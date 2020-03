Yaiza Castilla: “Ni en mis peores pesadillas pensé pasar de llenar aviones con turistas a organizar una operación salida”

Hace tan solo un par de meses se peleaba en todas las ferias y eventos turísticos por traer turistas a las Islas. Hace unos días, no sabía cómo retornarlos a sus lugares de origen. De los 400.000 turistas que habían en Canarias al decretarse el estado de alarma por el coronavirus el 14 de marzo, ayer tan solo quedaban 16.000. Cuando llegó a la Consejería de Turismo, Yaiza Castilla se encontró un Archipiélago que había recibido cerca de 16 millones de extranjeros. Hoy amanece con todos sus establecimientos hoteleros cerrados. Una imagen “desoladora” que no esperaba encontrar ni en sus peores pesadillas, pero que confía en cambiar, “con una buena estrategia y con un sector hotelero y empresarial ejemplar”.

-¿Se imaginaba en algún momento cuando llegó a la Consejería de Turismo que hoy se levantaría con todos los hoteles de las Islas cerrados?

“No, en absoluto. Ni en mis peores pesadillas. Yo creo que nadie se puede imaginar que una cosa así pueda llegar a suceder. Pero si le digo la verdad, desde que llegué a la Consejería no he gestionado sino crisis”.

-Sí, bueno, primero la quiebra de Thomas Cook, la huída de Ryanair, y cuando se pensaba que nada peor podía suceder, llega el cierre de hoteles…

“Exacto. Mire, he pasado de acudir a ferias y reunirme con turoperadores para llenar aviones para traer al mayor número de turistas posible a las Islas, a programar, en cuestión de días, una enorme operación salida para que todos regresen a sus lugares de origen. Debido a un importante problema de salud pública el crecimiento futuro de Canarias pasaba porque los turistas se fueran. Es muy duro y desolador. Pero mire, estoy absolutamente convencida de que, reconociendo que vamos a pasar momentos difíciles, saldremos adelante. Y lo haremos con una buena estrategia y con un sector empresarial y hotelero que ha dado la talla hasta ahora y es ejemplar”.

-¿Y cómo se sale de una situación así? ¿Cómo se le vuelve a dar al interruptor?

“Pues sin dejar de trabajar. No he parado de reunirme con embajadas, consulados, turoperadores aerolíneas,… y así seguiré aunque la actividad esté a cero, porque es la única forma de salir adelante. Ahora, a corto plazo, los esfuerzos deben estar centrados en atajar la crisis sanitaria y controlar este virus, pero a medio y largo plazo debemos trabajar en cómo relanzar el destino. En cómo poner a Canarias, de nuevo, en el centro del mapa turístico mundial y eso solo se puede hacer estando en permanente contacto con el sector. Además, tenemos un sector hotelero que tiene músculo para aguantar lo que está ocurriendo y estoy convencida de que cuando todo esto acabe recuperará el empleo. Mire, es muy importante ayudar al subsector, es decir, a todas esas pequeñas empresas dependientes del sector turístico y también que la construcción no pare, porque para el sector alojativo es muy importante poder hacer obras de reforma ahora que los complejos hoteleros están cerrados y así remodelar la planta alojativa”.

-¿Cuánto durará esto? ¿Cuánto podrá aguantar Canarias con turismo cero?

“Es difícil decirlo. Yo espero que en junio o julio los hoteles puedan estar abiertos, para estar preparados para la temporada alta nuestra que es el invierno. Pero esto tampoco se hace de la noche a la mañana. Esto se tiene que hacer de forma organizada. Tenga en cuenta que estamos hablando de una pandemia mundial y nuestros principales mercados emisores de turistas, como son Alemania o Reino Unido, están por detrás de nosotros. Así que si España decide abrir hoteles, lo que no vamos a hacer es dejar que vengan turistas de países que todavía no se han recuperado para volver a contagiarnos, así que lo que creo es que en un primer momento esto se solucionará con el mercado nacional, que tanto nos ha apoyado, y por supuesto con el residente. Ésta será la estrategia, pero, claro, esto tiene que ser un trabajo consensuado entre el Gobierno y todo el sector. De todas formas, no hemos logrado llegar al turismo cero”.

-Sí, quedaron 16.000 ¿no?

“Sí. Es muy difícil llegar a cero turistas. Tenga que cuenta que muchas de estas personas, por las razones que sea, no quieren regresar a sus países o son de zonas lejanas y les es más complicado retornar. Por eso, estoy muy agradecida a la ministra de Turismo, con quien he estado en contacto estos días y hemos trabajado conjuntamente para intentar que estas personas no se quedaran sin protección. Darles una salida y finalmente que puedan quedarse en sus establecimientos hasta que puedan regresar a sus países es un éxito. Esto es importante, porque la imagen que demos en el exterior de cómo se gestiona una crisis y de que en Canarias no se dejan a los turistas tirados es muy importante de cara a relanzar el turismo”.

