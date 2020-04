Binter renueva la conexión aérea en Canarias durante el estado de alarma y se fijan nueve vuelos diarios

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a adjudicar a Binter el servicio de vuelos interinsulares durante el estado de alarma por 250.000 euros semanales, incluidas las posibles prórrogas que se puedan presentar.

La compañía hará un reajuste de la operativa de vuelos y fija un total de nueve diarios, eliminando la conexión directa que había entre Fuerteventura y Tenerife Norte dado que hay poca demanda, según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, quedan operativas las siguientes rutas: Tenerife Norte-Gran Canaria (2); Gran Canaria-Fuerteventura (2); Gran Canaria-Lanzarote (2); Tenerife Norte-La Palma (2) y Tenerife Norte-El Hierro (1).

Los precios se mantienen en los 80 euros por trayecto que subirán a 100 euros si hay que hacer escala en Tenerife o Gran Canaria.

La capacidad de los vuelos irá al 50% para garantizar la distancia social suficiente entre los pasajeros, y en el transporte de la carga que pueda complementar al transporte de pasajeros, en su caso, la compañía aérea dará prioridad a los productos perecederos, material médico, medicamentos y otros productos fundamentales de urgente necesidad para el abastecimiento de la población.

La oferta de plazas y de servicios se facilitará a través de los canales de distribución habituales, no obstante, se reforzará y dará prioridad a aquellos canales que no impliquen un contacto directo con el usuario (venta no presencial).