudadanos ven que se cierran hoteles y se suspenden ferias y eventos deportivos, es lógico que piensen que alguien miente ¿no?

“Claro. Ese pensamiento es totalmente natural, pero se tomaron esas decisiones teniendo en cuenta los criterios médicos del momento. Ahora hay que ver la repercusión. Por ejemplo, con la cancelación de la feria ITB de Berlín, que respetamos, hay que analizar las enormes consecuencias económicas que ha tenido, no solo para la ciudad, sino para los asistentes. Por eso, nosotros, independientemente de la cancelación del evento, hemos mantenido la agenda y nos reuniremos con los turoperadores y los que no puedan, pues iremos cuando nos digan. Cancelar este tipo de eventos no es positivo y no ayuda, en nada, a dar una imagen de normalidad. Tenemos que seguir con el día a día, con sensatez y cordura, pero como le digo la actividad tiene que cotinuar. Hay un nuevo elemento en nuestras vidas que se llama coronavirus con el que hay que convivir”.

-¿Puede afectar esta crisis a las reservas de Semana Santa?

“Espero que no. Es cierto que se trata de un periodo enfocado casi al turismo nacional y local, por lo que creo que por eso no tendrá gran afección”.

-El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha pedido solidaridad con la empresa H10 ¿Han valorado algún tipo de compensación económica por parte del Gobierno?

“No hemos tomado aún una decisión al respecto. Hemos ido resolviendo todo este asunto sobre la marcha y no hemos tenido la oportunidad de hablar con la empresa. Lo que tenemos claro es que haremos un reconocimiento al personal y a la cadena, pero la ayuda aún no está sobre la mesa del Consejo de Gobierno”.