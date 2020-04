Las farmacias canarias abrirán en Semana Santa y en número superior al de día festivo

Las farmacias en Canarias abrirán durante Jueves y Viernes Santo para garantizar una asistencia farmacéutica adecuada y el número de despachos que estarán a disposición del público será superior al de un día festivo, han informado los colegios farmacéuticos de las dos provincias. El Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife informó este miércoles de que cuatrocientos profesionales entre farmacéuticos, técnicos y auxiliares de farmacia, se suman en esta ocasión a las habituales de las farmacias de guardia. Así, el número de despachos que estarán a disposición del público en esta provincia será superior en un 500 por ciento al de un día festivo. En la provincia de Las Palmas, los turnos de estos días se han cubierto ha cubierto voluntariamente por los farmacéuticos, e implicará también una apertura muy superior, sobre todo en los municipios de mayor población, donde se puede incluso llegar a triplicar el de una guardia de un domingo o festivo, indica el Colegio en un comunicado. Los farmacéuticos de ambas provincias pretenden garantizar que se realice la asistencia farmacéutica de forma adecuada, evitando aglomeraciones y desplazamientos de la población a largas distancias cumpliendo así los preceptos del estado de alarma, cuando en años anteriores las farmacias permanecían cerradas. Explican que esta acción forma parte de su competencia como profesionales sanitarios y en la actual situación de confinamiento de la sociedad canaria, asumen su responsabilidad y compromiso de asistencia. El Colegio de Santa Cruz de Tenerife precisa en el comunicado que en el actual escenario de crisis sanitaria, los farmacéuticos son conscientes del arduo trabajo y solidaridad que tienen el resto sanitarios, que como ellos se sienten responsables de la salud de los pacientes y convencidos de la necesidad de contribuir a posibilitar el confinamiento. En la web del Colegio https://www.coftenerife.es/ se puede acceder al listado de farmacias por municipios, abiertas durante Semana Santa, mientras que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas informa de que las oficinas abiertas se pueden localizar a través de la aplicación para teléfonos móviles Farmacias de Las Palmas.

Además, añaden que la distribución farmacéutica incrementará de forma notable sus rutas, para poder abastecer a todas las farmacias abiertas durante estos dos atípicos días de Semana Santa y garantizar el suministro de medicamentos a la población. El objetivo es que los pacientes no se tengan que desplazar de sus zonas de residencia para que las medidas de confinamiento sigan contribuyendo al objetivo de disminuir el número de personas contagiadas por el coronavirus covid19. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife se recomienda a la población que no acuda a las farmacias si no es necesario, y si tienen que acudir que lo hagan por medicamentos que necesiten de forma ineludible, para evitar riesgos innecesarios y que el confinamiento produzca los resultados esperados.