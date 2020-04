Javier Clemente: “Lo de Villar y Padrón fue un montaje porque no se ha celebrado ningún juicio; pasarán los años y el caso será sobreseído”

Javier Clemente Lázaro ha peleado a la contra casi toda su vida, desde que a los veinte años en un choque contra el Sabadell en la histórica Nova Creu Alta, el rubio de Barakaldo se rompió la tibia y el peroné de su pierna izquierda tras una alevosa patada de Marañón. A partir de ahí, Clemente vivió un auténtico calvario con la lesión, complicada con una infección, que lo obligó a dejar el fútbol a una edad prematura. Tras este desafortunado percance, Javi se reinventó como entrenador y se convirtió en el mejor de España en los años ochenta con los títulos conquistados por su Athletic. Con la selección española nos hizo soñar y llorar cada dos años con la precisión de un cronómetro. Entrenó a un chorro de equipos en su dilatada carrera como técnico, entre ellos al CD Tenerife (2001-2002), y a distintas selecciones de lo más exóticas. Amante de un fútbol directo que puede hacer competitivo a cualquier equipo, lo defiende como se juega, sin paliativos ni florituras. Sus batallas dialécticas con algunos pesos pesados de la prensa deportiva española estuvieron y siguen estando a la orden del día. Clemente gustará a unos y disgustará a otros muchos, pero su arrolladora personalidad no pasa desapercibida para nadie. En tiempos de confinamientos y alarma sanitaria por la pandemia del COVID-19, DIARIO DE AVISOS cazó a Javier Clemente camino de la localidad guipuzcoana de Zarauz, en la costa vasca, donde pasó este fin de semana en casa de un amigo.

-¿Cómo lleva el confinamiento en su domicilio decretado por el Gobierno desde hace unas semanas y con qué actividades mata el tiempo?



“La verdad que actividades casi ninguna. En casa me pongo a leer algún libro, veo la televisión, salgo a comprar al supermercado y también suelo cocinar. Aparte hago trabajos que tengo pendientes. Lo que uno puede hacer en casa para subsistir”.

-En los últimos días ha estado muy activo en las redes sociales dando estopa a políticos y televisiones con frases como “están acojonando a la gente” o “ya me gustaría saber porque la gente sana está en su casa y no va a trabajar”. Mucha polémica han levantado dichas afirmaciones en su cuenta particular de Twitter



“Muchos no han entendido lo que he escrito. Dije que se da la paradoja de que gente que está sana porque no va a trabajar, ya que hay una pérdida de puestos de trabajo y una delicada situación económica. Porqué no se aprovecha a la gente que está sana para que vaya a trabajar en vez de quedarse en casa. Lo que ocurre es que para que eso sea posible hay que hacer los test del Covid-19, pero España no tiene medios porque económicamente es un país muy pobre. Como no tiene medios para hacer los test, lo negativo es que gente sana permanezca en casa. Para mi ese es el problema. Los países económicamente más fuertes te quitan los test por lo que no queda otra que aguantar y esperar a que esta situación se solucione. No porque esté bien llevado, sino porque nos han encerrado en casa sin tener ningún síntoma”.

-En otra de las entrevistas que concedió días pasados afirmó que los futbolistas afrontan esta crisis sanitaria desde una atalaya privilegiada en comparación con otros núcleos de población



“Todo el mundo sabe que el nivel económico de los futbolistas es alto y el estar parados, uno o dos meses, no les repercute en su economía. Nada que ver con el problema económico que padece mucha gente humilde que tienen los mismos gastos, pero muchos menos ingresos”.

-Hablemos de fútbol. ¿Es partidario que las competiciones que se quedaron a medio camino se vuelvan a reanudar o apuesta más porque se anule la temporada y se empiece de cero la 2020-21 ?



“Esta temporada se tiene que acabar desde que se pueda empezar a jugar, y la siguiente se deberá acortar aglutinando los partidos en más corto espacio de tiempo, como por ejemplo, hacerlo entre semana para completar la próxima temporada en menos fechas que de costumbre. No veo ningún motivo para anular las competiciones si todavía no han acabado”.

-Está en el aire una inédita final de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad. Imaginamos que tendrá mucha ilusión en que esa final se pueda jugar algún día en el estadio de La Cartuja en Sevilla



“Es un partido que se puede jugar en cualquier fecha en lo que queda de año. Para jugar esa final no hay ningún problema. La final de Copa es a un partido y en este caso, Athletic y Real, la podrían jugar en agosto. La ilusión es muy grande tanto en Bilbao como en San Sebastián porque los derbis son muy bonitos, se siguen con mucha pasión, y en este caso, con el añadido que hay un título en juego”.

-¿Qué le pareció el CD Tenerife en la eliminatoria copera qie disputó ante el Athletic, y que se decidió desde el punto fatídico?



“El Tenerife tenía la eliminatoria ganada. No tuvieron suerte porque el Athletic marcó el empate en el último suspiro de la prórroga. Una clasificación que tenían ganada porque lo habían hecho muy bien, pero de ahí sale el dicho de que hasta que el árbitro no pite el final no te puedes confiar, y eso fue lo que le pasó al Tenerife. Fue una pena para la Isla porque hicieron un gran partido y un gran esfuerzo. Se le escapó los cuartos de final en la lotería de los penaltis”.