-¿La Consejería va a tener que empezar de cero?

“Si. Sin duda. Pero le insisto, la apertura pasa por el mercado nacional y local y, a partir de ahí, acudir a otros mercados. A partir de hoy, hay un punto de inflexión y todos los sectores tenemos que trabajar. En mi departamento, por ejemplo, Industria y Comercio ahora juegan un papel muy importante.”

-¿Cree que destinos competidores como Turquía o Túnez, pueden ahora aprovechar esta situación como nosotros nos aprovechamos de su inestabilidad política en su momento?

“Fíjese que yo creo que es al revés. No tengo ningún miedo a los competidores, porque creo que hemos dado una imagen de saber estar en la gestión de la crisis. Cuando quebró Thomas Cook, en Túnez echaban a los turistas de los hoteles, y aquí el sector hotelero dio una lección ejemplar y se comportó de forma excepcional. Con el Covid-19 estamos dando una imagen de seguridad con una sanidad también ejemplar, y eso se tiene muy en cuenta a la hora de elegir destino”.

Canarias se despierta hoy con todos sus hoteles cerrados

Hoy Canarias no es la misma. La imagen de las Islas con todos sus establecimientos hoteleros cerrados no deja de ser un auténtico batacazo para una de las principales potencias turísticas del mundo. Cumpliendo con la orden del Ministerio de Sanidad, hoy, todos los alojamientos turísticos del Archipiélago amanecieron cerrados por primera vez en la historia. No se recuerda una situación similar. De los 1.809 establecimientos turísticos alojativos que hay en las Islas, solo 14 han sido autorizados para permanecer abiertos para dar servicios esenciales.

Lejos quedan las cifras récord de visitantes: cerca de 16 millones en 2018 y 15,5 el año pasado. Unas cifras que este año no se volverán a repetir. Mientras otros destinos competidores, como Túnez, Egipto o Turquía continúan con sus hoteles abiertos, las Islas han tenido que cerrar sus fronteras y sus hoteles debido al estado de alarma por el maldito Covid-19. Rápidamente, el Archipiélago ha tenido que ir retornando a los visitantes. Desde el anuncio del estado de alarma han salido de las Islas unos 400.000 turistas, pero se estima que aún queden 16.000 que, por las razones que sea, no han podido regresar a sus lugares de origen.

Muchos de ellos, según el propio Gobierno, porque prefieren quedarse aquí o porque no tienen conexiones en estos momentos para regresar a sus países de origen. Lo cierto es que la Consejería de Turismo estaba preocupada porque se veía sin poder realojar a estos extranjeros y con un problema de orden público. La preocupación de la consejera, Yaiza Castilla, tuvo solución en la noche del miércoles, cuando la Secretaría de Estado de Turismo le envió un escrito especificando que se permitirá la prestación del servicio alojativo a los colectivos afectados, “como es el caso de turistas que tengan que regresar después del 26 de marzo, por parte del resto de los alojamientos turísticos” y que no figuran en el anexo de la orden declarados de servicios esenciales.

Esto es que se concede amparo legal a cualquier establecimiento turístico para que puedan alojar a turistas que no hayan podido salir aún de las Islas, aunque no estén incluidos en la relación de establecimientos declarados de servicios esenciales que el Ministerio de Transportes autorizó el pasado miércoles y siempre que se cumplan las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del Covid-19. Igualmente, el Estado permite a los establecimientos prestar servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario para la correcta prestación de servicio de alojamiento, exclusivamente a las personas alojadas en ellos.

Por su parte, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) se quejó ayer de que ha puesto a disposición del Gobierno canario más de 100 viviendas vacacionales para atender la demanda de sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, y ninguna se ha utilizado. En un comunicado, la asociación dice que “observa con estupor la poca predisposición y agilidad burocrática y administrativa para ofrecer dichas viviendas”, pues hace tres que se dispone del listado con las más de 100 viviendas y aún no han llegado a las manos de los que más las necesitan.

Una vez solucionado el problema del alojamiento de los turistas que todavía permanecen en las Islas, Canarias se enfrentará en los próximos meses a una situación insólita: Recuperar la actividad de un sector que representa el 35% del PIB de las Islas y más del 40% del empleo. Hoy toda la actividad turística, de ocio y restauración, está en cero. Arrancar costará mucho, según augura la consejera de Turismo. Y es que no será fácil recuperar la actividad que durante décadas ha sido la gallina de los huevos de oro para las Islas.