-Uno de los referentes de la actual plantilla del Athletic es Iñaki Williams. La afición tinerfeña le rindió un emotivo homenaje tras los insultos racistas que padeció unos días antes en el choque de Liga frente al Español. Williams al final del partido ante el Tenerife señaló que a partir de ahora sería un seguidor más del club blanquiazul



“Me alegro porque yo también le tengo mucha simpatía al Tenerife. La afición tinerfeña estuvo sensacional con él. El tema de los insultos racistas en los estadios se ha puesto de moda, aunque soy de los que piensa que la gente no es racista. Solo lo hacen por molestar y para perjudicar al equipo rival. Lo que sí es cierto es que hay que desterrarlo de los estadios”.

-¿Ha tenido la oportunidad de regresar a la Isla después de entrenar al CD Tenerife en el año 2002?



“No he tenido oportunidad de ir. Lo he intentado en varias ocasiones, pero al final por “H” o por “B” no he podido ir”.

-Juan Padrón sigue al pie del cañón y no hace mucho tiempo renovó mandato por cuatro años más como presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Incombustible su amigo Juan Padrón



“Primero es muy buena persona, y segundo sabe mucho como dirigir una Federación. Es un tío que ha sido muy importante para el fútbol español. Se le ha tratado injustamente, se le sigue tratando injustamente, pero para mi es una gran persona que lleva más de 40 años dedicados en cuerpo y alma al mundo del fútbol. Es un acierto que el fútbol canario y tinerfeño siga con Juan Padrón de presidente”.

–¿Pagaron un precio muy alto Ángel María Villar, su hijo Gorka, el propio Juan Padrón y otros dirigentes tras destaparse la Operación Oikos?. Tres años después, ¿cómo valora lo sucedido?



“Un montaje porque de momento no se ha celebrado ningún juicio. Hubo acusaciones que se sacaron de crónicas de periodistas que escribían para molestar, y fue de ahí donde partió todo. El juicio todavía no tiene fecha y da la sensación que va para muy largo. Se habla que hasta dentro de ocho o diez años no habrá juicio, por lo que al final este caso quedará sobreseído”.

-Es público que Javier Clemente pagó la fianza para que Juan Padrón pudiera salir de la cárcel. ¿Ya le devolvió el dinero?



“Eso son cosas personales entre él y yo. Fue un momento delicado para su familia y para el propio Juan. Con su edad estar en la cárcel no es plato de buen gusto y había que sacarlo lo antes posible de allí. Lo que hice fue ayudar a la familia. Por lo menos sé que de salud ya está mucho mejor”.

-¿Qué opinión tiene del actual rector de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales?



“Es un presidente que está haciendo cosas bien y otras con las que no comulgo por como está dirigiendo la Federación Española. Los que tienen que juzgar la labor de Luis Rubiales es la gente del fútbol que están en activo y son ellos los que tienen que valorar si las cuentas de la Federación Española de Fútbol son mejores de lo que eran antes, porque a mi me da que no”.

-¿La selección de Javier Clemente le ganaría a la Campeona del Mundo de Vicente Del Bosque en un hipotético partido?



“Como era la mía, para mi sí. Ser Campeona del Mundo no es nada fácil, pero tampoco quiere decir que seas mejor selección que otra. Para ser campeona del mundo se tienen que dar muchas circunstancias y tener cierta dosis de fortuna en momentos muy puntuales. A mi me gustaba mucho mi selección y creo que le crearía muchos problemas a la selección que tuvo Vicente, digo que tuvo porque esa selección ya no existe. Ahora es la de Luis Enrique, que no tiene nada que ver con la de Vicente Del Bosque”.

-Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Dicen que los cinco futbolistas que han dominado en diferentes épocas el fútbol mundial. Usted que ha visto jugar a todos ellos en que lugar situaría a cada uno del primero al quinto



“A todos los pondría en el primer puesto porque son números uno mundiales en cada época que les ha correspondido jugar. A mi todos me han parecido muy buenos, aunque su juego no son comparables. El juego de Messi no tiene nada que ver con el de Maradona, la forma de jugar de Maradona no tiene nada que ver con la de Johan Cruyff, ni la de éste con la de Di Stéfano, ni la de Alfredo con la de Pelé. Siendo tan diferentes unos de otros, eran cinco futbolistas extraordinarios en su manera de jugar al fútbol”.

-En el caso de que le llegara una buena oferta económica y deportiva, ¿Javier Clemente se volvía a enfundar el chándal?



“Seguro que sí”.

-Entrenó al equipo de su vida que era el Athletic con el que ganó títulos, fue seleccionador de España, pero le faltó la guinda a su carrera entrenar a los dos grandes del fútbol español: Real Madrid y FC Barcelona



“Para nada. No tengo ningún trauma por no haber entrenado a cualquiera de esos dos equipos. Igual prefiero entrenar a un equipo mucho más modesto que a Madrid o Barça. No pierdo un segundo pensando en eso”.

-La última gran revolución en el mundo del fútbol es la llegada del VAR. ¿Qué opinión tiene del videoarbitraje?



“La verdad es que mala. Se puede utilizar mucho mejor de como se está haciendo. Está creando muchos problemas por el tema de las interpretaciones, se está perdiendo mucho tiempo, y en muchos casos se toman decisiones erróneas. El VAR me parece una buena herramienta porque se ha implantado para ayudar al árbitro, pero se está llevando pésimamente”.